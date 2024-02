Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (1/2)

E Fevereiro chega derrubando as certezas. Vamos atravessar um período de instabilidade, mas também de ótimas oportunidades. Vai balançar, mas não tente segurar! Salta, solta, solte-se, libera, liberte-se. O segredo é surfar nas ondas elétricas de Aquário. O caminho certo é um caminho novo, aquele que você ainda não viu, não foi e nem imagina. Mas na cancela, você encontra Plutão e ele não vai lhe dar passagem se você não pagar o pedágio. Urano, o planeta dos rompimentos e das incertezas, vai marcar presença o tempo todo. Fevereiro me lembrou a música de Chico Buarque: "O que será que será que todos os avisos não vão evitar". Fevereiro está no futuro do presente do indicativo. Seremos nós os responsáveis pela revolução? Não sei. É tudo imprevisível. Vamos viver um dia de cada vez. Hoje, temos uma Lua em queda, no signo de Escorpião. Ela não espera colo, nem conforto, ela só sabe que vai sobreviver. A tensão aumenta e você precisa descarregar. Mas não descarregue no outro, cautela nas palavras. A quinta-feira pede serenidade e uma pausa para reflexão.

Áries

Tente silenciar um pouco hoje, escute o que o seu coração tem a dizer sobre seus sonhos e objetivos. Busque uma prática espiritual ou atividade artística. O universo quer se conectar com você, dê espaço. Os pequenos acontecimentos do seu dia podem trazer grandes respostas.

Touro

Que tal marcar um encontro com amigos ou fazer uma atividade em grupo? Desse encontro muitas coisas boas podem surgir, aproveite a sua criatividade e sensibilidade que estarão em alta hoje e compartilhe suas ideias.

Gêmeos

Hoje pode ser um dia de virada de chave. Você achava que estava num beco escuro e sem saída, mas de repente uma luz acende e você enxerga uma porta, um novo caminho. Fique atento(a) aos seus sonhos. Os sinais estão vindo de todos os lados,

Câncer

Abra a sua mente para novas experiências. Renove suas ideias. Tudo que você precisa agora é buscar conhecimento e nutrir a sua alma. Explore um novo campo do saber, vá mais longe, existe um mundo de possibilidades esperando teu sim.

Leão

O dia pede que você faça uma pausa e reavalie seus investimentos e finanças.

Sua sensibilidade está em alta, confie na sua intuição. Faça um mergulho nas águas profundas, pois é lá que você encontra as respostas.

Virgem

A quinta-feira pede uma dose extra de romance. Compartilhe seus sentimentos, se aproxime mais das pessoas. O dia está perfeito para um encontro romântico com seu par. Se solteiro(a), vá se divertir. O dia pede encontros.

Libra

Foque na sua saúde e trabalho. Tudo que você precisa no momento é de uma rotina equilibrada. Honre seu ritmo e se liberte das sobrecargas. Respeite seus limites. Observe como anda sua rotina e o que você pode fazer para melhorar.

Escorpião

A magia está no ar. Se você está solteiro(a), pode ser que um encontro casual lhe surpreenda. Se você está comprometido(a), é uma ótima oportunidade para reacender a paixão. Busque uma atividade prazerosa.

Sagitário

Hoje é um ótimo dia para se conectar com a família, compartilhando sonhos e planos para o futuro. Aproveite para relaxar em casa, talvez planejando sua próxima grande viagem ou um projeto pessoal empolgante.

Capricórnio

Aproveite o dia inspirador para aprender algo novo, escrever, trocar ideias com pessoas próximas, ou mergulhar em um bom livro. Abra-se para novas ideias e tente enxergar a vida em outros ângulos.

Aquário

A criatividade está no ar. Se abra a novas ideias, especialmente aquelas sobre ganhos e finanças. Fuja do convencional. O universo pede que você busque novos caminhos ou novas fontes de renda. Explore suas habilidades.

Peixes

O dia é excelente para se dedicar a atividades artísticas ou para explorar sua autoexpressão criativa. Traga um pouco mais de autenticidade para sua vida, mude algo, use a sua imaginação. Se permita sonhar!

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.