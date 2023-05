Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (11/5)

Câncer

Aquário

Touro

Escorpião

Capricórnio

Leão

Áries

Peixes

Gêmeos

Virgem

Sagitário

Libra

Com a Lua em Aquário, este é um dia para buscar a autenticidade e a individualidade. Não tenha medo de questionar as verdades existentes e compartilhar suas ideias com os outros. Lembre-se que a evolução pessoal é essencial para a evolução coletiva. No entanto, às 9h40, a Lua forma uma quadratura com Mercúrio retrógrado em Touro, o que pode trazer alguns desafios de comunicação e dificuldades para expressar suas ideias claramente. Tente manter a calma e a paciência ao lidar com esses obstáculos. Felizmente, Mercúrio forma um sextil com Saturno em Peixes (até 21/05), trazendo uma energia mais prática e responsável para as suas opiniões e ideias. Aproveite esta energia para ser mais firme em suas decisões e apreciar a rotina e as tradições.A Lua em Aquário agita o seu inconsciente e traz à tona sentimentos e emoções que você pode ter reprimido ou negado. Esse trânsito estimula a sua vontade de se libertar de tudo o que te limita ou te impede de ser você mesmo. Assim, você busca novas experiências e desafios que possam te ajudar a se conhecer melhor e a expressar a sua originalidade.A Lua em seu signo traz um forte desejo de ser autêntico e original em suas ações e ideias. No entanto, a quadratura entre a Lua e Mercúrio retrógrado em Touro pode trazer alguns desafios na comunicação com as pessoas ao seu redor. Para lidar com isso, tente ser claro e objetivo em suas palavras e evite assumir riscos desnecessários.A Lua forma uma quadratura com Mercúrio Retrógrado em Touro, gerando tensões entre o seu desejo de segurança e a sua necessidade de mudança. Por isso, você tem dificuldades de comunicação, entendimento e negociação, especialmente com pessoas mais conservadoras ou tradicionais. Você também pode precisar lidar com imprevistos, atrasos ou contratempos que afetam os seus planos ou projetos.Com a Lua em Aquário e a quadratura entre a Lua e Mercúrio retrógrado, é um bom momento para avaliar suas ideias e opiniões com um olhar mais crítico e prático. Aproveite o sextil entre Mercúrio e Saturno para ser mais responsável e assertivo em suas decisões.Com a quadratura da Lua em Aquário com Mercúrio retrógrado em Touro, é possível que você se sinta um pouco frustrado ou desafiado em relação a sua comunicação no trabalho ou em assuntos relacionados ao dinheiro. No entanto, o sextil entre Mercúrio e Saturno em Peixes pode ajudá-lo a ter uma perspectiva mais prática e responsável para lidar com essas questões.Com a Lua em Aquário, você pode sentir uma forte necessidade de expressar sua individualidade e originalidade. No entanto, a quadratura entre a Lua e Mercúrio retrógrado pode trazer desafios na comunicação. Use o sextil entre Mercúrio e Saturno para ser mais responsável e firme em suas opiniões.A Lua em Aquário desperta a sua vontade de se libertar de tudo o que te limita ou te impede de ser você mesmo. Assim, você se sente mais rebelde, independente e original, buscando novas experiências e desafios. Nesse processo, você se surpreende com as suas próprias atitudes e reações, ou com as dos outros.Com o sextil de Mercúrio em Touro com Saturno em seu signo, você pode se sentir mais focado, prático e responsável em relação ao seu trabalho e finanças. É um bom momento para estabelecer metas realistas e trabalhar com paciência e determinação para alcançá-las.Mercúrio em Touro forma um sextil com Saturno em Peixes, trazendo mais estabilidade, confiança e seriedade para a sua comunicação e o seu aprendizado. Então, você aproveita essa energia para planejar melhor o seu futuro, revisar os seus planos e aprender com os seus erros.A Lua em Aquário pode trazer uma sensação de liberdade e inovação para você, virginiano. No entanto, tenha cuidado com a comunicação, já que a quadratura entre a Lua e Mercúrio retrógrado pode causar alguns obstáculos. Use a energia do sextil entre Mercúrio e Saturno para ser mais prático e responsável em suas decisões e opiniões.Com a Lua em Aquário e a quadratura entre a Lua e Mercúrio retrógrado, é um momento ideal para avaliar suas conexões com amigos e grupos, bem como a forma como você se comunica com eles. Use o sextil entre Mercúrio e Saturno para ser mais firme em suas opiniões e aprender com experiências passadas.Com a Lua em Aquário, você pode se sentir mais inclinado a pensar fora da caixa e a ser mais autêntico em suas ideias e comunicação. Porém, tenha cuidado com a comunicação, já que a quadratura entre a Lua e Mercúrio retrógrado pode causar alguns obstáculos. Aproveite o sextil entre Mercúrio e Saturno para ser mais firme em suas opiniões e apreciar a rotina e as tradições.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.