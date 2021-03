Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (11/3)

Forte influência pisciana



O Sol, Netuno, Mercúrio e Vênus estão em Peixes, e às 11h45 desta manhã também a Lua entra nesse signo aquático e torna essa concentração ainda mais poderosa. A Lua nova ocorrerá apenas no sábado, mas durante estes dias já estamos especialmente afetados pela potente energia pisciana. Nossa sensibilidade, receptividade e capacidade de compreensão estão em alta, mas é essencial que a gente se mantenha em contato com tudo o que é positivo e elevado, para não absorver vibrações indesejáveis. Como Peixes é o último signo do zodíaco, este é um bom momento para a gente fazer um profundo balanço dos acontecimentos, abrir o coração e analisar nossos sentimentos. Reavaliar velhos traumas e perdoar os erros do passado, nossos e alheios, será libertador. O fato de cinco astros estarem em Peixes nos torna mais compassivos, capazes de entender e aceitar incondicionalmente a nós e aos outros. Hoje é exata a conjunção do Sol com Netuno, o próprio regente de Peixes, que torna nossa fé ainda mais viva e potente. Vivemos um período excelente para nossas preces e orações, que podem ser mais facilmente atendidas, desde que a gente realmente acredite.



Áries

Você, que em geral é uma pessoa tão ativa, pode aproveitar esses dias para dar maior atenção à sua necessidade introspecção. O Sol, a Lua e mais três planetas fazem com que sua força psíquica esteja em alta, por isso suas mentalizações tendem a se concretizar. DICA: as horas de intimidade a dois serão especialmente intensas e enriquecedoras.



Touro

Sua capacidade de se comunicar está em alta, graças à potente concentração em Peixes. Ela estimula seu lado mais inteligente e racional, e lhe estimula a progredir materialmente. Saturno facilita bastante os assuntos concretos e ajuda você a se estabilizar financeiramente. DICA: as caminhadas serão particularmente revigorantes



Gêmeos

Vários astros, inclusive o Sol e a Lua, estão em conjunção e possibilitam que você se mostre muito mais estável e transmita maior sensação de segurança a quem ama. Você tende a estar bastante flexível e tolerante, capaz de entender e aceitar o ponto de vista alheio. DICA: esteja de olho em bons negócios e oportunidades imobiliárias.



Câncer

O Sol e a Lua e mais três outros astros se harmonizam com seu Sol natal, por isso fazem com que este período seja especialmente propício para você, que pode contar com boas chances de crescimento. Até sua perspectiva das coisas tende a se tornar mais ampla. DICA: reserve uma parte do seu tempo para se isolar, meditar e captar as forças celestiais.



Leão

Em seu setor da sensualidade, Peixes, o Sol e a Lua ativam os astros que também estão nesse signo, dão a maior força aos seus amores e os tornam mais profundos e estáveis. DICA: esses planetas fazem com que sua necessidade de dar e receber amor esteja em alta e fazem com que você mostre-se muito mais vulnerável às flechadas de Cupido.



Virgem

A rara e potente concentração existente em Peixes facilita ainda mais as associações e a vida em grupo e faz com que este período seja ótimo para você se unir aos outros e compartilhar as coisas com quem está à sua volta. Seu lado altruísta está em alta, mas não se anule nem se sacrifique demais. DICA: você anda com maior necessidade de se relacionar.



Libra

O fato de vários astros se concentrarem em seu setor do serviço lhe concede uma dose extra de inspiração para utilizar no setor profissional. Você pode ter ideias bastante criativas, que lhe ajudarão a se projetar. DICA: você anda com boa cabeça para incrementar seus rendimentos e conquistar uma situação mais confortável.



Escorpião

O Sol e a Lua e vários planetas aliam-se no sentido de lhe proporcionar um fase bastante divertida e estimulante, favorável aos encontros amorosos, às atividades de lazer e a tudo o que lhe dê prazer e alegria. Use a sua imaginação e trate de se divertir. DICA: você tende a se relacionar de modo mais natural e espontâneo com todos.



Sagitário

A concentração em Peixes lhe torna uma pessoa muito mais perspicaz e lhe dá condições de ver através da aparência das coisas. O período é ótimo para você mergulhar em seu próprio íntimo e tomar maior consciência de seus reais sentimentos, necessidades e motivações afetivas. DICA: isolar-se, de preferência a dois, será bastante gratificante.



Capricórnio

Graças ao Sol, à Lua e a mais três planetas, sua vida atravessa uma fase de expansão consistente e bem estruturada. Esses planetas também facilitam o diálogo com quem você ama e possibilitam que você se coloque no lugar dos outros e os entenda melhor. DICA: sua capacidade de dar e receber afeto está em alta.



Aquário

Vários planetas, o Sol e a Lua, concentrados em Peixes, assinalam uma fase ótima para você se concentrar na carreira e tomar iniciativas que lhe ajudam a se afirmar e progredir no que faz. Aproveite a fase para realizar antigos projetos, mas não se descuide de suas necessidades afetivas. DICA: procure distender-se ao máximo.



Peixes

Como só ocorre uma vez por ano, a Lua nova está se armando em seu signo e, o que é melhor, com uma grande e poderosa concentração, que estabiliza sua vida e ajuda você manter o foco em si. DICA: sua capacidade de assumir responsabilidades está em alta e você pode se entrosar melhor com todos, principalmente com quem ama.