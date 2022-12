Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (1/12)

Câncer

Estamos começando o último mês do ano, com a influência da Lua em Peixes, que nos deixa mais sensíveis e intuitivos. Porém, as quadraturas que a Lua estará formando ao longo do dia, principalmente na parte da manhã, pode fazer com que o estresse seja acentuado e alguns conflitos tendem a surgir. É importante respirar fundo e perceber que, na maioria das vezes, esses desentendimentos acontecem porque todos estamos com pressa para resolver as coisas, e acabamos passando por cima dos nossos próprios sentimentos. Quantas vezes no dia você costuma parar e prestar atenção no que está se passando internamente, nas ideias que estão se repetindo nos sentimentos que estão incomodando? Essa pode ser uma tarefa desafiadora, mas é essencial estarmos alinhados internamente para conseguir resolver as questões externas. O principal ensinamento para dezembro é sobre sermos mais acolhedores com nossos sentimentos.Tenha coragem de se movimentar seguindo a sua intuição, sem se prender a preconceitos e expectativas acerca de onde você deve chegar profissionalmente. Está tudo bem mudar de ideia, desde que você esteja sendo fiel a si mesmo. Crie um planejamento para fazer as transformações que deseja de forma direcionada e consciente.Os taurinos costumam padronizar a sua rotina e a forma com que cumprem as suas tarefas, o que é importante para o seu bem-estar, mas também pode fazer com que você tenha muita dificuldade em lidar com imprevistos. A passagem da Lua por Peixes hoje te ajuda a desenvolver um pouco mais de flexibilidade para lidar com essas situações. Confie na sua intuição.Como a Lua em Peixes pode despertar seu lado mais dramático, você pode ter a sensação de algo ou alguém está te decepcionando. Esse sentimento tende a ser evidenciado pela quadratura entre a Lua em Peixes e Marte em Gêmeos, que deixa as emoções mais afloradas e pode fazer com que você aja de forma desmedida.A passagem da Lua por Peixes pode evidenciar as expectativas irreais que você está criando, e as frustrações vêm como consequência. Por isso, lembre-se que quando as coisas não acontecem do jeito que você imaginou, é importante dialogar sobre como você está se sentindo, sem culpar o outro por isso.O posicionamento da Lua em Peixes intensifica as suas emoções e, por isso, pode te levar a formular uma percepção vitimista sobre os problemas que você tem vivenciado. Por outro lado, a sensibilidade pisciana te ajuda a se conectar consigo mesmo. Busque desenvolver a sua independência emocional, o que é facilitado pela influência de Urano.A conjuntura astrológica atual é interessante para você direcione a sua atenção para cultivar seus relacionamentos, o que pode ser feito através de pequenas ações que demonstram carinho. Além de se dedicar a quem está presente em seu cotidiano, lembre-se de tirar um tempo para si mesmo.A influência da Lua em Peixes te direciona a integrar em seu cotidiano profissional algo que verdadeiramente te inspira e te motiva, dando mais sentido para o seu trabalho. Isso te ajudará a se sentir menos estressado, e a encarar os problemas diários com mais leveza.Com a presença da Lua em Peixes, você é convidado a confiar mais em seus sentimentos e na sua intuição. Lembre-se que buscar relacionamentos perfeitos é o mesmo que criar uma meta inalcançável. O importante em uma relação é a forma como escolhemos trabalhar juntos para lidar com as incompatibilidades.No trabalho, esse é um bom momento para inovar a forma com que você dialoga com seu chefe, seus colegas ou seus fornecedores. Busque ser um pouco mais sensível e cativante no campo profissional. Aposte na simpatia e tenha cuidado com a tendência de ditar regras - isso também é válido para os relacionamentos pessoais.As palavras vão ter muito poder hoje e, por isso, uma conversa com quem você ama pode te ajudar a enxergar as coisas por outro ponto de vista. É um momento muito interessante para revolucionar a forma como você vive através das suas escolhas. Acolha as percepções estão vindo à tona a partir da Lua crescente em Peixes, que aconteceu ontem.Aproveite a inspiração proporcionada pela passagem da Lua em Peixes para tentar fazer as coisas com mais presença, buscando apreciar o momento e se doar verdadeiramente a ele. Nesse movimento de prestar mais atenção no que estamos fazendo, também é essencial perceber o que precisamos fazer por nós mesmos. Quais são as necessidades do seu corpo e da sua mente que estão sendo negligenciadas no dia a dia?Os nativos de Peixes são naturalmente sensíveis e criativos, e a presença da Lua no seu signo evidencia isso. Aproveite o momento astrológico atual para trabalhar a sua autoconfiança e, assim, conseguir colocar suas ideias em prática. Não deixe que as suas inseguranças te impeçam de alcançar o seu potencial.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.