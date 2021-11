Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (11/11)

Nesta quinta-feira (11), a Lua entra na fase Crescente em Aquário. Essa nova fase do ciclo lunar nos leva a refletir sobre o que deve ser expandido e o que pode não estar funcionando de forma tão produtiva quanto era esperado.

Os questionamentos despertados por essa lunação nos ajudam a abrir os olhos para temas que podem ser transformados com o eclipse que acontece na próxima semana.

A Lua crescente marca o momento em que estamos preparando o terreno, retirando as ervas daninhas e arando o solo para depositar as sementes. Para que possamos ver o resultado dos nossos esforços, é preciso passar por todas as etapas.

Além disso, o aspecto desarmônico que está se formando entre Marte em Escorpião e Saturno em Aquário pode nos levar a encarar a realidade de forma nua e crua, percebendo que precisamos agir com base nos fatos e na realidade prática.

Muitas vezes, não enxergamos claramente o que está ao nosso redor porque estamos buscando ver aquilo que gostaríamos que fosse real.

Capricórnio

Esteja preparado para abrir mão do controle nos próximos dias. Você precisará rever conceitos importantes. É necessário dedicar tempo para si mesmo, direcionando a sua atenção ao processo de autoconhecimento, para que você acesse a sua sabedoria interna e encare os desafios de uma forma mais otimista.

Aquário

Ao começar uma nova fase em seu signo, a Lua dá a você a oportunidade de utilizar essa energia de expansão e de fertilidade em sua própria vida. Aproveite esse momento para ativar sua criatividade e intuição com algum hobby ou atividade que você não está praticando ultimamente. Você se sente mais inspirado quando insere esse tipo de hábito em sua rotina.

Escorpião

Não adianta querer jogar tudo para o alto e recomeçar. Qualquer caminho que você tome trará desafios. Se você realmente está disposto a mudar aquilo que te incomoda, é preciso ter em mente qual é a realidade que você deseja construir, para que você se sinta motivado a se esforçar diariamente para construí-la.

Câncer

A manutenção de todos os tipos de relacionamentos, mesmo aqueles que não ocupam tanto espaço em nossas vidas, requer um direcionamento de energia. Isso acaba nos tomando tempo e paciência. Por isso, é muito importante diferenciar as pessoas que realmente somam em nossas vidas, daquelas que acabam se tornando uma pedra no caminho.

Libra

É preciso aprender a se separar dos problemas dos outros a partir do momento que você fez aquilo que estava ao seu alcance, ou seja, a ajuda que você consegue prestar sem fazer mal a si mesmo. Por mais que você se compadeça, você também tem seus próprios desafios e processos, que devem ser a sua prioridade.

Leão

A intensidade é uma característica sua que requer atenção, para que você a direcione à seu favor. Muitas vezes, quando você estabelece uma meta, pode acabar indo com muita sede ao pote. Assim, você não dá a si mesmo a chance de repensar e analisar, conforme a ideia vai se concretizando, se aquilo que você idealizou está funcionando na prática.

Gêmeos

Nos últimos dias, a quadratura que está se formando entre Marte e Saturno vem gerando tensões relacionadas à necessidade de agir com mais consciência, respeito e disciplina. A mensagem que é passada por esse aspecto não é algo muito agradável de se admitir: você é a única pessoa responsável pelas consequências das suas atitudes. Pare de tentar encontrar culpados.

Sagitário

Esse momento astrológico te leva a avaliar o solo em que você está fixando suas raízes. Uma reorganização das suas metas é o que mais merece sua atenção agora. Não se limite à opinião dos outros. A Lua cheia em Aquário evidencia a realidade "nua e crua", de forma que você não pode mais ignorá-la. Não feche os olhos.

Virgem

É preciso aprender a confiar no processo, depois que você já fez o melhor que podia sobre a situação. A sua necessidade de controlar o comportamento dos outros parte do princípio de que você saberia fazer melhor o que eles estão fazendo. Por mais que você tenha tais habilidades, é impossível carregar o mundo nas costas.

Peixes

O momento astrológico nos direciona a compreender a grande importância de nos desprendermos de tudo o que não faz mais sentido. É comum acreditar que você será insensível ao se afastar de alguém que não está bem, mas que recorre a você para pedir ajuda. Socialmente, aprendemos que devemos agradar e ajudar os outros, mas não nos ensinam muito bem sobre a necessidade de impor limites.

Touro

A sua carreira é verdadeiramente impulsionada a partir do momento em que você se dedica a ela com preparação e propósito, sabendo exatamente aonde você quer chegar. Pergunte a si mesmo o que te faz levantar da cama e cumprir todos os seus compromissos ao longo do dia. Se a resposta for baseada apenas em dinheiro, você provavelmente está se sentindo insatisfeito com a rotina que tem.

Áries

As transformações mais dolorosas são também as mais libertadoras. Tudo o que você escolhe curar internamente proporciona evolução e tudo aquilo em que você se agarra se torna cada vez mais intrínseco em sua personalidade. É preciso ter coragem para assumir para você mesmo que nem tudo aquilo que você se apega é benéfico para a sua vida.



