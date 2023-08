Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (10/8)

A Lua segue em Gêmeos, curiosa e oscilante, totalmente aberta a negociações. Sua mente pode ficar meio caótica, mas temos um Mercúrio em Virgem tentando colocar ordem na bagunça. E o melhor a fazer é classificar e catalogar todas as ideias, revisar antes de postar ou falar, fazer listinhas, checar documentos, falar pouco e escutar mais.

Sabe aquele versículo: “a boca fala do que está cheio o coração”. Como anda o seu coração? Hoje é um bom dia para observá-lo.

No céu temos um Sol em Leão e estamos finalizando a lunação de Câncer. Se você anda guardando mágoas e ressentimentos, aproveite a lua minguante para limpar, lavar e deixar ir. Pois se Leão rege o Coração e Câncer rege o aparelho digestivo, organize suas lembranças, não se perca no baú de memórias, absorva apenas o que lhe nutre e traz vitalidade, pois tudo que você está sendo hoje é resultado dos alimentos e nutrientes que você recebeu no passado.

Hoje é um dia bom para se abrir, expressar o que sente de forma prática e gentil. Tire um tempo para cuidar de si. Mercúrio vai te ajudar a encontrar uma saída, encurtar os caminhos ou buscar um terreno amplo, do tamanho dos seus sonhos, para pousar na próxima Lua Nova (16 de agosto) e lançar suas sementes, renovar a vida.

E às 18:30, o Sol chama a Lua para uma conversa super animada. O happy hour promete. A noite vai ser boa. O papo flui com facilidade e tudo pode virar uma festa. Depois das 21h evite papos sérios ou discussões acaloradas. O melhor a fazer é não abrir mão de boas companhias.

Áries

Hoje a lua em gêmeos te convida a circular pela cidade, encontrar pessoas, conversar e conhecer lugares diferentes. Haja disposição! Mas cuidado com os excessos, tente repor suas energias. Hoje o dia promete muita cura e regeneração, tente ficar alguns minutos em silêncio. Se permita parar, respirar e não fazer nada. Repense a forma que você vem lidando com o seu trabalho e afazeres do dia a dia. Aproveite para se livrar de hábitos nada saudáveis e tente simplificar a vida. O seu planeta regente, Marte, se encontra no signo de Virgem e vai bater um papo sério com a Lua, evite brigas e não aja com impaciência.

Touro

Você sabia que nem sempre vai conseguir resolver tudo sozinho? Hoje é um bom dia para pedir ajuda, colo. Se tem algo lhe afligindo, busque compreender de onde vem essas dores e essas feridas. Não fique preso na infelicidade, vá se divertir um pouco, coloque em movimento o desejo de ser feliz, converse sobre seus sentimentos, namore, dance, cante e não se sinta culpada. Deixe o amor entrar na sua vida.

Gêmeos

Você está nascendo de novo, geminiano. Agora você pode voar numa nova direção. Mas antes você precisa acolher seus medos e mergulhar nas suas emoções profundas. Hoje você pode sentir um desassossego e os ânimos no ambiente familiar podem ficar mais exaltados. Seja firme e honre seus desejos. É interessante que você busque momentos de introspecção.

Leão

Se prepare para as colheitas, leonino! Coloque seus talentos em movimento, ofereça o que você tem de melhor, mas sem deixar suas vontades e desejos de lado. Coloque amor no que você faz ou no trabalho que você exerce. Chegou a hora de nutrir suas atividades e muitas portas podem se abrir. Não foque apenas no dinheiro. Divulgue seus trabalhos.

Dê um passo de cada vez. O que interessa é o momento presente. Tente não controlar os resultados e a magia acontece.

Virgem

Virginiano, hoje é um bom dia para organizar suas ideias. Seu pensamento anda indo longe demais, se aventurando, buscando incessantemente uma resposta ou um resultado. Mas não precisa ir tão longe assim, você já tem todas as respostas e só você pode fazer acontecer. Olhe para os seus recursos internos, seja firme nos seus objetivos e confie nas suas decisões. E só assim você se sentirá preparado para iniciar um novo ciclo.

Libra

Não se deixe afetar pelo medo de perder ou de se perder. Hoje você pode sentir um vazio, mas não deixe de acolher tudo aqui que é estranho e obscuro. O que você esconde de você mesma? O que você vem negando? Chegou a hora de se libertar do medo da solidão.

Escorpião

Caso você faça parte de um grupo, organização ou equipe ou um coletivo, evite expor suas ideias amanhã, pode acontecer algum conflito e você vai acabar misturando seus sentimentos e julgamentos e o resultado não será nada agradável. Outros projetos podem surgir, mas busque uma causa ou uma luta que envolvam pessoas com ideais semelhantes aos seus.

Sagitário

Não permita que o outro provoque variações no seu estado de espírito. Pode ser que as suas feridas sejam cutucadas, principalmente no seu ambiente de trabalho. Cuidado com comentários impróprios. Nada de exageros. Simplifique as coisas e exercite a gentileza e receptividade. Não entre na disputa pela visibilidade. Apenas mostre sua disciplina e amplie a sua rede de relacionamento.

Capricórnio

Chegou a hora de olhar para o seu trabalho e afazeres da rotina e compreender o motivo de tanto movimento e inquietação. Tente organizar suas atividades sem deixar de priorizar as suas emoções. Faça algumas pausas na rotina para se nutrir. Chegou a hora de buscar o equilíbrio entre produtividade e qualidade de vida. E você só consegue isso flexibilizando suas posições e escutando o que o outro tem a dizer.

Aquário

Não desperdice o seu poder de convencimento, aquariano. Quando você olha para o seu valor e nutre a sua autoestima, você consegue convencer qualquer pessoa de que vale a pena confiar e se entregar a você. Assuntos relativos a vendas, investimentos financeiros e negócios estão em alta. Mas não fale por falar. Apenas sinta e use da sua intuição que estará aguçadíssima.

Peixes

Chegou a hora de desapegar das memórias do passado. Agradeça seus antepassados, se desprenda, não crie nenhuma expectativa. Apenas abra os braços, ouça o coração e vá dissolvendo os obstáculos do caminho. Chegou a hora de olhar para os seus relacionamentos ou se abrir para um novo amor.

*Julianna Formiga é astróloga, professora e terapeuta de caminhos