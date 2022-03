Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (10/3)

Câncer

Nesta quinta-feira, a Lua em Gêmeos vai entrar em sua fase crescente. Esse fenômeno incita grandes questionamentos, revisões das ideias e crenças que estão direcionando nossas decisões. As noções de liberdade também são assuntos que vêm à tona nesse momento e podem nos levar a pensar de forma extremista. Por isso é necessário ter atenção redobrada nos seus posicionamentos. Mas, apesar do caráter um pouco genioso das energias geminianas, a nova fase lunar indica uma fluidez favorável para plantarmos boas sementes e nos dedicar às novas ideias e oportunidades. A criatividade também é uma qualidade impulsionada por esse posicionamento da Lua em Aquário, configurando um bom momento para dar ouvidos à intuição e colocar em prática ideias diferentes. Essa nova fase do ciclo lunar nos leva a refletir sobre o que deve ser expandido e o que pode não estar funcionando de forma tão produtiva quanto era esperado.O posicionamento da Lua te convida a rever alguns hábitos ou conceitos que estão guiando suas decisões no dia a dia. Muitas vezes, pequenas mudanças em sua rotina podem gerar uma movimentação de energia psíquica que faz com que você se sinta mais disposto.A Lua em Gêmeos te leva a buscar novas percepções sobre os desafios que você está vivenciando agora. Esse signo é relacionado à inovação e, por mais que isso não seja a praia dos capricornianos (conhecidos pelo seu conservadorismo), a influência geminiana te ajuda a encontrar equilíbrio entre a necessidade de controle e a confiança em si mesmo para lidar com o processo.A influência das energias geminianas ativa nossa criatividade e intuição, permitindo que as ideias fluam com mais facilidade. Com um pensamento mais assertivo, você consegue desenvolver melhor os assuntos que estão mal resolvidos e as pendências que podem ter se acumulado.A intensidade é uma característica sua que requer atenção, para que você a direcione à seu favor. Muitas vezes, quando você estabelece uma meta, pode acabar indo com muita sede ao pote. Assim, você não dá a si mesmo a chance de repensar e analisar, conforme a ideia vai se concretizando, se aquilo que você idealizou está funcionando na prática.A Lua em Gêmeos forma um aspecto tenso com o Sol natal dos piscianos, o que pode fazer com que se sintam sobrecarregados emocionalmente, como se os pensamentos não concordassem entre si. Nesses momentos, é preciso ter paciência consigo mesmo e pensar na forma com que você acolheria um amigo que te procurasse com as mesmas queixas que você está fazendo.As transformações mais dolorosas são também as mais libertadoras. Tudo o que você escolhe curar internamente proporciona evolução e tudo aquilo em que você se agarra se torna cada vez mais intrínseco em sua personalidade. É preciso ter coragem para assumir para você mesmo que nem tudo aquilo que você se apega é benéfico para a sua vida.Aproveite a Lua crescente no seu signo para expandir suas ideias e começar a plantar o que você deseja. Porém, essa Lua pode fazer com que você se sinta autoconfiante demais, de forma que assume muitas responsabilidades, além de achar que é superior a outras pessoas (principalmente no ambiente de trabalho). Além de se sentir sobrecarregado, esse comportamento gera hostilidade entre você e as pessoas à sua volta.Apesar de o posicionamento da Lua formar um bom aspecto com o seu Sol natal, é preciso ter cuidado com decisões importantes nesse momento. Pequenas atitudes podem desencadear vários eventos. Aproveite para avaliar aquilo que você realmente quer se dedicar para colher os frutos futuramente.A Lua em Gêmeos faz com que os sagitarianos se sintam mais confortáveis, em relação ao seu posicionamento anterior. Aproveite esse momento para refletir sobre os assuntos que realmente merecem a sua atenção, sobre os quais você se dedicará mais no período da Lua crescente que nos influenciará durante a próxima semana.A proximidade entre Mercúrio e o Sol, que é o planeta regente de Leão, pode fazer com que as emoções fiquem mais instáveis nesse momento. As oscilações de humor podem ser prejudiciais, principalmente no ambiente de trabalho. Caso você sinta a necessidade, é interessante manter-se mais introspectivo ao longo do dia.Os imprevistos, mudanças de rota e quebras de expectativas que acontecem nesse momento podem ser uma ponte para o autoconhecimento e também para compreender as outras pessoas. A Lua crescente em Gêmeos representa um convite para aprender a escutar o outro e a compreender a si mesmo sem julgamentos.A intensidade é uma característica escorpiana que está se evidencia em todos nós. As emoções estão à flor da pele e tomar decisões nesse momento gera transformações marcantes. Podemos encarar isso de forma positiva ou negativa. O mais importante é perceber que não controlamos os acontecimentos ao redor, mas é possível adequar a forma de reagir a esses eventos - aproveite essa fase para crescer junto à Lua.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.