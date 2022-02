Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (10/2)

Aquário

Câncer

Capricórnio

Escorpião

Leão

Gêmeos

Peixes

Áries

Sagitário

Libra

Touro

Virgem

Hoje a Lua continua transitando por Gêmeos, o que é favorável para a comunicação, reuniões, gravações e todos os tipos de interação. Porém, como Marte em Capricórnio está formando um trígono com Urano em Touro, precisamos tomar cuidado com a tendência de ficarmos muito imersos nas redes sociais, buscando distrações e tentando sanar a necessidade de interagir com outras pessoas, que é evidenciada pelas energias geminianas. É comum em muitas casas que a alteração entre as pessoas seja mínima durante o dia, e até nula em alguns casos. De modo contraditório, estamos constantemente nos comunicando com várias pessoas constantemente, inclusive com quem não conhecemos. Por isso, a dica de hoje é ter momentos de troca e acolhimento com as pessoas que moram com você, valorizando conversas reais e estando verdadeiramente presentes - deixando o celular de lado!A Lua em Gêmeos faz com que você fique mais disperso, mas também favorece a criatividade. Para que você não se sinta muito entediado, pode ser interessante fazer as tarefas da sua rotina de forma diferente - como trabalhar em um outro ambiente se for possível ou fazer as refeições com mais atenção, sem usar o celular ou assistir televisão.O seu pensamento está mais fluido e ágil nesse momento, devido ao posicionamento da Lua em Gêmeos. É preciso direcionar seu foco às coisas que são importantes para você hoje, porque a influência das energias geminianas sobre a mente pode acabar gerando ansiedade, quando você tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo.Hoje à tarde a Lua forma um trígono com Saturno, planeta regente de Capricórnio. Esse aspecto beneficia principalmente a vida profissional, te ajudando a cumprir suas responsabilidades de forma mais leve, sem que tudo pareça muito difícil ou cansativo. Além disso, novas ideias podem surgir e a opinião de colegas pode ajudar a enriquecê-las.Hoje Mercúrio e Plutão, planeta regente dos escorpianos, começam a formar uma conjunção. A proximidade entre esses dois astros pode fazer com que você se irrite com pequenas coisas. É preciso aprender a relevar aquilo que não vale o gasto de tempo e energia - aprenda a escolher suas batalhas.A ansiedade gerada pela Lua em Gêmeos pode te levar a falar coisas desnecessárias. Lembre-se que você pode ser sincera sem ser hostil e, quando sua opinião não for agregar em nada, é preciso aprender a guardá-la para você.Com a presença do Sol e da Lua em signos de ar (Aquário e Gêmeos, respectivamente), esse é um momento propício para sair da sua zona de conforto mental - ou seja, para ir além das crenças e noções que são comuns para você. Identifique as barreiras impostas socialmente (ou até por você mesmo) que te levam a duvidar do seu potencial.Esse é um momento muito propício para analisar aquelas crenças limitantes que estão enraizadas. As coisas que você considera como uma verdade absoluta costumam ser ideias ilusórias, como algo que você acredita ser incapaz de fazer ou conquistar. Tudo depende do ponto de vista e você é a única pessoa que pode definir os seus limites.Coloque no papel o que é realmente importante, para que a dispersão mental que é característica da Lua em Gêmeos não faça com que você perca o foco. Lembre-se de definir suas prioridades em todas as áreas da vida - além do trabalho, você também precisa cuidar de si mesmo e dos seus relacionamentos diariamente.Aproveite o dinamismo mental possibilitado pela presença da Lua em Gêmeos para buscar entender os problemas que surgiram durante a semana (em sua vida pessoal ou profissional) por uma outra perspectiva. Nada é tão ruim (ou tão bom) quanto parece, tudo depende do ponto de vista.As coisas que você repete (interna ou externamente) se tornam cada vez mais reais. Suas atitudes são movidas por suas crenças e o Universo reverbera aquilo que você manifesta. Para mudar os padrões de pensamento que são limitantes, você pode adotar como mantra diário a seguinte frase: tudo flui para mim com facilidade, alegria e abundância.Hoje é um dia muito interessante para aproveitar as energias do aspecto que está se formando entre Urano e Marte há alguns dias. A sua noção de prosperidade pode estar muito atrelado a dinheiro, e esse trígono te convida a expandir sua mente para perceber que saúde, amor e paz são mais importantes que os bens materiais.Hoje é um bom dia para identificar aqueles pensamentos repetitivos que, no fundo, você sabe que não são bons para você. Mesmo que as coisas não estejam fluindo como você gostaria, ficar pensando que ‘está tudo dando errado’ apenas gera estagnação. Direcione a sua energia para transformar esses pontos, acreditando verdadeiramente na sua capacidade de construir sua própria realidade.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.