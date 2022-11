Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (10/11)

Capricórnio

Libra

Áries

Câncer

Virgem

Peixes

Gêmeos

Touro

Sagitário

Leão

Escorpião

Aquário

Os aspectos astrológicos de hoje fazem com que essa quinta-feira seja um dos dias mais bonitos do mês. Os aspectos que estão se formando entre os astros proporcionam cura, através de trocas que podem te ajudar a adquirir mais confiança no que você quer realizar. Olhe para o futuro com mais carinho e coragem, visualizando os caminhos que você precisa seguir para chegar aos lugares em que deseja. A Lua continua transitando por Gêmeos, e forma um sextil com Quíron, que é considerado como ‘o curador ferido’, na Astrologia. Isso porque Quíron diz respeito às nossas feridas mais profundas, que são parte importante de quem nos tornamos, a ponto de ser algo que conseguimos identificar e ajudar em outras pessoas. Por isso, nas trocas e conversas ao longo do dia, alguns assuntos e sentimentos delicados podem vir à tona. Podemos aproveitar esse momento para encontrar formas de cicatrizar essas feridas, ressignificando as dores e percebendo o quanto essas experiências desafiadoras novas levaram a descobrir nossa força e coragem.Será preciso ter mais atenção com investimentos, compras ou decisões impactantes hoje. Como os sentimentos são amplificados com a influência do Eclipse, é preciso ter cuidado para que as emoções não guiem as atitudes no trabalho e para que você não se deixe levar por discussões bobas. Apesar dos aspectos construtivos de hoje, a presença da Lua em Gêmeos está desafiando a sua paciência.As pessoas de Libra são regidas por Vênus, que está formando um trígono com Netuno hoje. Esse aspecto faz com que a sua sensibilidade esteja aflorada, facilitando a conexão com as pessoas por meio de conversas significativas. Por isso, tente estar verdadeiramente presente com o outro quando, seja no trabalho ou em casa, para que essas trocas sejam produtivas.A Lua em Gêmeos desperta a ansiedade dos arianos, mas os aspectos que esse astro está formando hoje pode te ajudar a colocar as ideias em dia. Aproveite esse momento para se abrir para as pessoas que você confia, em casa e no trabalho. Novos projetos podem ser fruto dessas trocas.Aproveite as energias de inovação que estão nos influenciando para fazer algo diferente, principalmente com as pessoas que amamos. Essa pode ser uma ótima oportunidade para ter momentos de conexão junto a quem você divide o ambiente - seja em casa ou no trabalho.A influência de Urano no Eclipse que aconteceu essa semana nos leva a entender que a liberdade deve ser um dos fundamentos de uma relação saudável. Por isso, as pessoas que estão vivendo algum conflito na relação podem acabar se irritando facilmente com pequenas coisas. É importante ter momentos de lazer e conexão consigo mesmo, para refletir sobre sua prioridades dentro dos relacionamentos.As pessoas de Peixes são regidas por Netuno, que está formando um trígono com Vênus hoje. Esse aspecto evidencia a intuição, e faz com que a sua espiritualidade precise um pouco mais de atenção. As suas crenças embasam todas as suas atitudes, e a esperança que você sente sobre os desafios que está vivendo. Por isso, lembre-se que é importante se dedicar àquilo que faz sua vida ter sentido, aos seus valores e à sua vida espiritual.Aproveite a presença da Lua em Gêmeos e a influência do Eclipse para experimentar uma mudança de paradigma na sua forma de pensar. Apesar do Eclipse lunar falar mais sobre fins de ciclos, o envolvimento de Urano nesse momento traz novidades e um olhar direcionado para o futuro; então, permita-se reinventar completamente.O trígono que Vênus, seu planeta regente, está formando com Netuno hoje desperta sua intuição para enxergar a vida de forma mais leve, sem que as cobranças e compromissos do dia a dia tirem a beleza do seu olhar. Aproveite para repensar sobre aquelas reclamações que são repetitivas em seu dia a dia, e como você pode lidar com isso de uma forma inovadora.Apenas através do diálogo conseguimos estabelecer relações em que ambos têm a liberdade para manter a sua individualidade, suas próprias vontades e escolhas. Quando tentamos mudar a nossa personalidade por alguém, ou quando esperamos isso de outra pessoa, estamos apenas tentando encaixar a realidade em algo que foi idealizado.A influência do posicionamento da Lua e do Sol tende a nos deixar mais animados com o novo nesse momento. É preciso tomar cuidado para não deixar os sentimentos tomarem conta, e acabar tomando decisões baseadas nessa vontade de mudar tudo. Aproveite as novidades, mas lembre-se de manter o foco em suas prioridades.No momento em que algo nos incomoda e escolhemos não conversar sobre o assunto, acabamos acumulando os sentimentos até que transborde de alguma forma. Geralmente, é assim que tomamos decisões impulsivas ou iniciamos discussões que não vão fazer mais sentido quando as emoções se acalmam. Hoje é um bom dia para ‘desafogar’ esses sentimentos que você vem guardando.Os aspectos de hoje fazem com que você se sinta mais autoconfiante e otimista. Com a influência do Eclipse, você está vivendo um processo de finalização de ciclos. Esse momento tende a ser um pouco conturbado e envolve a necessidade de identificar o que pode ser aprendido, o que pode ser mantido e o que deve ser deixado para trás.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.