Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (10)

Nesta quinta-feira (10) de madrugada (exatamente às 5:12 no horário de Brasília) acontece um importante Eclipse Solar Anular em Gêmeos. Esse fenômeno raro forma um “anel de fogo no céu”, porque a Lua não cobre o disco solar por completo, mas, isso só será observável a olho nu no Norte do Canadá.

Apesar disso, a influência desse eclipse afeta todos nós de forma poderosa pelos próximos seis meses. No panorama geral do país, os efeitos desse fenômeno apontam um momento perigoso e até mesmo caótico envolvendo a questão do coronavírus.

Nesse momento, Saturno, Plutão e Mercúrio estão retrogradando e despertam mudanças importantes, mas também turbulentas, no campo social.

Esses movimentos trazem à tona polêmicas e até mesmo segredos de estado, o que se encaixa com a CPI da covid que está acontecendo e impactando o país.

Além disso, todo esse contexto também indica que as fronteiras de vários países continuaram fechadas para os brasileiros.

Além disso, o Sol e a Lua estão em tensão com Netuno e trazem certa nebulosidade mental, o que deixa as coisas menos claras e aumenta a probabilidade de nos deixar levar por ilusões e comportamentos escapistas.

O que seu signo revela para hoje, quinta-feira (10)

Áries

Além das fortes energias do eclipse você, Saturno em Aquário está formando uma quadratura com Urano em Touro. Esse aspecto desperta uma maior dificuldade para controlar seus impulsos, principalmente quando você sente que a sua autoridade está sendo ameaçada. Tenha cuidado para não reagir de forma agressiva.

Touro

O eclipse que está acontecendo em Gêmeos pode fazer com que você se sinta confuso, como se não soubesse qual é o próximo passo a ser tomado. Tenha paciência consigo mesmo e, em vez de procurar respostas neste momento, apenas acolha os questionamentos que estão vindo à tona e busque compreender o que os impulsionou.

Gêmeos

O eclipse que está acontecendo no seu signo pode despertar um sentimento de incerteza, principalmente devido ao ângulo tenso que está se formando entre o Sol e Netuno. Tente acalmar seu coração e compreender que você não precisa ter todas as respostas nesse momento. A introspecção e a meditação podem te ajudar a clarear a mente.

Câncer

Os eclipses se configuram como um momento especialmente delicado para os nativos de Câncer, que são regidos pela Lua. Você tende a ficar mais emotivo e deve ter cuidado para não se deixar levar pela autopiedade. Acolha os questionamentos que estão vindo à tona nesse momento para se compreender melhor.

Leão

Os nativos de Leão são regidos pelo Sol e, consequentemente, são diretamente afetados pelo eclipse que está acontecendo hoje. Esse fenômeno pode fazer com que você se sinta desanimado e emotivo, sem perspectivas positivas para o futuro. Respire fundo e reflita sobre seus objetivos, para delimitar com calma um novo caminho.

Virgem

O lado controlador dos nativos de Virgem faz com que se sinta irritado com os efeitos do eclipse, que te deixa confuso e também desperta situações desafiadoras em sua vida pessoas. É importante enxergar esse momento como uma oportunidade de identificar o que precisa ser mudado, para iniciar um novo ciclo com amadurecimento.

Libra

A indecisão dos librianos pode ser evidenciada pelo eclipse que está acontecendo hoje. As energias desse fenômeno têm a ver com o início de novos ciclos, mas a angulação tensa que o Sol está formando com Netuno faz com que você não consiga compreender muito bem esses processos. Não se force a tomar decisões importantes agora.

Escorpião

Os nativos de Escorpião ficam extremamente sensíveis com a influência do eclipse. Isso te convida a acolher suas emoções e refletir verdadeiramente sobre elas, para transmutá-las de forma mais serena. Porém, o posicionamento de Netuno nesse momento pode te influenciar a recorrer a meios prejudiciais que te proporcionam alívio imediato.

Sagitário

Os nativos de Sagitário tendem a se sentir indignados com as situações que começam a se desenrolar neste momento, tanto no âmbito social quanto em sua vida pessoal. Porém, é importante enxergar essas situações como fontes de esclarecimento, para iniciar um novo ciclo se libertando das coisas que não fazem mais sentido para você.

Capricórnio

Os capricornianos são regidos por Saturno, que está formando uma quadratura com Urano hoje. Esse aspecto, somado à influência do eclipse, pode fazer com que você tenha impulsos um pouco rebeldes, que não são comuns à você. Porém, esses pensamentos te ajudam a desconstruir padrões que não estão sendo benéficos para a sua vida.

Aquário

A quadratura que o seu planeta regente (Urano) está formando com Saturno hoje faz com que você tenha dificuldade em controlar seus impulsos e até mesmo tenha problemas por descumprimento de regras, quando achar que elas são injustas e incoerentes. Lembre-se que nada se resolve por meio de imposições e diálogos agressivos.

Peixes

A emotividade e o desânimo podem ser sentimentos despertados por esse eclipse, principalmente porque você é muito sensível e se compadece verdadeiramente pelo panorama social que estamos vivendo. Tenha cuidado para não permitir que a influência de Netuno te leve a buscar formas de alívio que serão prejudiciais a longo prazo.

