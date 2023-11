Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (09/11)

A Lua mingua no signo de Libra. Existe um impasse e você precisa tomar uma decisão. Quais as novidades que você pode trazer para sua vida? O que você tem a oferecer e precisa receber nesse momento? Olha para os seus vínculos e avalie pesos e medidas. Se abra para os encontros, pois o dia é marcado pela afetividade e acolhimento. Cuide mais de você e busque o que lhe proporciona prazer. Aproveite para ajustar os pontos, resolver conflitos, fazer acordo com seu chefe ou sócio. A quinta-feira está propícia para apaziguar qualquer parceria que esteja desgastada. Harmonize as diferenças. Hoje o dia pede leveza, não leve as coisas tão a sério.

Áries

Se permita ser cuidado, ariano(a). Tente nutrir seu relacionamento e fique mais atento(a) às necessidades da outra pessoa. Seu entusiasmo vai contagiar o seu par. Faça uma programação diferente, quebre a rotina e busque harmonizar seus sentimentos.

Touro

Tente quebrar a rotina. Organize o seu dia de forma confortável e evite tensões e conflitos. Tente fazer algo que lhe proporcione prazer e conforto emocional. Olhe para qualidade e não para quantidade de coisas que você anda fazendo, elimine os excessos.

Gêmeos

Não deixe a tristeza invadir o seu dia. Busque um momento de lazer, tente praticar uma atividade física, namore ou envolva-se em um processo criativo. O dia pede leveza, geminiano(a). A vida pode ser bem mais interessante.

Câncer

Hoje você vai se sentir mais seguro(a), canceriano(a). Busque momentos de harmonia e prazer em casa ou curtindo momentos com a família. Abra as portas da sua casa para os amigos mais próximos. Um ambiente acolhedor vai te fazer muito bem.

Leão

Aproxime-se de pessoas, circule por aí e troque ideias com quem está próximo. Sua mente está mais ativa do que nunca. Hoje você estará mais sensível para conduzir discussões e compreender o modo de pensar dos outros. Aproveite a harmonia que os encontros podem te proporcionar.

Virgem

Você vem buscando conforto e segurança material. Mas não deixe de valorizar suas capacidades profissionais, pois só assim você vai progredir materialmente. Você está numa ótima fase para lidar com assuntos financeiros, mas para isso precisa enxergar o seu valor.

Libra

Hoje você estará inclinado(a) a cuidar bem de si, do seu bem-estar físico e da sua aparência. O importante é que você se sinta bem com você mesmo(a), pois só assim vai fazer as melhores escolhas. Aproveite a sua determinação.

Escorpião

Talvez você esteja lidando com alguns sentimentos delicados e bem difíceis de compreender, mas durante o dia busque um momento de silêncio, para que não seja afetado(a) pelo barulho externo. Esse recolhimento vai te ajudar a se harmonizar por dentro e ficar bem consigo mesmo(a).

Sagitário

Fortaleça seus ideais, sagitariano(a). O que você deseja para o futuro? Hoje você está bem mais confiante. Se abra para receber o que a vida tem para oferecer. Cultive suas amizades, você não está sozinho(a).

Capricórnio

Você está vivendo a época da colheita e das boas safras profissionais, devido ao seu plantio no passado. Você está muito envolvido com sua carreira ou com sua vida pública e tem muito a oferecer no momento, mas para isso precisa harmonizar o ambiente de trabalho.

Aquário

Os estudos vão saciar a sua fome afetiva. Reflita, questione e busque novas perspectivas. Chegou a hora de abrir espaço na sua vida para sonhar. Agora você pode olhar do alto e compreender melhor o passado.

Peixes

Você vem atravessando momentos difíceis. Alivie o excesso de bagagem e se entregue as mudanças que estão acontecendo. Aproveite a lua minguante para eliminar os padrões emocionais do passado.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.