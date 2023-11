Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quinta (02/11)

Temos uma Lua cheia no céu iluminando os caminhos. Você tem que encontrar a porta que se abrirá facilmente, em vez de forçar as que não cedem. Não é sobre desistir de um sonho, mas atualizar o seu sonho. Só vá até onde é querido(a). Vá aonde o amor está, pois a Lua está no signo de câncer, buscando acolhimento e revelando suas necessidades. Aproveite o feriado e cuide das suas águas internas, cuide do seu lar. A Lua e o Sol estão em harmonia, favorecendo as trocas e interações. O dia pede um almoço agradável, o clima é de conciliação e reconciliação. Mas você já começa a sentir o confronto entre o Sol e Júpiter - esse aspecto acontece exatamente no dia 03/11 às 02h02 - mas o desânimo começa a ocupar o espaço. Júpiter está retrógrado no signo de Touro e você não se sente tão otimista. É aquela sensação de querer realizar algo, mas não consegue. Faça a sua parte e aceite que nem tudo está sob o seu controle.

Áries Aproveite o dia para ficar no ninho e curtir a sua família. A Lua em câncer sugere que você se recolha. Não se desanime quanto a sua vida financeira. Olhe para os excessos e apegos. O período é propício para se organizar financeiramente. Touro Nos próximos três dias você vai sentir que a sua vitalidade está um pouco mais baixa ou vai ter dificuldade de reconhecer o seu valor. Mas não se importe com o que o outro pensa ou fala sobre você. Aproveite o feriado para ler um livro, falar, ouvir, escrever ou respirar ares diferentes. Gêmeos Sua sensibilidade está dilatada e o seu desejo é ficar mais recluso(a). Lá no fundo você sabe que tudo que a sua alma precisa é de equilíbrio e tranquilidade, mas o seu trabalho e as suas atividades de rotina não deixam você respirar. Não esqueça que sua paz de espírito é inegociável. Câncer Eu sei que você está cheio de planos e projetos para o futuro, mas se bater o desânimo, continue focado(a), pois vai passar. Busque fazer algo prazeroso hoje. Cuide do seu bem-estar físico e da sua autoestima. Não esqueça que você pode contar com a solidariedade dos seus amigos. Leão O dia promete um misto de emoções, leonino(a). Você se sente bem mais valorizado e muito mais seguro(a), mas uma crise emocional pode tentar estragar o seu dia. Acolha suas emoções e tente compreender esses sentimentos e alimente o que lhe dá prazer. Virgem Você está num momento de expansão e crescimento, virginiano(a). Confie no seu conhecimento e no seu poder de comunicação. Não tenha medo de expor suas ideias. Aproveite o feriado para encontrar amigos ou se envolver em ações coletivas. Libra O momento é de superação. Faça uma faxina profunda na sua vida e jogue fora o que não lhe serve mais. Está na hora de fechar para balanço e colocar em ordem suas finanças. Se você souber usar seus talentos, nada vai lhe faltar. Não deixe seus desejos de lado. Escorpião Não se feche em si mesmo(a), escorpiano(a). Abra espaço para que as pessoas entrem em sua vida. Você está vivendo um novo ciclo nos relacionamentos e no trabalho, mas muito cuidado para não desconsiderar o outro. A melhor saída para driblar o desânimo é focar nos estudos e buscar novidades. Sagitário Você está super focado(a) no trabalho e nos seus afazeres. Fique de olho nos limites e faça as escolhas certas. Finalize o que foi iniciado, ilumine seus medos e faça um balanço geral, pois daqui a pouco você começa uma nova fase. Capricórnio Algo me diz que você quer mesmo é ficar em casa, colocar suas leituras em dia, avançar naquele curso online ou planejar seu próximo projeto pessoal. É como se você tivesse que escolher entre ficar com o que realmente te acrescenta e ceder à pressão social. Não esqueça que quem relaxa, floresce. Aquário Esse é o momento de pensar na sua carreira e focar nos projetos para o futuro. Mas, ao mesmo tempo, você quer uma pausa. Tente descansar e amplie o contato com a sua intimidade. O seu espaço afetivo está super dilatado, mas deixe também que o Sol aqueça suas ambições. Não perca essa oportunidade de crescimento. Peixes Você está buscando novos projetos, novos caminhos e ampliando seus conhecimentos. Mas a agitação não vai deixar você se aquietar. São muitas pessoas e muitas possibilidades de interação, mas tente filtrar o que é mais útil e relevante, não se perca num mar de informações. *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.