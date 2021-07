Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira-feira (7/7)

Hoje a Lua, que está transitando por Gêmeos, se encontra com Mercúrio (que é o planeta regente deste signo).

Como a Lua influencia nossas emoções, quando ela se encontra com Mercúrio, que guia o âmbito mental e racional, nós nos sentimos divididos entre essas duas áreas da vida e sentimos que é impossível conciliar ambas.

A sociedade contemporânea exige um ritmo de trabalho constante e, por isso, a nossa mente acaba adotando um estado ‘automático’ para dar conta de tudo.

Assim, acabamos nos distanciando da nossa essência e podemos perder a noção do propósito inicial pelo qual estamos nos submetendo a horas estressantes de trabalho em primeiro lugar.

Por isso, esse encontro entre esses dois astros te convida a refletir sobre como é possível alinhar cada vez mais aquilo que você considera sua missão de vida com o seu trabalho.

Caso neste momento não seja possível fazer alguma alteração profissional que você deseja, procure cursos (existem vários gratuitos na internet) ou qualquer forma de se capacitar mais para quando isso for uma possibilidade viável.

Aquário

Os aquarianos tendem a ficar irritados quando a Lua se encontra com Mercúrio e podem acabar deixando que o seu lado emocional acabe influenciando demais suas decisões, principalmente no trabalho. É preciso compreender que reprimir os sentimentos apenas dificulta a sua compreensão e dá espaço para que eles te surpreendam nos piores momentos.

Câncer

Para os cancerianos, que são regidos pela Lua, o encontro entre esse astro e Mercúrio representa um momento em que você é levado a questionar os sentimentos que estão guiando suas decisões. Você tende a se esquecer de refletir racionalmente sobre os prós e contras, principalmente em situações que envolvem sentimentos profundos.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio tendem a ficar irritados quando a Lua se encontra com Mercúrio, porque os seus sentimentos afetam o pensamento racional e você não consegue ter o controle habitual sobre isso. Porém, é importante raciocinar que isso acontece exatamente para que você perceba a necessidade de equilibrar esses dois ‘espaços mentais’, que devem trabalhar em conjunto.

Gêmeos

Para os nativos de Gêmeos, o pensamento fluido e constante faz com que sejam extremamente criativos, mas esse padrão de atividade mental também gera ansiedade e desconexão com o momento presente. Por isso, o encontro entre Mercúrio (seu planeta regente) e a Lua se confere como um convite para associar melhor seu campo emocional à mente consciente.

Escorpião

Os escorpianos são pessoas controladoras e a presença da Lua em conjunção com Mercúrio em Gêmeos tende a fazer com que você não controle o fluxo de pensamentos e, consequentemente, fique mais irritado. Colocar as ideias no papel é algo que te ajuda a organizá-las melhor, mas ainda mais importante que isso é respeitar seus limites e ficar mais reservado.

Leão

Os leoninos costumam ter uma energia invejável, nos âmbitos físico, mental e emocional. Por isso, muitas vezes, você tende a se sentir confuso e agir de forma um pouco inconsciente, sem saber verdadeiramente o que está motivando suas atitudes. O encontro entre a Lua e Mercúrio te convida a fazer uma análise mais racional.

Peixes

Os piscianos devem interpretar a aproximação entre a Lua e Mercúrio como uma oportunidade de refletir sobre a forma que têm deixado os seus sentimentos afetar aquelas escolhas que precisam ser mais racionais. Muitas vezes, você pode agir de forma imprudente por não ponderar adequadamente sobre os prós e contras de suas atitudes.

Libra

A presença da Lua e de Mercúrio em Gêmeos pode fazer com que os librianos se sintam mais ansiosos, porque o raciocínio lógico tende a ficar prejudicado. É importante não se forçar a tomar nenhuma decisão nesse momento. Respeite os seus próprios limites e olhe para dentro de si mesmo, buscando entender seus pensamentos para, então, racionalizá-los.

Sagitário

Os sagitarianos são agitados por natureza, e a presença da Lua em conjunção com Mercúrio no signo de Gêmeos tende a evidenciar esse traço da sua personalidade. Você pode aproveitar esse ânimo para deixar sua criatividade fluir no trabalho, mas também deve ter o cuidado de respeitar seus limites e ter tempo para si mesmo, para refletir com cuidados e dar ouvidos à intuição.

Touro

Os taurinos costumam ter um ritmo próprio para tudo em sua vida e, por vezes, podem ser considerados preguiçosos ou desinteressados. Porém, é importante aprender a não dar ouvidos aos outros e entender que você não precisa (e nem deve) se render completamente a esse estilo de vida agitado. Lembre-se de olhar para dentro e se conectar com suas emoções.

Virgem

Para os virginianos, a presença da Lua e de Mercúrio (que também rege o seu signo) em Gêmeos pode fazer com que você fique mais racional e tente calar suas emoções. É preciso ter cuidado para que isso não prejudique a sua vida afetiva. No trabalho, é interessante dar lugar à sua criatividade para investir em ideias novas.

Áries

Dentre todos os signos do zodíaco, Áries é o que mais é associado à pressa e a movimentação constante. Por isso, para você, ariano(a), pode ser extremamente custoso desacelerar e olhar para dentro, mas isso apenas evidencia a necessidade de fazer esse esforço pela sua saúde mental. Lembre-se que ela também deve ser uma prioridade.

