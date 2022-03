Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (9/3)

Aquário

O mês de março está sendo fortemente marcado pelas energias piscianas, devido ao trânsito do Sol e de Júpiter, além da lunação que aconteceu em Peixes. A entrada de Mercúrio em Peixes, que acontece hoje à noite, evidencia ainda mais a influência desse signo, aflorando nossa sensibilidade. Porém, é preciso ter cuidado para não vibrar nas energias mais baixas desse momento, que podem despertar uma atmosfera tensa e melancólica. De modo geral, a intensa configuração astrológica de hoje pode trazer alguns desafios, principalmente emocionais. Por outro lado, eles também podem ser fonte de desenvolvimento pessoal, só depende da forma como você os acolhe.Os aquarianos se sentem importunados pela sensibilidade extrema que emerge pela presença de vários astros em Peixes. Não ceda às tendências escapistas e seja corajoso para acolher seus sentimentos de forma verdadeira, pois isso é essencial para o seu processo de autoconhecimento! Assim, você conseguirá lidar cada vez melhor com suas emoções.Para os capricornianos, esse é um ótimo momento para se conectar mais ao ambiente familiar, que te faz sentir seguro e próximo de si mesmo. Porém, como as vibrações mais baixas de Peixes podem acentuar a dramaticidade de todos, fique atento para que a atmosfera acolhedora da sua casa não se perca por discussões desnecessárias.Você pode se sentir confuso quando reflete sobre o que realmente quer fazer como profissão, seja por não se identificar com alguma área ou por ter interesses múltiplos. Sendo assim, utilize a introspecção propiciada pelas energias piscianas para se conhecer melhor e busque ferramentas que te auxiliem, como os testes vocacionais.Caso você esteja desconectado de si mesmo, isso se evidenciará nesse momento, gerando muita confusão mental e emotividade. Conhecer sua essência e desenvolver sua espiritualidade é necessário para o seu bem-estar psíquico, e você sente essa carência de maneira intensa e sofrida se não se dedicar a esse processo.As vibrações mais baixas de Peixes podem atingir os geminianos, porque todos os astros que se encontram neste signo estão formando uma quadratura com o seu Sol Natal. Na prática, isso significa que a sensibilidade e a espiritualidade piscianas podem despertar sentimentos difíceis de lidar. É preciso ter cuidado para não se apegar demais às suas dores, carregando mágoas que são muito pesadas.A tendência libriana de fugir de conflitos muitas vezes gera um afastamento de si mesmo, pois encarar suas emoções mais desagradáveis pode ser ainda mais difícil do que discutir com outra pessoa. Hoje, especialmente, você deve ter cuidado para não ceder ao escapismo! Tente compreender seus sentimentos e aprender com eles.A intensidade dos escorpianos, somada a sua tendência de buscar controle (inclusive de suas emoções), pode dificultar a integração das energias piscianas que é exigida nesse momento, devido à presença de vários planetas neste signo. Desafie-se a confiar mais nos processos naturais da vida! Faça a sua parte, mas liberte-se do peso da culpa.Você, taurino, pode aproveitar a intuição aflorada hoje para encontrar respostas originais para questões que vêm se evidenciando no trabalho. Além disso, é importante que você analise se tem dividido seu tempo de maneira adequada, pois os momentos de lazer - individuais e compartilhados - são essenciais para a saúde mental.A entrada de Mercúrio no seu signo evidencia a necessidade de perceber que apesar de ser uma pessoa que está sempre disposta a ajudar os outros e oferecer conselhos, você é facilmente influenciado e deve dedicar-se ao desenvolvimento da sua autoconfiança. Esse posicionamento te leva a enxergar o quanto a versão mais original da sua personalidade é valiosa.Os arianos tendem a ter dificuldades de lidar com suas emoções. Usufrua das energias piscianas para transmutar isso buscando maneiras mais proativas de se compreender, como fazer uma mapa mental contendo o que está sendo mais desafiador nesse momento e, ao final, tentar enxergar qual característica sua tem gerado esses incômodos.A presença de vários planetas em Peixes hoje é incômoda para os virginianos, dado que esse é seu signo complementar. Isso significa que as tendências piscianas são aquelas que você tem mais dificuldade para integrar na sua personalidade, mas são exatamente as que você mais necessita! Sendo assim, se desafie a lidar melhor com sua sensibilidade.Hoje é um dia interessante para que você reconheça tudo aquilo que é importante para e que merece verdadeiramente sua atenção e comprometimento. Muitas vezes, a tendência libertária característica de Sagitário pode te levar a se afastar das suas raízes, e isso pode te desconectar da sua essência. As energias piscianas te auxiliam a se reencontrar.