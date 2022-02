Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (9/2)

Aquário

Capricórnio

Câncer

Escorpião

Sagitário

Leão

Gêmeos

Libra

Áries

Virgem

Peixes

Touro

A influência das energias despertadas pela Lua crescente em Touro que aconteceu ontem faz com que hoje seja um dia poderoso para nos conectar com nossa força de concretizar e criar motivação para realizar o que for preciso nesse momento, por mais desafiador que pareça ser. Além disso, a a Lua ingressa em Gêmeos na parte da manhã, o que ajuda a aflorar a nossa criatividade e dinamismo mental, para cumprir as tarefas diárias de forma mais eficiente. Porém, para as pessoas que são naturalmente ansiosos ou distraídas, as energias geminianas podem representar uma diminuição na produtividade, porque a agilidade dos pensamentos faz com que não seja tão fácil organizá-los para sair do âmbito mental e transformar as ideias em ação.A presença da Lua em Gêmeos tende a deixar os nativos de Aquário mais animados e tal sentimento te ajuda a cumprir as tarefas no trabalho com mais assertividade. Além disso, a sua criatividade pode ser muito útil para resolver problemas de formas inovadoras. Dê ouvidos à sua intuição e não se apegue a coisas que não estão dando certo.Sentir desânimo é normal, mas os capricornianos tendem a se culpar por esse sentimento. Mesmo as pessoas mais apaixonadas por sua vida encaram o desânimo ocasionalmente. Pense em como você pode gerar a sua própria motivação. Pare de se sabotar e esperar que ela exista naturalmente o tempo inteiro. Busque aquilo que te inspira e parta para a ação.Para os cancerianos, as mudanças que são proporcionadas por essa fase lunar tendem a ser inquietantes e a gerar insegurança. Esse sentimento pode te levar a tomar atitudes desajustadas, porque você pode projetar seus medos nos outros e tentar culpá-los. Perante a algo que você não pode mudar, o único controle possível é sobre suas próprias reações.A presença da Lua em Gêmeos tende a deixar os nativos de Escorpião agitados, apesar de a criatividade e a disposição desse signo serem positivas para a sua vida profissional. A colheita é inevitável, então escolha plantar com consciência e construir suas próprias oportunidades e seus próprios sonho.Quanto mais você honra a sua palavra e realiza o que se comprometeu a fazer, melhor você se sente e mais motivação tem para continuar. Crie movimento, estabeleça pequenas metas que te guiem diariamente e celebre quando cumprir cada uma delas. Desfrute cada momento da sua vida, e dê os passos necessários para se realizar cada vez mais.Muitas vezes, acabamos perdendo a motivação inicial, ou acreditamos que, se tivéssemos uma vida ideal, estaríamos sempre motivados e contentes, mas isso não é verdade. Ninguém está o tempo inteiro inspirado naturalmente. É preciso aprender a criar a sua própria motivação, de acordo com o que mais importa em cada momento da sua vida.Para os nativos de Gêmeos, o pensamento fluido e constante faz com que sejam extremamente criativos, mas esse padrão de atividade mental também gera ansiedade e desconexão com o momento presente.Manter hábitos e ações que te façam bem e levem até os seus objetivos requer mais empenho, mas só depende de você se comprometer com o que realmente faz sentido para a sua jornada. Aproveite as energias poderosas de hoje para começar e se dedicar ao que é importante nesse momento.Procure balancear suas obrigações com o que o seu corpo está te pedindo. Pode ser interessante se comprometer com o que precisa ser feito de forma eficiente, para poder terminar um pouco mais cedo e relaxar no final do dia.Para os nativos de Virgem, o alto fluxo de pensamentos gerado pela presença da Lua em Gêmeos tende a ser sinônimo de ansiedade. Uma dica para lidar melhor com isso é botar todas as suas ideias no papel, o que te ajuda a visualizar a partir de um ponto de vista mais amplo. Organizar os sentimentos é o primeiro passo para controlar melhor suas ações.Os nativos de Peixes tendem a sentir dificuldade em acalmar a mente quando a Lua está transitando por Gêmeos. Você pode direcionar toda essa energia fazendo as coisas habituais do seu dia a dia, porque tentar algo novo hoje pode ser frustrante. Tenha momentos sozinho para digerir o que está sentindo e pensando.Os taurinos costumam ter um ritmo próprio para tudo em sua vida e, por vezes, podem ser considerados preguiçosos ou desinteressados. Porém, é importante aprender a não dar ouvidos aos outros e entender que você não precisa (e nem deve) se render completamente a esse estilo de vida agitado.