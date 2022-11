Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (9/11)

Câncer

Hoje o dia começa com a Lua fora de curso, mas logo no começo do dia ela entra em Gêmeos, por volta das 10:30. Esse trânsito lunar pede para que tenhamos mais atenção e compreensão com algumas coisas que podem dar errado. Após esse horário, a entrada da Lua em Gêmeos vai trazer uma necessidade emocional de dialogar, sentir que está sendo ouvido, ter trocas importantes com quem está ao seu lado. Mas é preciso lembrar que as energias de Gêmeos também podem acabar levando você ao excesso, e as pessoas ao redor também podem estar mais impacientes. Respire fundo, porque as coisas podem estar mais intensas que o normal, especialmente devido ao Eclipse lunar que aconteceu ontem. Com esses trânsitos que estão ocorrendo no dia, é preciso observar o que tem saído da sua vida, e não se culpar por isso - você não precisa carregar as bagagens que não fazem mais sentido para a sua vida agora. Permita-se se movimentar, estando aberto para portas que possam se abrir em sua trajetória, sem se agarrar à sua zona de conforto.O Eclipse Lunar de ontem trouxe a necessidade de olhar mais para você e seus desejos. Com a entrada da Lua em Gêmeos, você pode se sentir mais ansioso para colocar em prática suas ideias e motivações. Tente organizar suas metas e definir quais suas prioridades no dia, para que não se perca nos seus pensamentos.A Lua entra em seu signo hoje pela manhã, deixando você mais agitado e ansioso. Esse excesso de energia pode ser um bom incentivo para movimentar seu corpo, para deixar a mente mais calma e trabalhar o autocontrole. Na vida profissional, muitas transformações podem ocorrer ainda pela influência do Eclipse, e é preciso ter paciência para entender como você pode crescer com essas situações.Após um Eclipse Lunar que fez com que as pessoas de Áries dessem mais atenção para suas feridas, é preciso usar da sua força e capacidade de comunicação para buscar o que te motiva. A Lua em Gêmeos potencializa sua forma de dialogar e mostrar seu ponto de vista, o que pode ser usado a seu favor, desde que você não deixe sua impulsividade falar mais alto.O Sol e Mercúrio continuam transitando lado a lado em seu signo, fazendo com que seja mais complexo lidar com transformações que vêm surgindo em sua vida, devido à intensidade de pensamentos e sentimentos. Para lidar com tudo isso, os escorpianos podem se sentir mais introspectivos. Aproveite a entrada da Lua em Gêmeos para mudar um pouco os ares, e deixar de lado as ideias repetitivas.A presença da Lua em Gêmeos pode deixar você, leonino, mais comunicativo. Isso te ajuda a mostrar seu ponto de vista no trabalho, sendo um ótimo momento para dialogar sobre novas ideias. Em relação ao lado emocional, você pode se sentir perdido em meio ao turbilhão de coisas que se passam na sua cabeça. Essa intensidade pode permanecer por alguns dias, como influência do Eclipse. Aproveite para buscar novas ferramentas de autocontrole.A presença da Lua em Gêmeos pode fazer com que você, taurino, sinta que seus sentimentos e emoções estão sendo processados muito rápido. Essa agitação e instabilidade podem ser desafiadoras nos seus relacionamentos. Contudo, a força para agir que surge com a influência de Gêmeos pode ser uma oportunidade para buscar seus objetivos.As pessoas de Aquário costumam ser um pouco mais racionais e distantes em relação à forma de expressar suas emoções. A entrada da Lua em Gêmeos pode deixar seus pensamentos mais agitados, fazendo com que suas emoções invadam seu lado racional. Tenha cuidado com a impulsividade, e permita-se entrar em contato com suas emoções, tomando cuidado para não descontá-las nas pessoas ao redor.Pecar pelo excesso pode ser algo bastante frequente para as pessoas de Sagitário, que são mais impulsivas e impacientes. Com a influência da entrada da Lua em Gêmeos hoje, somada à força do Eclipse de ontem, é preciso ter mais calma ao agir e se comunicar. Seu discurso pode acabar sendo ouvido de forma equivocada. Lembre-se que ser sincero não é sinônimo de ser insensível.Como a Lua estará fora de curso durante a manhã, é indicado deixar os compromissos mais importantes para a parte da tarde. Além disso, a entrada da Lua em Gêmeos potencializa sua comunicação e forma de dialogar sobre suas ideias, configurando um ótimo momento para debater sobre novos planos e projetos, principalmente no trabalho. Em relação à vida afetiva, é preciso ter cuidado para não ser impaciente com as mudanças.As pessoas de Virgem podem se sentir mais afetadas com a entrada da Lua em Gêmeos, porque esse posicionamento forma uma tensão com o seu Sol natal. O excesso de energia pode deixar sua fala mais impulsiva. Por isso, tome cuidado para não acabar sendo intolerante com as opiniões das pessoas a sua volta, principalmente no ambiente de trabalho.O Eclipse desperta em você a necessidade de buscar sua melhor versão, permitindo que novas transformações surjam em sua rotina. A entrada da Lua em Gêmeos pode deixar as pessoas de Libra inseguras sobre o que realmente desejam. Tente anotar seus sentimentos, e refletir sobre como você tem lidado com eles. Essa é uma ótima forma de organizar um pouco a sua mente.O Eclipse veio como um impulso para reavaliar seus relacionamentos e a forma como você tem decidido suas prioridades, trazendo um foco maior para seus desejos. O Eclipse veio como um impulso para reavaliar seus relacionamentos e a forma como você tem decidido suas prioridades, trazendo um foco maior para seus desejos. A entrada da Lua em Gêmeos pode deixar as pessoas de Peixes mais distraídas, perdendo seu foco sobre seus objetivos. Por isso, tente não tomar decisões precipitadas nesse momento.