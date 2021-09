Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (8/9)

Hoje a Lua continua transitando por Virgem, ainda com a energia da lunação que aconteceu na segunda-feira(06), que nos convida a plantar aquilo que almejamos colher até o final desse novo ciclo lunar. As energias virginianas nos ajudam a organizar nossos planos de forma prática, o que é essencial para não sentir que não estamos saindo do lugar. É preciso dar um passo de cada vez e entender que, para a grande maioria das coisas, não há resultado imediato. Com a nova fase lunar que se iniciou, somos convidados a nos recolher para descansar e nos permitir respeitar nosso próprio corpo. Muitas vezes, os sintomas físicos que atrapalham o seu dia a dia estão te mostrando a maior necessidade de dar atenção a si mesmo(a). É preciso lembrar também que a saúde física está muito atrelada à saúde mental, e dores como nas costas ou enxaqueca podem ser resultado de estresse. Faça as suas tarefas em um ritmo mais calmo para respeitar sua mente e seu corpo.

Capricórnio



As energias virginianas podem te levar a encontrar defeito em tudo e todos ao seu redor. Por isso, tenha cuidado com a forma que você expressa o que está sentindo nesse momento, porque reclamar demais é algo que desgasta seus relacionamentos. É preciso ter sabedoria para discernir opiniões construtivas daquelas que apenas causam incômodo.

Leão



Você pode estar sentindo que quer muito fazer algo, mas existem obrigações do cotidiano que estão te impedindo de direcionar sua energia ao que você realmente deseja. Reflita se esse não é um momento adequado para rever suas prioridades ou até mesmo fazer uma mudança na carreira, para renovar seu ânimo.

Aquário



Lembre-se que os pequenos passos dados de forma confiante, consciente e assertiva são mais propensos ao sucesso do que ‘jogar tudo para o alto’ para seguir seus sonhos. A Lua nova pode ter despertado uma vontade intensa de ser mais fiel ao que você almeja, mas é preciso ter cuidado para não criar expectativas irreais.

Câncer



A presença da Lua em Virgem chama atenção para a necessidade de dar mais atenção a si mesmo(a). Caso você esteja postergando algum cuidado com a saúde, principalmente, é preciso quebrar esse padrão e correr atrás do que for preciso para melhorar isso. Se tem muito tempo que você não faz um check up, aproveite para marcar esses exames.

Escorpião



O trígono que a Lua está formando com Urano hoje no início da tarde pode trazer ideias inovadoras. Aproveite para marcar reuniões com profissionais que te ajudem a desenvolver seus projetos com mais criatividade. Mesmo que não seja possível conversar com alguém, coloque suas ideias no papel para não ficar apenas no âmbito mental.

Gêmeos



A lunação pode ter despertado em você uma vontade de mudar, mas é preciso ter cuidado para não ficar apenas pensando e planejando e não ter atitudes concretas em relação ao que você realmente deseja. A influência de Urano em Touro te impulsiona a buscar o novo com coragem, e as energias virginianas te ajudam a fazer isso com consciência e responsabilidade.

Libra



A presença da Lua em Virgem pode despertar uma noção de cobrança que faz com que você se sinta angustiado(a). Aproveite o início da semana com a influência do signo mais responsável e organizado do zodíaco para fazer uma lista das coisas que estão pendentes no trabalho e em sua vida pessoal. Você pode estar postergando alguma conversa importante.

Sagitário



A influência de Urano traz inovações que podem vir através de pequenas decisões. Use o discernimento proporcionado pela Lua em Virgem para afastar as ideias ilusórias. Você pode estar problematizando demais coisas que poderiam ser mais simples e estar buscando soluções mirabolantes, quando na verdade isso não é necessário.

Virgem



Hoje a Lua está formando um trígono com Urano, o planeta das inovações e também dos imprevistos. Por isso, você deve estar aberto(a) para novas ideias, além de estar preparado(a) para lidar com situações que saiam fora do seu controle. Tenha cuidado para não tentar ser inflexível, porque isso apenas causa sofrimento.

Peixes



A influência de Urano traz inovações que podem vir através de pequenas decisões. Use o discernimento proporcionado pela Lua em Virgem para afastar as ideias ilusórias. Você pode estar problematizando demais coisas que poderiam ser mais simples e estar buscando soluções mirabolantes, quando na verdade isso não é necessário.

Touro



Além da influência da lunação, a Lua está formando um trígono com Urano em Touro. Somado à energia da Lua nova, a influência desse aspecto indica um bom momento para desenvolver novas ideias que te ajudem no seu trabalho, principalmente utilizando a tecnologia e até mesmo estratégias de marketing para se divulgar em redes sociais.

Áries



Hoje é um dia interessante para refletir sobre o que pode ser melhorado e aperfeiçoado, com base naquilo que está atrapalhando o seu dia a dia e também naquilo que você deseja conquistar a longo prazo. Muitas vezes, o espírito agitado e criativo de Áries faz com que você tenha muitas ideias, mas não tenha foco suficiente para colocá-las em prática.