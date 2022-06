Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (8/6)

Hoje a Lua fica fora de curso entre às 9h e às 13h. Caso você tenha algum compromisso nesse horário, procure sair com antecedência, porque esse trânsito lunar nos deixa mais propensos a nos irritar com contratempos. Apesar disso, as energias da Lua crescente, que aconteceu em Virgem ontem, proporcionam uma semana muito produtiva e ativa.

Ainda que você esteja enfrentando alguma questão inesperada, é necessário dar créditos a si mesmo, para lidar com os desafios de forma construtiva. Lembre-se que não podemos impedir os imprevistos ou desentendimentos, mas é possível tratá-los de forma madura, buscando enxergar formas de crescimento a partir deles.

Além disso, essa fase lunar nos convida a um movimento de autorreflexão sobre o quanto temos nos vitimizado. Quando nos prendemos a ideia de que somos injustiçados ou defasados de alguma forma, apenas estamos nos limitando a esse lugar de vítima - para mudar isso, é necessário transformar a forma como você enxerga a si mesmo.

Horóscopo de hoje

Áries

A forte influência dessa Lua crescente na vida dos arianos está reforçando a necessidade de que você organize melhor sua vida e suas prioridades e, assim, estruture melhor a sua rotina. É um bom momento para desenvolver um plano detalhado, considerando de forma racional as suas limitações e tentando contorná-las.

Touro

Quando você faz a sua parte e cria movimento, o universo te favorece ainda mais. As pessoas e oportunidades perfeitas se apresentam de forma surpreendente quando colocamos energia no que é realmente importante em cada fase da vida. Por isso, reflita sobre aquilo que faz sentido para você, sem se prender a convenções sociais ou às expectativas das pessoas com quem você se relaciona.

Gêmeos

A cobrança pessoal e, principalmente, profissional que é característica dos signos de terra, podem fazer com que você se sinta um pouco frustrado hoje. Porém, não deixe isso te desanimar, mas procure identificar o que está te fazendo sentir insatisfeito, para perceber exatamente o que você pode melhorar.

Câncer

Os nativos de Câncer são acostumados com certa flutuação de humor, porque a Lua é o seu planeta regente, e também é o astro que transita mais rápido pelos signos. O trígono que a Lua está fazendo com o Sol pode fazer com que você se sinta mais motivado, mas as energias virginianas podem incitar um pensamento pessimista.

Leão

Os leoninos são convidados a desacelerar um pouco, para analisar seus sentimentos com mais consciência e paciência, sem deixar as emoções serem predominantes. As energias da lua crescente te ajudam a fazer isso e a organizar também a sua vida profissional, para que você tome decisões que te farão estar cada dia mais alinhado ao seu propósito.

Virgem

Para os virginianos, a lunação que acontece em seu signo representa um momento especial em que será possível perceber de forma mais clara se os caminhos que você tem tomado são coerentes com o que você deseja. Observe que os resultados se dão a longo prazo e você precisa perceber os sinais para adequar o que for necessário.

Libra

Os librianos se sentem impulsionados a fazer jogos de conquista hoje, o que pode ser perigoso caso você não esteja em uma relação estável, porque gera inseguranças. Além disso, esses jogos em seus relacionamentos podem gerar certo arrependimento, porque a influência desta Lua crescente evidencia o peso das nossas responsabilidades.

Escorpião

A influência da Lua crescente neste momento pode fazer com que você fique muito exigente e defina padrões de comportamento difíceis de alcançar, além de esperar o mesmo de quem está à sua volta. Lembre-se que todos estamos em processo de evolução, e guardar rancor de si mesmo ou de outra pessoa apenas lhe faz mal.

Sagitário

Os sagitarianos podem sentir uma maior necessidade de espaço em seus relacionamentos, porque sua liberdade é muito importante para que se sintam bem. Porém, você deve se lembrar que para haver confiança na relação, é preciso haver diálogo. Não pense que o outro tem a capacidade de adivinhar seus pensamentos e necessidades.

Capricórnio

Esse é um bom momento para definir três escolhas que você vai tomar a partir de agora na sua jornada. Elas podem ser associadas à sua família, hábitos ou saúde, e podem ser coisas simples, mas que farão muita diferença - como inserir um exercício em sua rotina. Tome essas decisões e honre cada uma delas, acreditando no seu potencial e sendo fiel a si mesmo.

Aquário

A força da Lua crescente que está nos influenciando agora te ajuda a ter mais confiança em si mesmo e evidencia seu potencial no trabalho, o que te ajuda a provar todo o seu valor profissional para outros mas, principalmente, para si mesmo. Em sua vida amorosa, por outro lado, você deve ter cuidado para não deixar o diálogo em segundo plano.

Peixes

Os piscianos costumam ter dificuldade para se planejar e seguir verdadeiramente o que foi proposto. Por isso, essa lunação configura um bom momento para que você analise suas metas e trace de forma detalhada um plano de longo prazo, com etapas bem definidas, que vão te encaminhar para seus objetivos.

*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.