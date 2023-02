Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (8/2)

Touro

Aquário

Libra

Escorpião

Sagitário

Leão

Áries

Gêmeos

Câncer

Virgem

Peixes

Capricórnio

Hoje a Lua permanece em Virgem o dia todo, deixando você mais racional, crítico e um pouco fechado em relação aos seus sentimentos. Apesar disso, temos muitos aspectos positivos no dia, sendo um ótimo momento para se organizar e resolver tarefas que precisam ser feitas. Você pode se sentir mais focado para produzir, finalizando vários ciclos para que seu mês flua com mais harmonia. Além disso, Marte em Gêmeos forma um sextil com Quíron em Áries, te convidando a reconhecer seu valor e sua força interior, para confiar mais em si mesmo. Esse movimento pode te ajudar a ter mais visão sobre seu futuro. Sonhe e manifeste ao universo o que você deseja realizar.A presença da Lua em um signo da Terra proporciona uma clima mais agradável para você, taurino, fazendo com que se sinta mais focado. Você pode acabar se prendendo a padrões antigos, sem dar muita importância para possíveis mudanças. Não deixe que isso te impeça de abraçar possibilidades promissoras.A Lua em Virgem te convida a ter mais foco e organização em suas tarefas, potencializando suas capacidades. Além disso, é um momento de muita criatividade. Aproveite para expor seu ponto de vista com originalidade.A Lua em Virgem desperta o seu lado mais organizado e crítico. Você pode se sentir mais focado, dando atenção até os mínimos detalhes. Porém, tenha cuidado para que essa percepção não te faça ser muito pessimista, enxergando apenas o que está 'errado' e ignorando as coisas boas.A Lua em Virgem te convida a equilibrar o excesso de sensibilidade que é evidenciado pelo trânsito de Vênus por Peixes. Busque colocar o 'pé no chão', olhando para as coisas de forma mais prática, sem tanta idealização. Você sabe bem o que pode ser mudado, e o que não está ao seu alcance.A Lua Cheia solicita que você confie mais no seu potencial, trabalhando sua autoestima e confiança. As mudanças e perdas que vêm ocorrendo em sua trajetória estão abrindo espaço para que você seja a sua melhor versão.A Lua em Virgem te convida a ser mais racional, para compreender o que realmente pode ser mudado, em relação às suas autocríticas. Esse movimento ajuda a abrir espaço para novas vivências, sem deixar de lado o que seu coração vem dizendo para ser feito.A influência de Vênus pode trazer muitos questionamentos em relação a sua autenticidade, fazendo com que você comece a observar se tem sido fiel ou não à sua essência. Conversas importantes podem te ajudar a determinar o que pode ser melhorado em seus relacionamentos.A Lua forma um trígono com Mercúrio, seu planeta regente, te convidando a organizar melhor seus pensamentos e falas, sem deixar que seu lado crítico acabe direcionando 'fagulhas' às outras pessoas. Aproveite para desenvolver melhor seu senso de diplomacia.A Lua, seu planeta regente, se encontra em Virgem, deixando seus sentimentos mais racionais. Esse movimento pode gerar muitas cobranças, porque você fica mais perceptível ao que está te incomodando. Reconheça que parte desse incômodo é responsabilidade sua.A Vênus em Peixes pode deixar seus relacionamentos mais vulneráveis do que o normal. Em vez de deixar a raiva tomar conta quando algo te incomodar, ou quando sentir que alguém está fazendo 'drama', procure entender de onde vêm esses sentimentos. Busque ser mais compreensivo consigo em seus relacionamentos.A Lua em Virgem traz desafios quanto a necessidade de estar mais focado e ativo em seus projetos. Tente identificar quais são as principais distrações, o que te faz perder tempo no dia a dia. Reconhecendo isso, é possível definir novos limites para você mesmo.A Lua em Virgem enfatiza sua necessidade de controle e rotina, aumentando sua necessidade de padronizar as coisas. Apesar disso, você é convidado a buscar mais leveza em suas ações, já que muitos sentimentos são despertados pela Vênus em Peixes.