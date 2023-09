Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (7/9)

A Lua está finalizando um ciclo que foi iniciado na Lua Nova em Leão (16/08). Você teve que ser corajoso(a) e determinado(a) para sustentar suas verdades e os seus desejos ou até mesmo travar uma luta interna para continuar escondendo suas verdades e desejos.

Mas você cruzou o limiar do questionamento e agora é possível perceber quais são e quais não são seus papéis dentro das relações. A energia geminiana chega para questionar, reunir informações e circular por aí. Até o dia 13/09, questione a rota, busque o que entristece seu coração, mude de ideia, se adapte a uma nova situação e tenha discernimento diante da sua rotina. Alguns pratos podem cair, pois você não é aquele equilibrista que fica rodando muitos pratos em cima de uma vara ao mesmo tempo.

A semana da Lua minguante será marcada pelos silêncios, desaceleração e desapegos. Não deixe de se perguntar: “Por quê?” ou “O que te afeta?” E se gêmeos é comunicação e movimento, reduza as andanças, silencie a mente, você precisa ouvir seu coração. Não seja o coelho branco da Alice que fala sem parar: “Estou atrasado, estou atrasado…”. Cultive a paciência, você não tem que dar conta de tudo. Os pratos vão cair e sua imunidade também. A canção de Rita Lee pode explicar melhor: “Como vai você? Assim como eu, uma pessoa comum, um filho de Deus. Nessa canoa furada, remando contra a maré…” No final do dia a Lua em desarmonia com Netuno pode trazer alguns medos, frustrações, informações distorcidas e muitas Fake News.

Áries

Você não precisa matar um Leão todo dia, ariano (a). Encontre um momento de tranquilidade na agitação, deixe de lado as preocupações excessivas e permita que seus pensamentos se elevem e se liberte das amarras do estresse. Em tempos de produtividade, saboreie a simplicidade e a harmonia. Quando a rotina é leve, os caminhos se abrem. Tente socializar mais, pois o seu isolamento pode sugerir tendências a ilusões, confusão e evasão da realidade. Rico é quem tem tempo.

Touro

Para superar alguns obstáculos e viver a intimidade e os prazeres com alegria, é essencial que você compartilhe seus pensamentos, sentimentos e desejos com o parceiro (a) de forma honesta. Crie um ambiente de confiança mútua, escute o que o outro tem a dizer e se esforce para construir um relacionamento baseado na compreensão, na aceitação e no apoio mútuos, os amigos podem desempenhar um papel importante na vida.

Gêmeos

Você está cuidando da sua casa, geminiano(a)? Aproveite a Lua Minguante e faça uma limpeza no seu lar e nas suas emoções. Fique apenas com o que for útil.

Permita-se alguns confortos, pois é nesse local que você recarrega as energias e nutre sua alma. No lar, encontramos não apenas abrigo físico, mas também emocional, onde podemos ser nós mesmos sem julgamento, onde as risadas ecoam e as histórias são compartilhadas.

Câncer

Volte sua atenção para si mesmo. É importante que você silencie e busque orientação interna, todas as respostas estão num lugar muito profundo e sensível e só você consegue ouvi-las quando silencia os pensamentos. Pode ser que você esteja muito confuso(a) e vai ter que lidar com desafios relacionados à ilusão e à confusão emocional.

Leão

Chegou a hora de iniciar uma jornada emocional profunda de autodescoberta e cura do passado. Revele sua verdadeira essência ao mundo. É uma barreira emocional que está lhe impedindo de compartilhar seus pensamentos, sentimentos e vulnerabilidades com os outros, muitas vezes devido ao receio de críticas, rejeição ou julgamento. No entanto, superar esse medo pode ser um passo transformador em direção à autenticidade e ao crescimento pessoal.

Virgem

A autossabotagem muitas vezes emerge como um labirinto de comportamentos autodestrutivos e escolhas prejudiciais, muitas vezes enraizados na falta de consciência dos medos. Às vezes, agimos contra nossos próprios interesses devido ao medo do sucesso, do desconhecido, da rejeição ou até mesmo do julgamento pessoal. Tornamo-nos capazes de escolher conscientemente o autocuidado e o autodesenvolvimento, substituindo padrões autodestrutivos por ações alinhadas com nossos objetivos e aspirações.

Libra

As conexões humanas são como fios invisíveis que tecem o tecido de nossas vidas. Através das interações sociais, desvendamos as múltiplas camadas da verdade que permeiam nossa existência. Em nossas relações, exploramos nossas próprias verdades pessoais, compartilhando-as com aqueles ao nosso redor. Através de conversas profundas, olhares sinceros e gestos de compaixão, as verdades emergem, revelando nossas alegrias e tristezas, nossos sonhos e medos, nossos sucessos e fracassos.

Escorpião

Sua emoções estão bem intensas. Chegou a hora de ser visto e reconhecido, de erguer a voz e deixar brilhar a luz interior que por uns dias permaneceu nas sombras. Cada jornada pessoal é uma jornada de autodescoberta, e agora, após um longo percurso de crescimento e amadurecimento, é o momento de compartilhar sua verdade e contribuição única com o mundo. É hora de abraçar sua singularidade e brilhar com a confiança de que você é digno de ser visto e valorizado. Você estará mais adaptável e fluida.

Sagitário

As parcerias e relacionamentos são como um jogo de equilíbrio em que a incerteza e a imprevisibilidade desafiam constantemente a estabilidade emocional. Em muitos aspectos, esses relacionamentos espelham a complexidade da vida humana, onde altos e baixos são inevitáveis. Relações instáveis podem surgir por diversas razões, como falta de comunicação, divergências de valores, inseguranças pessoais ou simplesmente a dinâmica natural das relações humanas.

Capricórnio

Se libertar dos receios que impedem a intimidade é uma jornada corajosa em direção à autenticidade e ao vínculo com os outros. No entanto, ao reconhecer e enfrentar esses medos, abrimos a porta para relações.

À medida que aprendemos a amarionamentos mais profundos e satisfatórios. A verdadeira intimidade requer confiança, e essa confiança começa dentro de você mesmo(a), capricorniano(a). E aceitar nossos próprios aspectos vulneráveis e imperfeitos, tornamo-nos mais capazes de compartilhar essas partes autênticas de nós com os outros.

Aquário

Exigir demais do outro pode, por vezes, ser uma armadilha sutil que mina a harmonia nas relações interpessoais. Embora seja natural ter expectativas e padrões, é fundamental equilibrar essas demandas com compreensão e empatia. Ao reconhecer que todos têm limitações e imperfeições, podemos criar um ambiente de relacionamento mais saudável e amoroso, onde a aceitação e o apoio mútuo florescem. A verdadeira riqueza de uma relação reside na capacidade de crescer e evoluir juntos.

Peixes

Vínculos emocionais são como delicadas teias invisíveis que se formam ao longo do nosso cotidiano, sendo tecidos por meio de pequenos atos de carinho e conexão. Na agitação da vida moderna, muitas vezes subestimamos o poder transformador desses gestos aparentemente simples. Um sorriso caloroso ao acordar, uma mensagem de "bom dia" carinhosa, um abraço afetuoso ou até mesmo um elogio sincero podem ser como elos que fortalecem nossos relacionamentos. Trabalhe pelo seu lar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.