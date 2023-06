Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (7/6)

Dê ao seu relacionamento a atenção e o cuidado que você gostaria de receber. Esse não é o momento de questionar muito, então tente dar votos de confiança para pessoas especiais, sejam familiares, amigos próximos ou mesmo cônjuge. A Lua entrou em Aquário, o que traz uma certa inconstância emocional e o desejo de provocar mudanças, e com isso ficou em oposição a Vênus, que está no signo de Leão. Esse aspecto é bastante tenso e pode resultar em disputas de ego desnecessárias, em especial no lar e no ambiente de trabalho (ou seja, relações importantes que podem ser abaladas por discussões sem sentido).*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.