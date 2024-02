Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (7/2)

Aceite os movimentos de mudança que a vida está exigindo de você agora. O seu brilho individual espelha no coletivo. E hoje, Vênus e Urano estão num aspecto super harmonioso e vão te mostrar outros mundos, outras experiências a serem vividas e outras possibilidades, pois não é o mundo que precisa mudar, não é a sua empresa, nem o seu chefe. A mudança começa em você. Tudo inicia em você. E tudo vem da conexão com a sua verdadeira vontade. Não adianta pensar positivo se não tiver alinhado(a) com a energia da mudança. Existe uma via aberta, só falta você se alinhar com você mesmo(a).

Áries

É uma mistura de reconhecimento com surpresas e reviravoltas. Pode esperar porque sua hora vai chegar. E hoje Marte e Netuno vão se unir e dar aquele empurrãozinho extra, inspirando você a abraçar as mudanças com a fé de

que tudo vai dar certo.

Touro

Vênus e Urano chegam rompendo limites e as crenças que causam esses limites. Chegou a hora de aprender a suavizar as resistências. Pode ser que hoje e nos próximos dias os insight, mudando todo o seu ponto de vista sobre algo importante.

Gêmeos

Existe um padrão emocional que você está pronto(a) para quebrar.

Marte e Netuno, também muito bem alinhados, facilitam a integração. E o

que for sendo revelado, aplique em sua vida. Se entregue as mudanças, especialmente na vida profissional, pois irá beneficiar muito dos inícios.

Câncer

Suas parcerias estão sendo super iluminadas pela deusa do amor. Sinto que um convite inesperado pode acontecer e vem de uma pessoa que você menos espera ou uma amizade valiosa pode surgir. Esse é o momento ideal para acertar os ponteios da relação.

Leão

Hoje o dia será mais tranquilo. Vênus e Urano se unem e trazem boas surpresas. Se prepare para receber elogios ou reconhecimento de onde você menos espera. As transições serão facilitadas.

Virgem

Depois de tempos difíceis e estressantes, prepare-se para um sorriso, pois hoje pode ser um dia de muitas descobertas ou autodescobertas. Busque conhecimento e foque nas interações sociais e amorosas. Se observe e não se engane.

Libra

Hoje você vai sentir um clima bem mais harmônico. Converse mais com sua família, fortaleça os laços. Essas conversas podem ser bem curativas. Arrume sua casa e seu ambiente de trabalho, tenho certeza que você vai se sentir mais leve.

Escorpião

Sinto que você será surpreendido(a) na sua rotina. Quem sabe uma

nova amizade pode surgir. Nesse momento você é fonte de inspiração. Faça parcerias e coloque seu talento em movimento. Marte e Netuno prometem

suavizar quaisquer desafios.

Sagitário

Que dia próspero, sagitariano(a)! Pode ser uma dinheiro inesperado, um convite interessante ou um trabalho novo, que combina perfeitamente com seus talentos. . O importante é que a sorte vai te visitar. Deixe ela entrar. O ambiente está mais suave, tente reorganizar seus espaços.

Capricórnio

Mande a preocupação embora, pois Vênus e Urano chegam de mãos dadas e vão te ajudar a solucionar esse problema ou qualquer outro desafio. Talvez hoje você se sinta mais apaixonado(a) ou estimulado(a). Se conecte com seus sonhos, reflita sobre seus ideais e siga em frente. Boas novas se aproximam.

Aquário

Você vai se sentir mais aliviado(a). Uma surpresa agradável pode surgir de onde você menos espera. Algo pode se revelar, pode ser por meio dos sonhos ou naquele momento de pausa durante o dia. O importante é que você comece a a enxergar as coisas sob uma nova perspectiva. E quem sabe uma ajuda inesperada ou uma oportunidade de aumentar suas rendas surjam do nada. Seja criativo(a).

Peixes

Você está sendo convocado(a) a influenciar seu grupo de amigos ou grupo do trabalho de forma positiva. Sinto que você pode receber um convite inesperado que vai fazer sua vida progredir de alguma forma. Esteja aberto(a) a expressar sua criatividade; pois essas conexões significativas podem lhe render bons frutos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.