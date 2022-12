Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (7/12)

Escorpião

Com a entrada de Mercúrio em Capricórnio ontem, podemos sentir um clima um pouco mais tenso, já que estamos voltados para nossas responsabilidades e expectativas. Ainda ontem, no fim do dia, a Lua ingressou em Gêmeos, e continuará transitando por esse signo hoje. As energias geminianas costumam despertar nosso lado mais descontraído e comunicativo, mas, em conjunto com a influência de Mercúrio em Capricórnio, a tendência para esse momento é sermos um pouco mais arrogantes e preocupados. Por isso, é preciso ter cuidado com a forma como iremos comunicar nossas emoções. Lembre-se que não adianta focar nos desafios, e repetir incessantemente as reclamações. O poder da manifestação nos afeta diretamente e, quando nos prendemos aos problemas, acabamos perdendo a oportunidade de desenvolver nossas habilidades para lidar com eles. Abrace as oportunidades que a vida está lhe oferecendo para crescer, e descobrir novas faces de si mesmo.A Lua crescente em Gêmeos indica um momento mais fraterno, em que as pessoas de Escorpião podem se sentir mais dispostas a se comunicar mais, podendo aprofundar suas relações. Além disso, suas emoções podem acabar gerando um excesso de pensamentos, dificultando seu foco no trabalho.A Lua em Gêmeos desperta uma impulsividade para as pessoas de Leão, podendo causar atrito na comunicação e em seus relacionamentos. É importante se atentar para não acabar sendo orgulhoso e arrogante com as pessoas a sua volta, principalmente no trabalho, onde alguns imprevistos podem acontecer.As pessoas de Touro podem se sentir mais esperançosas e idealistas, já que Netuno voltou para seu trânsito direto. Isso pode gerar maior flexibilidade para tomadas de decisão, mudança de pontos de vista e um melhor aprendizado sobre as situações do dia-a-dia.A presença da Lua em seu signo traz um excesso em sua forma de comunicação, podendo causar estresse e desentendimento, caso você não esteja disposto a ouvir o outro. Isso se deve ao aumento no processamento das suas emoções, deixando você, geminiano, mais ansioso e instável.A presença da Lua em Gêmeos gera uma necessidade de encarar a vida com mais fluidez, trazendo um clima harmonioso para as pessoas de Sagitário. É preciso perceber as coisas que estão mudando a sua volta, e como isso interfere na rotina. Esse movimento propicia o surgimento de novos pensamentos, a regulação dos seus sentimentos e situações mais agradáveis.A Lua em Gêmeos pode trazer um desequilíbrio emocional para as pessoas de Aquário, enfatizando suas emoções e como elas coordenam sua forma de viver. Esse excesso pode gerar uma necessidade de reprimir seus sentimentos. Tenha cuidado para não acabar afastando emocionalmente quem você ama.A conjunção entre a Lua e Marte que ocorrerá hoje pode despertar um clima mais tenso, principalmente nos relacionamentos. Atente-se para não dar espaço para intrigas e discussões que não levam a lugar nenhum. Lembre-se da importância de se expressar e ouvir o outro com paciência.Os librianos podem se sentir emocionalmente mais instáveis com a presença da Lua em Gêmeos, fazendo com que sua socialização e forma de dialogar seja mais intensa. É importante separar um momento do dia para colocar seus sentimentos num papel e definir suas prioridades, para que não se sinta perdido em meio às demandas.A Lua em Gêmeos pode trazer uma ansiedade para as pessoas de Áries, já que suas emoções podem acabar sendo processadas rapidamente e de forma mais intensa. Esse excesso pode interferir no seu desempenho acadêmico, profissional e nos seus relacionamentos. Uma dica é fazer atividades de respiração e meditação ao amanhecer, para começar o dia mais tranquilo e relaxado.O excesso de energia que você vem sentindo pode acabar fazendo com que atropele muitas fases do seu desenvolvimento, em busca de um resultado rápido. É preciso trabalhar melhor seus processos, e refletir sobre como tem se doado para suas atividades. Aproveite a fluidez de Netuno para ter mais momentos de autocuidado e dedicação ao que realmente é importante para você.A presença da Lua em Gêmeos traz uma necessidade de olhar mais para seus sentimentos, e como utilizá-los a favor das suas metas. Os trânsitos da semana evidenciam uma determinação para agir em prol dos seus planos e desejos. Assim, é preciso buscar uma harmonia entre seus pensamentos e o que suas tarefas vem demandando.A presença da Lua em Gêmeos pode deixar você, virginiano, um pouco mais irritado e com dificuldades de se concentrar na realização das tarefas, diminuindo sua produtividade. Assim, você pode acabar se cobrando em excesso, por conta da necessidade de organização e desempenho característico do seu signo.