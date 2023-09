Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (6/9)

A luz da Lua declina e, nos próximos oito dias, o céu fica mais escuro. É a Lua minguante que chega, ou melhor, que se retira. E na véspera de um feriado, se você decidir desacelerar, o Céu vai te apoiar. Mas se você for da turma do controle, normalize o descanso e renuncie a produtividade. É no modo descanso ou no modo silencioso que você toma as melhores decisões.

E esse período de recolhimento e introspecção acontece sob o signo de Gêmeos, aquele que não cala, não para, não cansa, vai silenciar. Mas temos um Sol em Virgem e Mercúrio retrógrado, absorvendo as informações e avaliando cada detalhe.

A combinação da Lua Minguante em Gêmeos pode favorecer atividades como revisão, finalização e expressão de pensamentos e sentimentos de maneira clara e lógica. Aproveite para buscar soluções para problemas de comunicação. Também pode ser um momento adequado para eliminar as distrações e se concentrar em tarefas que exijam atenção detalhada.

Áries

O Sol se une a Mercúrio e a Lua fica minguante em Gêmeos. Esse combo astral me diz que algo precisa ser encerrado, concluído. Encerramentos e conclusões. Sua comunicação ganha força e você pode aproveitar para colocar alguns pingos nos 'is'. Pode ser um ótimo momento para finalizar um projeto que você estava procrastinando ou marcar reuniões importantes que estavam pendentes.

Touro

A Lua entrar na fase minguante pede calma. Não se comprometa com coisas novas, use este momento para pesquisar e se informar sobre novos investimentos, negociar juros ou simplesmente se organizar financeiramente. Quem sabe aquela dívida antiga possa ser finalmente negociada.

Gêmeos

Sol e Mercúrio juntos, intensificando a necessidade de organizar sua rotina doméstica e familiar. É o momento de revisar os horários da família, dividir melhor as funções ou organizar a casa de forma que seja mais funcional neste momento.

Câncer

Parece que tem uma lâmpada acesa na sua cabeça te ajudando a rever contratos, documentos e tarefas que estava procrastinando. Ainda que não seja indicado assinar contratos até o dia 15, essa dupla pode ser muito útil para rever as letras miúdas de um documento, além de trazer foco também para os estudos e para a comunicação em geral. A Lua minguante, que também começa hoje, pede que você olhe um pouco para dentro de si e se dê um tempo para refletir sobre o que precisa ser liberado. Pode ser um pensamento antigo, um medo ou até mesmo uma preocupação que não serve mais. Imagine abrir espaço para novas energias.

Leão

O encontro entre Sol e Mercúrio reforça a importância de rever seus gastos e colocar as contas na ponta do lápis. Que tal organizar as receitas, despesas e investimentos em uma planilha? A Lua, que fica minguante em Gêmeos no mesmo dia, te ajuda a pesquisar e se informar sobre novos investimentos, planejar metas financeiras, além de negociar juros sobre pagamentos.

Virgem

Sol e Mercúrio juntos no seu signo é algo muito simbólico, porque é como se esses dois planetas tivessem diminuído o passo para esperar por você. Dá tempo de rever e tomar decisões que impactam não só a semana, mas como um novo ciclo pessoal, que começou com a chegada do Sol em Virgem, no último dia 23/08. Lembra daquela lista de metas pessoais que você deixou de lado? Aqui está um bom dia para revisá-la. Veja o que ainda é relevante e o que pode ser descartado. O mesmo dia traz a Lua minguante, uma fase lunar perfeita para finalizações.

Libra

O encontro entre o Sol e Mercúrio no dia hoje é aquele tipo de energia que te faz perceber coisas que estavam bem na sua frente, mas você não via. Tem alguma decisão importante para tomar? Um relacionamento que precisa de uma boa conversa? Hoje pode ser um dia interessante para ter uma 'DR'. Dia 6 também tem o início da fase minguante da Lua, perfeita para finalizações. Pode ser o momento de fechar um ciclo, seja ele acadêmico ou emocional. Já pensou em encerrar um curso ou finalmente revisar aquela matéria que você estava com dificuldade?

Escorpião

No dia 6, o Sol e Mercúrio se unem para te ajudar a revisar e organizar aquelas metas e projetos que você começou com todo gás e acabou deixando de lado. Este é o momento perfeito para tirar a poeira deles e repensar os próximos passos. Antes de embarcar em novas aventuras, dê uma boa olhada no que já está na mesa, até porque a Lua minguante, que começa em Gêmeos no dia 6, é perfeita para fazer uma limpeza. Mas não é só de casa que estou falando, viu? Limpe também suas energias, finalize aqueles pequenos projetos pendentes, e pense seriamente em encerrar ciclos emocionais que não estão te fazendo bem. Se tem algum segredo entalado na garganta, é hora de pôr para fora.

Sagitário

O Sol e Mercúrio se unem para dizer: 'vamos revisar esses planos aí!'. Antes de pular de cabeça em algo novo, que tal dar uma revisada nas metas profissionais? É aquele momento, tipo maratona Netflix, mas de planejamento e estratégia. E quem sabe você não descobre que já tem todas as ferramentas que precisa para avançar? Ah, e não esqueça! A Lua minguante no dia 6 quer que você faça uma faxina emocional. Tem alguma questão pendente ou conversa mal resolvida? Este é o momento de conversar e acertar as contas com quem precisa.

Capricórnio

Mercúrio vão estar em sintonia total, o que significa que é um excelente dia para dar uma revisada naquelas metas de vida que você definiu. Está pensando em grandes mudanças, como uma transição de carreira? Ou talvez um curso de especialização que sempre quis fazer, mas nunca teve tempo? Este é o dia para anotar todos os prós e contras e começar a fazer um plano concreto. Mas atenção para não colocar a carroça na frente dos bois. A Lua minguante que começa em Gêmeos no dia 6 pede para você diminuir o ritmo e ouvir seu corpo. O momento é de organizar a vida de uma forma mais inteligente, racional e flexível, por isso, cuidado para não se comprometer com muita coisa.

Aquário

Prepare-se para uma DR com você mesmo (a). Sol e Mercúrio vão fazer você olhar para dentro de si e questionar suas próprias vulnerabilidades. Você tem uma lista de metas que deixou de lado? É um bom momento para reavaliá-las, até porque você vai estar afiadíssimo (a) em detectar o que realmente vale a pena. E não esquece que no dia 6, a Lua minguante vai estar dando sinal verde para encerrar projetos e talvez até alguns rolos amorosos que não estão indo para lugar nenhum. Se você estava em um 'relacionamento ioiô', pode ser a hora de dizer adeus e liberar espaço para novas energias.

Peixes

Um bom momento para sentar e ter uma conversa séria sobre onde vocês dois estão e para onde querem ir. Talvez seja hora de definir alguns termos e entender melhor as expectativas um do outro. Mas não é hora de tomar decisões impulsivas — em qualquer esfera. A Lua minguante em Gêmeos, que começa também no dia 06, pede para que você finalize e encerre projetos de forma inteligente e racional. Se você tem projetos domésticos pendentes, como finalizar aquela pintura da sala ou organizar o quarto da bagunça, essa é a hora de dar os toques finais e trazer ordem ao seu lar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.