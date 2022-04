Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (6/4)

Aquário

Hoje a Lua passa o dia transitando por Gêmeos, e forma vários aspectos desafiadores durante o dia. Apesar disso, esse posicionamento evidencia a capacidade intelectual, despertando mais ânimo e determinação para correr atrás de nossos objetivos. Ainda assim, pode ser difícil enxergar qual o caminho mais assertivo que devemos tomar para alcançar metas. Em vez de se sentir frustrado e tentar forçar-se a tomar decisões importantes nesse momento, você deve parar para repensar suas prioridades. Analise o que tem tomado mais tempo em sua vida e o que merece mais dedicação, para que dê mais frutos. Esse contexto indica dificuldade para dialogar e cooperar com aquelas pessoas que têm opiniões diferentes. Com a Lua em Gêmeos, nos sentimos mais ansiosos e podemos acabar agindo por impulso. Por isso, precisamos tentar desenvolver mais flexibilidade para aprender a lidar com as divergências sem criar grandes problemas.Os aquarianos tendem a ficar irritados com a quadratura que está se formando entre a Lua e Netuno, e podem acabar deixando que o seu lado emocional acabe influenciando demais suas decisões, principalmente no trabalho. É preciso compreender que reprimir os sentimentos apenas dificulta a sua compreensão, dando espaço para que eles te surpreendam em momentos delicados.Os nativos de Capricórnio tendem a ficar irritados com a quadratura que está se formando entre a Lua, Júpiter e Netuno hoje, porque os seus sentimentos afetam o pensamento racional e você não consegue ter o controle habitual sobre isso. Porém, é importante raciocinar que isso acontece exatamente para que você perceba a necessidade de equilibrar esses dois ‘espaços mentais’.Para os cancerianos, que são regidos pela Lua, a quadratura que esse astro forma com Júpiter e com Netuno hoje pode te direcionar a questionar os sentimentos que estão guiando suas decisões. Você tende a se esquecer de refletir racionalmente sobre os prós e contras, principalmente em situações que envolvem sentimentos profundos.Os nativos de Leão costumam ter dificuldade para organizar suas prioridades e, por isso, podem ser rotulados como 'irresponsáveis'. Muitas vezes, você acumula compromissos por esperar o momento certo, em que não haja problemas, para ‘resolver a sua vida’. Porém, é preciso viver um dia de cada vez, fazendo o que está ao seu alcance.A Lua, que está no seu signo, forma um trígono com Saturno em Aquário hoje. Esse aspecto pode te ajudar a clarear a mente e acessar a sua racionalidade. Hoje é um bom dia para organizar os principais ambientes que você passa o seu tempo, como o seu quarto e o seu escritório.A presença da Lua em Gêmeos tende a deixar os nativos de Escorpião agitados, apesar de a criatividade e a disposição desse signo serem positivas para a sua vida profissional. A grande dificuldade está no controle dos seus impulsos, porque seus sentimentos são aflorados pela quadratura entre a Lua e Netuno, e você pode agir de forma imatura.Os nativos de Peixes devem ter cuidado com atitudes impulsivas, querendo mudar abruptamente algo que precisa de paciência e tempo para ser alterado, seja sobre os seus próprios sentimentos ou em suas relações profissionais. Tente acolher suas emoções para compreender o que está se passando internamente.Os nativos de Sagitário se sentem prejudicados com o trígono que a Lua forma com Saturno hoje, o que gera certo desânimo. Porém, esse aspecto traz à tona situações que precisam de mais atenção e responsabilidade, e você deve ter cuidado para não reagir mal, como se tivesse razão. Saiba reconhecer as falhas e aprender com elas.A presença da Lua em Gêmeos tende a deixar os nativos de Libra mais animados, e tal sentimento te ajuda a cumprir as tarefas no trabalho com mais assertividade. Além disso, a sua criatividade pode ser muito útil para resolver problemas de formas inovadoras. Dê ouvidos à sua intuição e não se apegue a coisas que não estão dando certo.Para os nativos de Touro, o alto fluxo de pensamentos gerado pela presença da Lua em Gêmeos tende a ser sinônimo de ansiedade. Uma dica para lidar melhor com isso é botar todas as suas ideias no papel, o que te ajuda a visualizar a partir de um ponto de vista mais amplo. Os virginianos precisam ter cuidado com a forma que reagem a situações inesperadas, porque pode haver uma explosão emocional que prejudica as pessoas ao seu redor. A quadratura entre a Lua e Júpiter hoje dificulta o autocontrole, trazendo à tona os impulsos que você tende a reprimir. É preciso escutar a si mesmo e respeitar os seus limites. Mantenha-se afastado se necessário.Hoje a Lua está formando um trígono com Saturno, que te ajuda a ter mais controle emocional. Porém, a quadratura que a Lua forma com Júpiter e Netuno pode fazer com que você perca a sensibilidade para se expressar, esquecendo-se de pensar em como suas palavras impactam quem as recebe.