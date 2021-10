Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (6/10)

Hoje a Lua está entrando na fase nova enquanto transita por Libra, o que também representa um novo ciclo em nossas vidas.

Além da Lua, o Sol, Marte e Mercúrio retrógrado também estão caminhando por Libra e esse grande alinhamento planetário, apesar de intenso, pode ser um momento de renovação e desapego de tudo aquilo que está sendo prejudicial em sua rotina.

Como esse é o signo representado pela balança e pela justiça, será necessário tirar um tempo para avaliar as situações que estão se desenvolvendo nesse momento.

Todos os imprevistos e falhas na comunicação estão relacionados a esse alinhamento e devem ser considerados como uma oportunidade de revisar nossos projetos, nossos relacionamentos e, principalmente, as crenças sobre nós mesmos.

Essa configuração astrológica nos convida a perceber que os únicos limites que realmente nos impedem de algo são os que nós mesmos impomos.

Aquário

É importante dar um passo para trás e adotar um ritmo menos acelerado nos próximos dias, aproveitando o início de um novo ciclo lunar para dar mais atenção às suas necessidades psicológicas e emocionais. Lembre-se que quando você deixa pesar muito de um lado (como viver em função do trabalho) o outro cobra.

Capricórnio

Esse novo ciclo lunar representa a oportunidade de viver um momento mais sensível e conectado em seus relacionamentos. Mas, para isso, será necessário desenvolver melhor a sua capacidade de ouvir sem procurar erros (mas apenas tentando compreender) no ponto de vista da outra pessoa. Ter razão não é tão importante quanto parece.

Câncer

Apesar da tensão causada por esse alinhamento planetário e dos questionamentos que estão surgindo nesse momento, essa lunação traz a oportunidade de iniciar uma nova em seus relacionamentos. Para que isso aconteça efetivamente, é preciso se lembrar que a mudança deve começar internamente. Não fique cobrando os outros.

Escorpião

Não adianta querer transformar tudo do dia para a noite, porque você apenas bagunce mais a sua mente agindo assim, além dos imprevistos que acontecem na vida prática. É necessário ter em mente que esse é um momento em que as coisas não vão acontecer da forma como você espera. Faça as pazes com esse fato e aprenda a viver um dia de cada vez, focando nas pequenas vitórias.

Gêmeos

Tenha em mente que você não pode controlar os fatores externos, mas tem certo poder sobre a forma como reage a eles. Por isso, uma dica valiosa para começar um novo ciclo juntamente à Lua, que é o planeta regente dos nossos sentimentos e da forma como lidamos com eles, é se dedicar à auto regulação emocional.

Leão

A influência de Marte faz com que você fique mais ‘esquentadinho’ e acabe comprando brigas desnecessárias. É preciso ter cuidado para que isso não afete a sua vida profissional, principalmente em um dia em que todos estão mais sensíveis, por causa dessa lunação. Aproveite as energias da nova fase lunar para começar um ciclo em que você se dedicará a ser mais paciente.

Peixes

Preste atenção no que você está sentindo nesse momento e reflita sobre o que tem te feito bem e o que precisa ser transformado em sua vida. Essa nova fase lunar que está amplificando as energias librianas te dá a oportunidade de começar uma fase mais harmoniosa em seus relacionamentos, mas, primeiramente, é preciso estar em paz consigo mesmo.

Libra

Os librianos, que estão vivendo reviravoltas em sua vida, precisarão colocar as coisas na balança e analisar o que precisa ser deixado para trás para iniciar essa nova fase com mais leveza. É essencial manter-se fiel a si mesmo, sem fazer (ou deixar de fazer) algo simplesmente para atingir as expectativas das pessoas com quem você se importa.

Sagitário

A influência dessa lunação faz com que você consiga se colocar mais no lugar do outro, o que indica o começo de um ciclo marcado por mais compreensão em seus relacionamentos. Quando aprendemos a ouvir as pessoas tentando entender a lógica delas e não apenas comparando com a sua própria opinião, é possível dialogar com mais assertividade.

Virgem

É preciso ter coragem para encarar de frente aquilo que precisa ser resolvido, mas também é essencial ter sabedoria para saber fazer isso respeitando seus próprios limites e também os sentimentos das outras pessoas envolvidas. No âmbito profissional, é importante revisar detalhes e evitar o lançamento de novos projetos nos próximos dias.

Áries

O novo ciclo lunar se inicia em Libra e indica também um novo período para os seus relacionamentos, principalmente aqueles que estão passando por uma fase difícil. Será preciso avaliar aquilo que deve permanecer e o que precisa ser liberado para que você alcance aquilo que almeja. Às vezes é preciso se desapegar de algo importante para que você reencontre o seu caminho.

Touro

É preciso saber aonde você quer chegar para ter clareza acerca do que precisa ser feito para alcançar esse objetivo. Não tenha receio de pedir conselhos, apoio das pessoas que você se relaciona e até mesmo suporte profissional (seja para cuidar da sua saúde mental ou a ajuda de um colega para te ajudar a desenvolver melhor suas ideias no trabalho).