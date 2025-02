Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (5/2)

A Lua cresce no signo de Touro, inaugurando uma fase de sete dias muito propícia para ações concretas. É o momento de começar a materializar suas ideias, mas de forma planejada e cautelosa. A energia taurina pede um passo de cada vez: avance, sim, mas de olho nos detalhes e sem atropelos.



Ao mesmo tempo, Vênus em Áries traz uma dose extra de coragem e impulsividade. Esse impulso ariano pode ser positivo para sair da inércia ou dar aquele “empurrão” na hora de iniciar projetos, porém é importante equilibrar a pressa com a persistência de Touro.



A conjunção da Lua com Urano indica um chamado para a inovação e para a quebra de padrões antigos. Como Urano rege a energia aquariana, você pode sentir vontade de fazer algo diferente ou buscar soluções criativas. Porém, lembre-se de ir passo a passo para que essas mudanças sejam sólidas e duradouras.

Áries

A energia de Touro recai sobre suas finanças e autoestima. Aproveite para rever como você investe tempo e dinheiro. Cultive paciência e dê passos concretos para fortalecer sua segurança material e emocional.

Touro

Você está no centro da energia! É momento de valorizar seu ritmo e suas necessidades. Foque em cultivar o autocuidado e avançar em projetos pessoais, sem esquecer de respeitar seus limites e manter constância.

Gêmeos

Touro ilumina seu lado mais interior e pede momentos de introspecção. Procure desacelerar a mente. Reflita sobre o que vale a pena manter na sua vida e o que precisa ser deixado para trás para que haja mais solidez.

Câncer

Sua rede de contatos e amizades recebe a influência taurina. Invista em parcerias com base sólida e construa relações mais estáveis. Pode ser também uma boa hora para consolidar planos ou projetos em grupo.

Leão

O trabalho e a carreira ganham força com a determinação de Touro. É tempo de buscar resultados concretos, mas com paciência. Mostre competência e firmeza, sem atropelar processos; seu empenho será recompensado.

Virgem

A energia de Touro expande seus horizontes e convida a aprofundar conhecimentos. Dedique-se a estudos práticos ou cursos de especialização. Passos seguros agora podem render grandes frutos no futuro.

Libra

Touro afeta suas questões de intimidade e recursos compartilhados. Seja em relacionamentos ou finanças em conjunto, priorize a transparência e a solidez. Estabeleça acordos claros, buscando uma segurança mútua.

Escorpião

Seu eixo de relações está em foco. Com Touro do outro lado, é hora de equilibrar sua intensidade com a paciência e constância. Busque compromisso sólido nos relacionamentos, sem perder a profundidade que você valoriza.

Sagitário

Atenção à rotina e à saúde. Touro pede que você crie bases estáveis para o dia a dia, construindo hábitos saudáveis e sustentáveis. Pequenos passos agora farão uma grande diferença a longo prazo.

Capricórnio

A vibração taurina estimula sua criatividade e prazer de viver. Use a persistência típica de ambos os signos de terra para concretizar projetos pessoais e desfrutar mais dos momentos de lazer, sem culpa.

Aquário

Questões ligadas à casa, família e bases emocionais ganham destaque. Touro ajuda você a ancorar emoções e construir um lar ou ambiente mais estável. Dedique-se a fortalecer laços familiares e a cuidar de si.

Peixes

A área da comunicação, estudos e relações próximas recebe a solidez de Touro. É um bom momento para estruturar melhor suas ideias e expressá-las com clareza. Foque em diálogos construtivos e práticos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.