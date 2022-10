Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (5/10)

Aquário

Nesta quarta-feira, a Lua continua transitando por Aquário, e o período da manhã está mais propício para cumprir as atividades mais desafiadoras do dia. A energia aquariana nos convida a fazer as coisas de uma forma diferente, buscando entender melhor a nossa essência, para expressar aquilo que é mais verdadeiro em nós de forma autêntica. Teste novas formas de lidar com as escolhas do dia, por exemplo, a roupa que vai usar, o tipo de alimento que vai comer ou a forma como você comunica aquilo que está sentindo. Na parte da tarde, a Lua formará algumas quadraturas com outros astros, o que pode despertar alguma discussão. Use a sua criatividade e inspiração para encontrar soluções fora da caixa para as questões que podem surgir. Além disso, a Lua ficará fora de curso a partir das 19:30 de hoje até a madrugada de amanhã, quando entrará em Peixes. Por isso, tente se recolher mais cedo hoje e fazer a higiene do sono - se afastar de eletrônicos e luzes fortes antes de deitar para dormir. Tome cuidado para não tentar produzir até o último minuto do dia, porque você pode acabar despertando a insônia.A presença da Lua no seu signo faz com que você se sinta bem na sua própria pele. Aproveite que a autoestima está lá em cima para fazer aquelas coisas que você tem postergado, porque causam insegurança. Faça aquilo que precisa, e também o que deseja, com muita coragem - você irá se impressionar com o resultado.A Lua em Aquário pode fazer com que você tome atitudes impulsivas, principalmente em situações que você julgar injustas. Lembre-se que a forma que você se expressa faz toda a diferença. Aproveite toda a energia aquariana para desenvolver novos projetos e pensar em novas formas de fazer as coisas do dia a dia.A Lua em Aquário pode fazer com que as pessoas de Escorpião se sintam ainda mais incomodadas com as questões sociais e políticas que estão acontecendo agora. Tenha cuidado para não se deixar levar por discussões que são motivadas pelo seu ego, que são apenas uma competição de orgulho.A Lua em Aquário pode ser muito benéfica para que você desenvolva novos projetos no trabalho, com muita criatividade e confiança. Por outro lado, esse posicionamento lunar também evidencia a tendência a agir por impulso, e a tomar decisões em nome de uma 'liberdade' que, talvez, você esteja idealizando.A criatividade evidenciada pela Lua em Aquário favorece a vida profissional dos nativos de Gêmeos, que podem ter ideias inovadoras. Por isso, não deixe de ouvir sua intuição e não fique se questionando sobre a sua capacidade, mas direcione a sua energia e foco para aquilo que você realmente deseja produzir.Como Aquário é um signo de água assim como Libra, você tende a se sentir mais animado, leve e criativo neste momento. No trabalho, pode ser interessante tentar encontrar novas formas de resolver velhos problemas, mas também será preciso ter cuidado para manter o foco, porque seu pensamento estará acelerado durante o dia.Para as pessoas de Virgem, a presença da Lua em Aquário pode despertar o seu senso de ‘rebeldia’. Como estamos vivendo um momento de tensão política, é preciso ter cuidado para não acabar magoando alguém com ao defender seu ponto de vista - lembre-se que nada se ganha por meio da violência, seja ela física ou verbal.Para as pessoas de Touro, a Lua em Aquário te desafia a sair da rotina, largar o controle e perceber que quanto menos expectativas você cria, menores são as chances de se decepcionar depois. Por isso, aproveite esse momento para avaliar aquilo que você está esperando das pessoas com quem se relaciona.A presença da Lua em Aquário desafia as pessoas de Câncer a refletirem sobre a importância de se colocar em primeiro lugar, de prazer pela liberdade nas relações e de entender, finalmente, que amor e posse são coisas infinitamente distintas. Não é sobre ser indiferente ou individualista, mas sim sobre compreender o amor sob outra perspectiva.A Lua em Aquário chama a atenção para a importância de ter metas e projetos que envolvam você mesmo, seu crescimento pessoal e a construção de uma vida que esteja de acordo com suas virtudes. Reflita sobre o quanto você está envolvendo a vontade dos outros em suas decisões pessoais.As pessoas de Áries costumam ter muitas ideias, mas dificilmente conseguem colocá-las em prática, seja porque não definem prioridades ou porque acabam desistindo no meio do caminho. A liberdade e a criatividade, que são fortes características aquarianas, estão amplificadas hoje, e podem promover conversas importantes em seus relacionamentos. No trabalho, aproveite para se expressar sem medo, mas sempre com respeito. Com as pessoas amadas, é preciso ser cuidadoso com a forma que se expressa.