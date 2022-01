Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (5/1)

Nesta quinta-feira, a Lua fica fora de curso durante grande parte do dia. Esse movimento nos obriga a desacelerar e, por isso, é comum nos sentirmos mais cansados e irritados - principalmente se tentarmos forçar um ritmo intenso durante o dia. Quando a Lua está fora de curso, contratempos e mal entendidos podem ser esperados e precisamos estar atentos para não perder a cabeça com qualquer detalhe ou situação que saia do controle.

Após às 21 horas, a Lua ingressa em Peixes e volta a transitar normalmente, aliviando o estresse e nos ajudando a encontrar serenidade para descansar. As energias piscianas nos deixam mais sensíveis e carinhosos. Por isso, uma dica para terminar bem o dia de hoje é fazer algo na companhia de pessoas amadas, como ver um filme ou fazer uma refeição juntos.

Câncer

O aspecto que está se formando entre Vênus em Capricórnio e Netuno em Peixes hoje te convida a se questionar sobre o sentimento de culpa. Os nativos de Câncer tendem a se culpar quando decidem fazer aquilo que realmente desejam, principalmente caso isso incomode alguém importante. É preciso refletir sobre ser fiel a si mesmo e não viver se encaixando nos moldes de outras pessoas.

Aquário

Como a Lua fora de curso requer um ritmo mais leve, é preciso ter cuidado para não colocar sobre si mesmo uma pressão excessiva por não estar fazendo tudo o que tinha imaginado para o dia de hoje. Lembre-se de respeitar seus limites.

Escorpião

O aspecto que está se formando entre Vênus retrógrada e Netuno hoje pode despertar sentimentos difíceis, que te levam a analisar excessivamente as situações e a se culpar demais. É preciso ter cuidado para não se perder em seus próprios pensamentos.

Libra

Hoje Vênus retrógrada em Capricórnio está formando um trígono com Netuno em Peixes. Como os librianos são regidos por Vênus, esse aspecto tende a despertar questionamentos e também sentimentos relacionados à culpa. Tenha cuidado para não ser incompreensivo consigo mesmo. Reflita sobre o que você diria para um amigo que estivesse no seu lugar.

Leão

Os efeitos da Lua fora de curso podem fazer com que os leoninos tentem encontrar culpados para as situações que saírem do esperado. É importante ter em mente que, ainda que o que aconteceu seja consequência das atitudes de outra pessoa, de nada adianta apontar o dedo para ela.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio se sentem irritados com a Lua fora de curso e também podem ser surpreendidos por algum sentimento do passado hoje. Tenha cuidado para não ficar muito tempo tentando entender o que você ou o outro fizeram de errado. Prender-se ao passado não transforma o futuro.

Touro

Ainda sob a influência da Lua nova, os nativos de Touro tendem a querer dar os próximos passos em seus planos, mas é preciso ter muito cuidado até o fim de janeiro. Os trânsitos astrológicos não são favoráveis para grandes mudanças agora, mas se for necessário tomar decisões, é importante conferir tudo duas vezes e tentar considerar todos os pontos de vista.

Áries

Os nativos de Áries tendem a se sentir muito ansiosos durante o período em que a Lua está fora de curso. Esse trânsito te desafia a fazer as coisas com mais calma e de forma mais consciente, saindo do ritmo automático que você adota para cumprir as tarefas diárias. Perceba que, apesar de ser desafiador para você, é preciso permitir a si mesmo um descanso mental.

Peixes

Hoje Netuno em Peixes está formando um trígono com Vênus retrógrada em Capricórnio. Como os piscianos são regidos por Netuno, esse aspecto os influencia fortemente, podendo gerar sentimentos de culpa e de nostalgia. Busque não se prender a isso.

Sagitário

A impaciência é um dos efeitos mais comuns da Lua fora de curso para os nativos de Sagitário. Sabendo disso, é importante redobrar a atenção sobre si mesmo ao conversar com as pessoas, para que você não acabe descontando nelas aquilo que está sentindo.

Gêmeos

Na próxima semana Mercúrio começa a caminhar para trás e os nativos de Gêmeos já estão começando a sentir os efeitos deste trânsito. A sombra pré-retrogradação desperta confusão mental e, por isto, é preciso redobrar os cuidados com decisões importantes neste momento, principalmente se elas envolverem amor e finanças.

Virgem

Na próxima semana o movimento retrógrado de Mercúrio começa e os nativos de Virgem começam a sentir os efeitos deste trânsito com antecedência, já que são regidos por Mercúrio. Assim como a sombra pré-retrogradação, a Lua fora de curso também indica a necessidade de ter mais cuidado com decisões importantes, assinatura de contratos, envio de documentos e todo o tipo de burocracia.



