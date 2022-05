Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (4/5)

Aquário

Hoje a Lua continua transitando por Gêmeos durante a maior parte do dia. Sendo assim, é um momento interessante para fazer algo diferente com as pessoas que você ama, como jogar um jogo de tabuleiro, para passar um tempo de qualidade em que seja possível dar atenção para os outros mas também ter estimulação mental. No final do dia, aproximadamente às 20h, a Lua ingressa no signo de Câncer, o que nos deixa mais introspectivos e sensíveis para compreender o mundo externo, podendo ser um posicionamento especialmente desafiador nesse momento em que a retrogradação de Mercúrio está se aproximando. A compaixão e a generosidade se tornam mais evidentes com a influência canceriana, o que é percebido principalmente pelas pessoas que não tem o costume de expressar esses traços da sua personalidade. Além disso, devemos ter cuidado para não ceder à emotividade, e também para que os outros não tirem proveito da sua disposição para ajudar.O pensamento excessivamente racional pode fazer com que você seja uma pessoa um pouco cética, formulando questionamentos mesmo quando segue alguma religião. Esses pensamentos vão vir à tona nesse momento em que a Lua começa a transitar por Câncer e é importante estar aberto para ouvir sua intuição.A Lua está se aproximando do seu signo, enquanto Júpiter está transitando pelos primeiros graus de Áries. Como, Júpiter é um planeta expansivo, e essas energias não são compatíveis com a sensibilidade canceriana, o que pode fazer com que você se sinta mais emotivo e estressado.O lado cético característico dos capricornianos pode fazer com que você se sinta um pouco sem esperança, esperando o momento difícil que vivemos. Aproveite o ingresso da Lua em Câncer para abrir seu coração, compreendendo que a fé necessita de experiências com aquilo que você crê, e não com a comprovação de fatos.Os nativos de Libra ficam mais versáteis e resilientes quando a Lua está transitando por Gêmeos, o que é positivo para a sua vida profissional. Em se tratando da sua vida amorosa, você tem que ter cuidado para não ter atitudes precipitadas devido a sentimentos intensos, mas passageiros.A entrada da Lua em Câncer pode fazer com que você fique muito sensível. Nesse momento, é interessante se dedicar ao processo de autoconhecimento, para conseguir compreender suas emoções e, assim, lidar com elas de forma mais serena. A sua fé pode ser um ponto de equilíbrio nesse momento.A entrada da Lua em Câncer faz com que você seja mais afetado pela energia das pessoas à sua volta se compadeça com os problemas das pessoas que você ama. Ancore-se na sua fé para passar por esse momento.A entrada da Lua em Câncer hoje te convida a se questionar a respeito do seu nível de dependência emocional em seus relacionamentos. Esse posicionamento faz com que você tenha um pouco mais ‘paixão’ pela vida, mas também pode fazer com que você idealize demais os outros.Para os taurinos, a entrada da Lua em Câncer pode despertar questionamentos em relação aos seus relacionamentos e aos próximos passos que você quer tomar. A expansividade de Júpiter em Áries e a dependência e sensibilidade cancerianas são tendências opostas e, por isso, é importante não tomar nenhuma decisão agora.Nesse momento, você tende a se sentir animado, mas a sua sensibilidade está amplificada, então qualquer situação incômoda pode fazer com que você se magoe. A dica para os próximos dias é pensar duas vezes antes de iniciar uma discussão.Os leoninos se sentem mais expansivos e criativos quando a Lua se encontra em Gêmeos, mas a entrada da Lua em Câncer pode mudar isso. Você tende a questionar seus ideais nesse momento, e surge a necessidade de se sentir mais próximo e seguro sobre seus relacionamentos, para que você tenha um ponto de ancoragem para passar pelas situações difíceis.A ansiedade que você está sentindo pode afetar as realização das tarefas cotidianas, e você fica irritado com a redução da produtividade. Nesses momentos, saiba respirar fundo e compreender que todos temos dias difíceis. Fazer uma atividade física no começo do dia te auxilia a manter a calma perante os imprevistos.A Lua em Gêmeos te ajuda a desenvolver a resiliência, para conseguir se adaptar à realidade difícil que vivemos com um pouco menos de estresse. Mas quando esse astro começa a transitar por Câncer, você tende a ficar mais sensível, tomando o peso dos problemas das pessoas ao seu redor. Tenha cuidado com isso.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.