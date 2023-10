Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (4/10)

Depois de muitas voltas, Mercúrio chega no signo de Libra. Desde o dia 28/07, ele estava em Virgem, apegado a detalhes, solicitando novos métodos de execução. E devido ao seu movimento retrógrado, iniciado no dia 23/08, você foi mais cobrado(a) ainda e teve que tirar da manga uma ideia ou método que facilitasse seu trabalho, rotina ou aquele tema que estava dando muita volta, sem obter resultado ou apenas acumulando erros.

E após grandes zigue-zagues, Mercúrio chegou em Libra e permanece até o dia 22/10, você estará mais flexível, só precisa encontrar a medida certa entre sua opinião e o ponto de vista do outro.

Olha a luz no fim do túnel, tem uma estrela no céu, ou melhor, várias. Você só precisa se entregar e renovar a confiança.

Áries

Mercúrio chega em Libra, apontando para um período de novidades no campo das parcerias. Até o dia 22, prepare-se para mais movimento nas áreas que envolvem vendas, relações-públicas, contratos e até mesmo em relação ao amor. Diplomacia será sua melhor aliada, então use e abuse dela nas negociações. Lembre-se que um negócio só é bom quando as duas partes ficam felizes.

Touro

Mercúrio entra em Libra trazendo foco para situações do dia a dia. Até dia 22, aproveite para revisar suas atividades e colocar a casa em ordem.

Gêmeos

Isso porque Mercúrio entra em Libra no dia 04, ativando sua criatividade, além de dar um 'up' no carisma, o que é bom tanto para se envolver com projetos pessoais, como para valorizar o seu passe. Até o dia 22, os romances estão em alta.

Câncer

Quando Mercúrio entrar em Libra no dia 04, a atenção se volta para o lar e a família. Até o dia 22, você pode sentir vontade de fazer pequenas mudanças em casa ou ter conversas mais profundas com seus entes queridos. O ambiente doméstico se torna seu refúgio e palco para pequenas (ou grandes) novidades.

Leão

A partir do dia 04, com Mercúrio em Libra, seu poder de comunicação estará nas alturas! Até o dia 22, o momento é ótimo para marketing, vendas, e qualquer tipo de divulgação. Mas lembre-se: qualidade supera quantidade. Planeje bem o que vai dizer e onde vai dizer.

Virgem

E segura essa energia positiva, porque a partir do dia 04, Mercúrio em Libra vai exigir atenção redobrada nas negociações e decisões financeiras. O planejamento será seu melhor amigo, especialmente porque a Lua começa a minguar no dia 06, pedindo uma revisão de metas.

Libra

E o fato de Mercúrio chegar no seu signo dia 04, é a confirmação de que seus caminhos agora estão abertos. Sua comunicação fica afiadíssima, e as palavras fluem como nunca, abrindo portas para oportunidades e conquistas até o dia 22.

Escorpião

Mercúrio chega a Libra, pode trazer insights sobre assuntos ocultos. Tome cuidado com o que você decide compartilhar ou manter em segredo. Na dúvida, guarde os planos e sonhos em lugar seguro, ou seja, dentro de você.

Sagitário

A partir de hoje, Mercúrio entra em Libra, ativando ainda mais a sua vida social e trazendo oportunidades para se conectar com pessoas que podem ajudar você a crescer profissionalmente ou pessoalmente. Participe de ações coletivas.

Capricórnio

Chegou a hora do reconhecimento, capricorniano(a)! A partir do dia 4, a chegada de Mercúrio em Libra, marca um período do ano muito favorável para aqueles que desejam aumentar seu conhecimento em busca de carreiras mais lucrativas ou posições mais influentes. Não deixe essa energia passar sem tirar proveito dela.

Aquário

Sua mente vai se abrir para novas perspectivas, aquariano(a). A passagem de Mercúrio pelo signo de Libra (entre 04 e 22/10) vai ampliar seu foco, conhecimento. Imagino que um livro, um documentário ou até uma conversa com alguém de outra cultura desperte seu interesse por temas que você nunca imaginou. Aprenda e flexibilize seus horários.

Peixes

Mercúrio entra em Libra e vai te levar a respirar novos ares, mas antes ele insiste que você faça contato com seus medos e todos aqueles sentimentos reprimidos. Aprenda a desapegar. Até o dia 22/10, assuntos relativos a investimentos financeiros, bens coletivos, seguros, vão ficar em alta.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.