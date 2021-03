Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (31/3)

Fortes ventos aquarianos



Estes dias prometem ser especialmente propícios aos assuntos da Nova Era, pois nós estamos plenamente sob o efeito dos ótimos aspectos que o Saturno, em Aquário, forma com o Sol e Vênus, que estão em Áries. O fato de esses astros estarem em harmonia nos energiza e fortalece sob todos os pontos de vista e faz com que sejamos mais tenazes, responsáveis e consequentes. Nosso espírito de solidariedade está em alta e pode fazer com que a gente olhe para aquelas pessoas que estão ainda mais vulneráveis do que nós. A longa influência de Saturno em Aquário enfatiza nosso lado original e inventivo e facilita todos os processos de modernização que se queira introduzir, de modo sustentável. O Sol, Vênus e Saturno acentuam nossa necessidade de ação e fazem com que a gente se entenda ainda melhor com os outros. As questões ecológicas e sociais estão especialmente beneficiadas, mesmo porque as vibrações aquarianas nos tornam mais conscientes e atuantes.



Áries

Graças ao Sol, Vênus e Saturno você anda muito mais flexível e exatamente por esse motivo pode se entrosar melhor com todos a sua volta e se adaptar mais facilmente a diferentes situações. Você também está em condições de entender melhor o ponto de vista alheio. DICA: reserve o período noturno para descansar e se reequilibrar.



Touro

O ótimo contato que o Sol e Vênus formam com Saturno anuncia um período especialmente fecundo para você, que pode executar tudo com maior garra, competência e atenção. Será mais fácil colocar suas ideias em prática e você pode inclusive incrementar seus rendimentos. DICA: seu regente Vênus facilita o diálogo com todos.



Gêmeos

As vitalizantes vibrações de Saturno, Vênus e o Sol atingem harmoniosamente seu signo, por isso o período promete ser ainda mais propício para você abrir novas frentes e ampliar seu campo de ação de modo objetivo e estruturado. Aprender será bastante estimulante. DICA: esses astros lhe estimulam a exercer seu lado otimista e confiante.



Câncer

Nesta fase o Sol, Saturno e Vênus fortalecem seu psiquismo, avivam sua imaginação e lhe dão condições de se sair bem em tudo o que exige sensibilidade e capacidade de compreensão. É essencial que você pense positivamente, pois suas mentalizações tendem a concretizar-se. DICA: o período noturno é muito propício aos amores.



Leão

O Sol, Saturno e Vênus tornam você uma pessoa mais aberta e interessada nos outros e fazem com que as associações e parcerias sejam particularmente bem sucedidas. Seu espírito de solidariedade está em alta, porém não se anule em função dos outros. DICA: as horas noturnas serão propícias para suas mentalizações positivas.



Virgem

Saturno, Vênus e o Sol fazem com que você se mostre uma pessoa ambiciosa, capaz de se concentrar em seus empreendimentos, que exatamente por esse motivo tendem ao êxito. Sua capacidade de concentração está em alta e você pode revelar suas reais potencialidades no setor profissional. DICA: procure relaxar sempre que puder.



Libra

No que depender de Saturno, Vênus e do Sol estes dias são excelentes para você, que pode se afirmar e agir com maior determinação. Você anda muito mais confiante em si e em seu potencial e pode se sair bem em suas iniciativas. DICA: tudo o que contribui para purificar seu organismo está particularmente favorecido pelos astros.



Escorpião

Todas as mudanças que você queira efetuar em sua vida estão favorecidas pelo Sol, Saturno e Vênus, que lhe ajudam a se desligar com maior facilidade de tudo o que considera ultrapassado. Você está em condições de se renovar sob todos os pontos de vista. DICA: Netuno, ativado por Mercúrio, acentua seu desejo de transcendência.



Sagitário

Durante estes dias Saturno, Vênus e o Sol estimulam seu lado cooperativo e lhe dão condições de se sair bem no trabalho e atividades em equipe. Esses astros também lhe ajudam a se expressar melhor e tornam o período ótimo para tudo o que exija comunicabilidade. DICA: Netuno lhe estimula a mergulhar fundo dentro de si.



Capricórnio

O excelente aspecto que une o Sol e Vênus a Saturno faz com que estes dias sejam tremendamente favoráveis para você dedicar-se à carreira e à realização de seus projetos. Aliás, seu senso prático anda mais marcante do que nunca. DICA: à noite, curtir os amigos e trocar idéias descontraidamente com eles serão ótimas pedidas.



Aquário

Agora Saturno, em seu signo, capta para você as energizantes emanações do Sol e Vênus, que torna você uma pessoa muito mais firme, decidida e atuante. Sua capacidade criativa está em alta e você pode ter êxito em tudo aquilo a que se dedicar. DICA: Vênus reforça seu romantismo, favorece os encontros e aquece os momentos a dois.



Peixes

Graças ao Sol, Vênus e Saturno você anda muito mais perspicaz e penetrante em sua visão de mundo e pode até mesmo entender melhor o que se passa na cabeça das outras pessoas. Isso facilita suas relações com todos, inclusive com os familiares. DICA: graças a Vênus tende a haver um clima de maior união e cumplicidade a dois.