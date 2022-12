Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (30/11)

Gêmeos

Câncer

Aquário

Leão

Virgem

Escorpião

Áries

Touro

Peixes

Capricórnio

Sagitário

Libra

Chegamos ao fim do mês com uma energia muito bonita proporcionada pela Lua crescente em Peixes, que nos convida a sonhar e refletir o que queremos construir em nossa jornada. Quando a Lua fica crescente, ela nos convida a nos movimentar e viver nossos próprios sonhos e aventuras. Aproveite a influência de Peixes para se conectar com você mesmo. Um cuidado necessário é não acabar caindo na vibe baixa, dramatizar tudo e deixar os desafios parecerem maiores do que realmente são. Aproveite o lado mais construtivo de Peixes, aproveitando a leveza e a busca por expansão para focar nos aspectos da sua vida que te fazem sentir alegria, compaixão e empatia. Além disso, hoje é um ótimo dia para refletir sobre tudo o que passou neste mês. Use suas percepções para colocar em prática tudo que deseja. O que você vem tendo mais clareza e como tem feito isso fluir na sua vida?A influência dos astros hoje traz um clima mais livre para as pessoas de Gêmeos, principalmente por Mercúrio, seu planeta regente, estar em Sagitário formando sextil com com Saturno em Aquário. Essa energia faz com que sua comunicação esteja mais clara e se torne mais fácil falar sobre seus sonhos e metas, podendo assim colocá-los em prática com o apoio de quem você confia.A Lua crescente em Peixes possibilita um olhar para sua essência e forma de viver. É um ótimo momento para as pessoas de Câncer compreenderem o que consideram prioridade em sua vida, e como você tem buscado desenvolver esses pontos. Mesmo com a correria do dia a dia, é importante cuidar de si e apreciar sua própria companhia.A entrada da Lua em Peixes traz um tom mais sentimental e sonhador para as pessoas de Aquário. Essa energia pode ser um pouco desafiadora, já que os aquarianos não gostam muito de deixar os sentimentos tomarem conta, tendo uma tendência a fugir das expressões emocionais. Aproveite essa fase para entender o que te motiva a correr atrás dos seus sonhos.A presença da Lua em Peixes traz uma busca por expandir de forma criativa as situações do dia-a-dia, principalmente no seu âmbito profissional. Para as pessoas de Leão, usar do seu poder pessoal em conjunto com carisma e criatividade pode ser o ponto forte do dia para arriscar em novos projetos.A Lua crescente em Peixes traz para as pessoas de Virgem a necessidade de se desapegarem e se permitirem se movimentar. Esse movimento, mesmo que seja muito difícil a princípio, pode ajudar a lidar com seus sentimentos mais profundos e como você vem agindo. Contudo, é preciso ter cuidado e atenção, para que não acabe reagindo mal a algo ou alguém que te incomode.A temporada sagitariana vem ajudando as pessoas de Escorpião a tirarem um pouco a pressão de estarem sempre focados e em busca de se aprofundar em todos os temas e trabalhos. Esse momento mais leve se amplifica com a entrada da Lua em Peixes, gerando um momento mais sonhador e calmo, aproveite essa energia para fazer pequenas transformações na forma de encarar suas obrigações.O movimento dos astros agora convida as pessoas de Áries a se movimentarem em busca de um equilíbrio entre seus objetivos profissionais e seus desejos pessoais, buscando colocar em prática aquilo que faça diferença para o mundo. Você, ariano, pode se sentir mais sonhador e acabar pegando muitas coisas para fazer. Tome cuidado para não se sobrecarregar.A presença da Lua em Peixes fala de uma conexão com você mesmo, com quem ama e com seu propósito de vida. As pessoas de Touro podem se sentir mais emotivas e abertas a expressar o seus sentimentos para as pessoas ao seu redor, além de estarem mais criativas para que novas ideias surjam no trabalho.O fim da retrogradação de Netuno, seu planeta regente, indica o início de uma período mais leve e sem tanta cobrança sobre si mesmo. Você, pisciano, pode sentir que suas ideias estão fluindo mais rápidas, trazendo uma visão melhor sobre o caminho que deseja traçar para esse final de ano.A Lua em Peixes desperta nas pessoas de Capricórnio um impulso para ação, para buscar dar os primeiros passos para cuidar mais de si mesmo. Mesmo com os julgamentos ou críticas, você, capricorniano, precisa trabalhar sua autoconfiança e se movimentar em busca do novo. A presença da Lua crescente em Peixes desperta em você, sagitariano, uma imaginação rica e criativa, podendo trazer grandes benefícios se usada a seu favor. Anote suas ideias e busque expressar, mas lembre-se também da importância de escutar as outras pessoas com empatia.A presença da Lua crescente em Peixes desperta o lado mais sensível das pessoas de Libra, fazendo com que você busque se expressar mais e tratar as pessoas a sua volta como gostaria de ser tratado. É importante estar aberto a ouvir as pessoas e entender o lado delas, para que não tire conclusões precipitadas por erro de comunicação.