Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (30)

Desde de segunda-feira (28/06), a Lua esteve transitando por Peixes e a influência deste signo costuma direcionar à nossa atenção àqueles sentimentos que ainda não havíamos elaborado muito bem.

Muitas vezes, na correria do dia a dia, é costumeiro deixar as nossas próprias emoções em segundo plano, para dar conta das milhares tarefas diárias em um ritmo quase frenético.

Infelizmente, essa é a realidade da grande maioria de nós, o que acaba gerando um estresse em massa que afeta toda a sociedade.

As energias piscianas nos voltam para nós mesmos e evidenciam a necessidade de nos cuidar mais em todos os sentidos.

Por volta das 15 horas, a Lua fica fora de curso (movimento que dura até as 22:30, aproximadamente), nos deixando mais propensos a sofrer por imprevistos e mal entendidos, causados por falhas na comunicação.

Além disso, esse astro se encontra com Netuno retrógrado durante esse período, indicando que precisamos ter cuidado com suposições erradas que podem levar à uma grande quebra de expectativa.

O QUE SEU SIGNO REVELA PARA HOJE, QUARTA-FEIRA (30)

Áries

Hoje a Lua fica fora de curso durante grande parte do dia, o que deixa os nativos de Áries mais irritados. Por isso, planeje seus compromissos pela manhã e busque adiantar tudo aquilo que precisar de muita atenção e paciência. Caso você tenha algum afazer importante à tarde, lembre-se de sair com antecedência e conferir tudo pelo menos duas vezes.

Touro

Os taurinos tendem a perder a razão com os contratempos causados pela Lua fora de curso, principalmente porque suas emoções estão afloradas pelas energias piscianas. Como esse trânsito ocorre durante a maior parte do dia, é indicado adiantar seus compromissos mais importantes e se lembrar de ter paciência com os imprevistos.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos costumam se sentir muito irritados com os efeitos da Lua fora de curso, que afeta a sua produtividade e gera um sentimento de confusão. É necessário ter muita cautela para não descontar esses sentimentos nas pessoas ao seu redor. Caso seja possível, cumpra as tarefas que requerem mais atenção pela manhã.

Câncer

Os nativos de Câncer precisam de muito cuidado para não perder o controle emocional durante o período em que a Lua ficará fora de curso, porque isso apenas dificulta a resolução das situações que são causadas por esse trânsito. Não se cobre tanto caso se sentir confuso nesse momento, lembrando de respeitar seus limites.

Leão

Para os leoninos, a Lua fora de curso representa um perigo, porque coloca em risco o seu equilíbrio emocional. É preciso ter paciência para lidar com esse trânsito, porque você não conseguirá raciocinar e cumprir suas tarefas com a mesma agilidade que lhe é de costume. Caso se depare com um contratempo, lembre-se de não direcionar a culpa a terceiros.

Virgem

Os nativos de Virgem são caracterizados por sua postura perfeccionista e controladora. Por isso, os efeitos da Lua fora de curso podem ser especialmente desafiadores para você, porque o seu raciocínio e a sua produtividade são afetados. É preciso lembrar-se que você não é uma máquina e não é justo cobrar os mesmos resultados todos os dias.

Libra

O encontro que acontece entre a Lua em Netuno hoje indica certa defasagem na sua capacidade de julgamento. Tome cuidado com decisões precipitadas e, principalmente, tenha cuidado com as expectativas que você cria. Lembre-se que elas são sua responsabilidade e você deve ser realista para não se decepcionar.

Escorpião

Os nativos de Escorpião podem se deparar com alguma revelação que seja decepcionante durante os próximos dias. Você deve prestar atenção nos sentimentos que está alimentando nesse momento. Saiba que aquilo que você espera do outro é responsabilidade sua, principalmente se vocês não dialogaram sobre suas expectativas.

Sagitário

Os sagitarianos podem se sentir profundamente afetados por alguma atitude de uma pessoa amada que não correspondeu ao que você esperava. Saiba que, nesses momento, é preciso muita maturidade para dialogar e alinhar expectativas. É importante expor a sua chateação e dialogar abertamente, estando aberto a conciliação.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio podem levar algum que lhes foi dito de forma muito pessoal hoje. Muitas vezes, você interpreta da pior maneira possível, distorcendo a intenção da pessoa sobre o que foi dito. Tenha o cuidado de expor o que lhe pareceu e esclarecer a situação, antes de tirar conclusões precipitadas e começar uma briga.

Aquário

Para os aquarianos, a aproximação da Lua e de Netuno indica um momento de sensibilidade aflorada. É importante aproveitar quando as suas emoções estiverem mais perceptíveis para tentar compreendê-las. Por mais que isso possa parecer difícil, abafar seus sentimentos apenas te afasta de si mesmo(a).

Peixes

O posicionamento lunar intensifica as emoções dos nativos de Peixes. Tenha cuidado para não fazer ‘tempestade em copo d’água’. A aproximação entre a Lua e Netuno indica certo distanciamento da realidade e você pode criar expectativas altas demais. Reserve um tempo para si mesmo e reflita sobre os sentimentos que você tem alimentado.

