Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (29/9)

Hoje a Lua, planeta que se relaciona com a forma como lidamos com nossas emoções, está em Câncer. Esse posicionamento faz com que todos fiquemos mais sensíveis e cuidadosos com quem amamos, mas também pode impulsionar um comportamento vitimista.

Sabendo disso, tenha cautela para não levar tudo para o lado pessoal e acabar criando um desentendimento desnecessário, que pode magoar todos os envolvidos.

Além disso, Mercúrio começou a retrogradar na segunda-feira (27) e pode estar causando reviravoltas em sua rotina, fazendo com que as coisas saiam do planejado.

Esse trânsito também marca um período de revisão de metas, além de evidenciar a necessidade de finalizar os assuntos que estão mal resolvidos.

Há um embate interno que coloca em pauta os caminhos que devemos seguir para transformar efetivamente aquilo que não tem mais sido benéfico em nosso processo de evolução.

Será necessário sermos compreensivos com nós mesmos para passar por esse momento sem tanta cobrança e pressão.

Capricórnio

A inconstância emocional gerada pelas tendências opostas que estão nos influenciando hoje é especialmente incômoda para você, tendo em vista que a estabilidade é algo importante para os nativos de Capricórnio. Procure realizar alguma atividade que te auxilie encontrar equilíbrio interno, como escrever o que você está sentindo ou meditar.

Aquário

A quadratura que está se formando entre Mercúrio retrógrado em Libra e Plutão em Capricórnio faz com que você tenha mais dificuldade para raciocinar e colocar as ideias e práticas, além de aumentar a probabilidade de acontecerem contratempos que te deixarão irritados. Por isso, tente se cobrar menos hoje e fazer as coisas da forma mais leve possível.

Câncer

A presença da Lua no seu signo faz com que você fique mais vulnerável a tudo que acontece ao seu redor. Como Mercúrio está retrogradando, as falhas na comunicação podem fazer com que você interprete errado a intenção das outras pessoas e acabe levando as coisas para o lado pessoas.

Leão

A oposição que está acontecendo entre a Lua e Saturno pode afetar sua autoestima, o que te leva a reagir de maneira infantil e a adotar uma postura implicante com as pessoas que estão ao seu redor. Tome cuidado para não criar conflitos desnecessários e busque fazer algo relaxante que te auxilie a direcionar seus impulsos de forma saudável.

Gêmeos

A ansiedade e a irritabilidade tendem a vir à tona quando o seu planeta regente está retrogradando e , por isso, é importante que você redobre sua paciência para lidar com os imprevistos de hoje. Os astros estão te direcionando a olhar para dentro e acolher as partes mais reprimidas de si mesmo, para conseguir transformar o que for preciso com consciência.

Escorpião

Os escorpianos tendem a ficar mais sensíveis e intuitivos quando a Lua está em Câncer, que é um signo de água assim como o seu. Esse é um ótimo momento para demonstrar seu carinho por quem ama, mas lembre-se de ter cuidado para não ceder ao drama e vitimismo, potências da sua personalidade que podem ser evidenciadas hoje.

Libra

A indecisão é um traço da personalidade dos librianos, o que acontece devido ao alto fluxo de ideias que levam a conclusões diferentes em um pequeno espaço de tempo. Essa característica é reforçada pela atual conjuntura astrológica e será preciso ter serenidade para não perder o controle emocional em meio aos seus pensamentos. Compreenda que as dúvidas são uma parte essencial do processo de autoconhecimento.

Virgem

Os virginianos estão entre os mais afetados pelos muitos aspectos que Mercúrio, seu planeta regente, está fazendo com outros astros hoje. Por isso, saiba que é normal se sentir mais ansioso e acelerado, mas tente equilibrar essa tendência fazendo algo que te desestresse, como um exercício físico ou meditação.

Sagitário

A quadratura que está se formando entre Mercúrio retrógrado em Libra e Plutão em Capricórnio pode ocasionar uma situação desagradável que te pega de surpresa. É preciso ter cuidado para não perder a razão e acabar achando que as coisas não estão conspirando a seu favor. Lembre-se que imprevistos acontecem com todo mundo e cabe a você escolher a forma como vai lidar com eles.

Touro

Devido ao movimento retrógrado de Júpiter, você pode estar revisitando assuntos ou reencontrando pessoas, mas talvez esse não seja o melhor momento para agir na pressa e resolver tudo movido pela ansiedade. Você necessita de passar um tempo só, curtir um período de qualidade na sua própria companhia e lidar com seus sentimentos antes de tomar decisões.

Peixes

O posicionamento da Lua em Câncer, que é um signo de água assim como o seu, faz com que você tenha mais dificuldade de pensar racionalmente. Tenha cuidado para não levar tudo para o lado pessoal e acabar deixando a emoção tomar conta em momentos inadequados, principalmente no ambiente de trabalho.

Áries

Se você tem algum projeto pessoal do coração, algo que você se importa muito, esse pode ser um bom momento para desacelerar, dar dois passos para trás e se reorganizar. Isso também vale para situações que envolvem outras pessoas, sejam projetos em equipe, relações de amor ou amizades.