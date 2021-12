Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (29/12)

Nos dias em que a Lua está transitando por Escorpião, tudo aquilo que sentimos se intensifica. Por isso, precisamos saber ‘deixar a poeira baixar’ antes de tirar conclusões e de tomar decisões. Como a passagem de ano ocorre durante a retrogradação de Vênus, as coisas que forem ditas podem ser interpretadas de forma errada e acabar desencadeando situações difíceis de lidar. Como a influência das energias capricornianas nos deixam mais desconfiados de tudo e de todos, estamos agindo ‘na defensiva’ e isso pode nos impedir de aproveitar novas experiências nesse momento de virada de ano. Para nos reinventar é preciso saber liberar espaço e acolher o novo.

Capricórnio

A entrada de Júpiter em Peixes, que acontece hoje, alivia toda a tensão que você está sentindo neste momento. A retrogradação de Vênus e o trânsito do Sol por Capricórnio faz com que você se sinta cansado mentalmente. É preciso desacelerar e, principalmente, diminuir as cobranças.

Escorpião

Os nativos de Escorpião se sentem mais confiantes quando a Lua se encontra no seu signo, mas a proximidade entre Vênus e Mercúrio pode fazer com que isso se transforme em arrogância. Não se esqueça que você precisa das pessoas ao seu redor e, por isso, deve aprender a se comunicar com elas sem um tom de superioridade.

Câncer

Os cancerianos são beneficiados pela entrada de Júpiter em Peixes, que acontece hoje. Assim como Câncer, Peixes é um signo de água que se relaciona à sensibilidade e à intuição. Por isso, o próximo ano promete trazer surpresas que fortalecerão a sua fé na vida e nas pessoas.

Gêmeos

Os geminianos são regidos por Mercúrio, que encontra Vênus retrógrada em Capricórnio hoje. A proximidade entre esses dois pode fazer com que você se comporte de forma mais fria ou fique apontando pequenos erros dos outros. A influência das energias capricornianas é desafiadora para os nativos de Gêmeos.

Libra

Os nativos de Libra são regidos por Vênus, que está retrogradando e se encontra com Mercúrio hoje. A confusão mental e a irritabilidade são efeitos comuns dessa conjunção e é preciso ter cuidado para não deixar que a dualidade entre razão e emoção culmine em escolhas emocionadas.

Peixes

Hoje Júpiter ingressa em Peixes e marca o início de uma nova fase em sua vida. Após um ano de muitos questionamentos e muitas escolhas difíceis, é preciso parar e perceber o quanto você conquistou até aqui. O período que Júpiter passará no seu signo em 2022 te ajudará no processo de autoconhecimento, renovando sua fé na vida e, principalmente, em si mesmo.

Sagitário

Os sagitarianos são regidos por Júpiter, que está ingressando hoje no signo de Peixes. Após um ano repleto de reviravoltas, enquanto Júpiter estava transitando por Aquário, as energias piscianas representam mais tranquilidade e renovação. Aproveite a Lua em Escorpião para ficar mais introspectivo e entrar em contato consigo mesmo.

Virgem

Os nativos de Virgem são regidos por Mercúrio, que se encontra com Vênus retrógrada em Capricórnio hoje. A influência da proximidade entre esses dois astros evidencia seu lado implicante e será preciso ter cuidado para não transferir suas próprias frustrações para as pessoas que estão ao seu redor.

Áries

Os nativos de Áries precisam redobrar o cuidado com aquilo que falam nesse momento. Apesar dessas possíveis tensões proporcionadas pela influência de alguns astros em Capricórnio, hoje Júpiter está ingressando em Peixes e marca o início de um novo ciclo em que poderemos renovar as nossas esperanças.

Leão

Além da influência das energias capricornianas, hoje Júpiter ingressa em Peixes e alivia um pouco esse clima de reflexões e cobranças que estava predominando nos últimos dias. Aproveite esse momento para refletir sobre todos os motivos que você teve para ser grato em 2021 e busque manter as coisas que te inspiram no próximo ano.

Touro

Hoje Mercúrio está formando uma conjunção com Vênus retrógrada em Capricórnio. O encontro entre esses dois astros pode despertar algum desentendimento bobo, que tende a ser causado pela sua teimosia ou pelo criticismo. As energias capricornianas evidenciam os traços mais inflexíveis da sua personalidade, tenha cuidado.

Aquário

Depois de passar a maior parte de 2021 transitando por Aquário, Júpiter ingressa em Peixes hoje. Essa transição indica que agora é hora de colher aquilo que você plantou no último ano, que foi marcado por grandes surpresas e transformações. Nesse momento, é preciso desacelerar e desenvolver melhor sua intuição e introspecção.



