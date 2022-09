Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (28/9)

Capricórnio

Hoje a Lua continua transitando por Escorpião, dando maior ênfase à capacidade intuitiva e às conexões emocionais. É preciso ter equilíbrio entre as emoções e as ações - tente pensar bem antes de agir! A intensidade escorpiana pode fazer com que as coisas pareçam ter mais peso do que realmente têm, e é preciso não se deixar levar pela raiva ou pela ansiedade que podem vir à tona. Além disso, Mercúrio - o planeta regente do intelecto - ainda está em movimento retrógrado no signo de Virgem, e continua afetando os assuntos relacionados à auto-cobrança, desconfianças e responsabilidades. Tente não ‘perder as estribeiras’ com as cobranças que estão surgindo - você é capaz de lidar com os contratempos e, ainda, aprender com eles. Este é um ótimo momento para focar nos seus relacionamentos, e analisar as mágoas que você está carregando. Busque desenvolver sua paciência para dialogar mais.Como Plutão está retrógrado no seu signo, o trígono que esse planeta está formando com Mercúrio retrógrado te afeta diretamente. Esse aspecto pode fazer com que você pense de forma mais inflexível, querendo convencer todos em volta das suas ideias e convicções. Apesar de isso representar um momento de possibilidades no trabalho, já que você pode aproveitar para ‘vender o seu peixe’, é preciso ter cuidado para não agir de forma arrogante.As pessoas de Aquário costumam se sentir um pouco irritadas quando a Lua, planeta regente das emoções, está passando por Escorpião. Isso porque as emoções tendem a sair do controle com a influência escorpiana, e você não costuma ter muita paciência com o ‘excesso’ de sentimentalismo. Porém, é importante aprender a lidar com os sentimentos de forma acolhedora, sem tentar barrá-los.Algumas situações podem te fazer sentir pressionado a se posicionar ou a tomar alguma decisão importante. Isso se deve à intensidade gerada pela Lua em seu signo, e à retrogradação de Mercúrio, que desperta cobranças. Tente focar nas coisas práticas, que estão ao seu alcance agora, para solucionar seus desafios. É preciso não se deixar levar pela raiva ou pela ansiedade que podem vir à tona.A presença de Marte em Gêmeos, formando um trígono com Saturno em Aquário, pode evidenciar alguns desafios pessoais dos arianos. A habilidade de se expressar e de criar tende a ser um pouco prejudicada pela ansiedade, afetando seu foco para executar tarefas e gerir seu tempo. Tente produzir um cronograma das tarefas que precisa fazer para não se sentir perdido. Pense bem nas suas ideias e na forma de se expressar.Hoje, alguns desafios durante o dia podem te deixar irritado. Isso porque a Lua está transitando por Escorpião, que é um signo de Água assim como o seu. Isso significa que os incômodos e as inseguranças que você já vinha sentindo se tornam mais evidentes. É preciso lidar com esses sentimentos de forma consciente, para não descontar sua emotividade nos outros. Desabafar com uma pessoa amada é uma boa saída.Mercúrio retrógrado se encontra em seu signo, e hoje está formando um trígono com Plutão em Capricórnio. Esse aspecto dirige o seu foco para a busca pelo controle, principalmente no que tange às relações dentro do seu trabalho. Tente focar nas tarefas, se organizar e organizar o ambiente ao seu redor. Não se desespere se algo sair do cronograma, contratempos podem surgir e alterar seu humor. Lembre-se que sempre é possível contornar a situação.A oposição que o Sol estava formando com Júpiter nos últimos dias pode ter despertado certa inquietação para fazer mudanças. Porém, suas inseguranças podem estar te impedindo de transformar aquilo que está te incomodando. Aproveite a última semana de Mercúrio retrógrado para refletir sobre as coisas que estão sugando a sua energia, e sobre a importância de se libertar delas, para que seja possível evoluir.A Lua em Escorpião faz com que a necessidade de haver equilíbrio entre ação e emoção se torne mais nítida - porque você pode acabar agindo com base em sentimentos passageiros. Como a inconstância e a busca por harmonia são fortes características de Libra, é preciso ter cuidado para não focar demais em controlar isso, e acabar não vivendo os momentos com leveza e presença.A presença de Mercúrio (planeta regente de Gêmeos) em Virgem, vai afetar a forma como os geminianos vão se comunicar. Isso se torna especialmente delicado hoje, com a passagem da Lua por Escorpião, que amplifica os seus sentimentos. Por isso, tome cuidado para não acabar magoando alguém. Tente falar de forma clara e detalhada, e escolha se expressar apenas quando não estiver com a cabeça quente.A passagem da Lua por Escorpião afeta diretamente a sua entrega em seus relacionamentos, tanto amorosos quanto familiares. A intensidade presente nesse trânsito pode gerar muita insegurança. Não deixe que esse sentimento defina a forma como vai se comunicar durante o dia.O Sol em Libra desperta nos leoninos a busca pelo equilíbrio no dia a dia, o que acaba trazendo uma tensão para tomar as melhores decisões. Devemos ficar atentos a essa busca, pois ela pode ser amplificada pela intensidade e força da Lua em Escorpião, e nos deixa mais estressados. Foque em cumprir pequenas tarefas ao longo do dia. Separe um tempo destinado a se conectar com as pessoas que te fazem bem.Hoje Marte em Gêmeos está formando um trígono com Saturno retrógrado em Aquário. Hoje Marte em Gêmeos está formando um trígono com Saturno retrógrado em Aquário. Esse aspecto, somado à retrogradação de Mercúrio, pode despertar algumas questões relacionadas à necessidade de se libertar das bagagens que você está carregando, envolvendo situações do passado. Permita-se acolher esses sentimentos - colocar a poeira embaixo do tapete só engana a você mesmo.