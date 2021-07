Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (28/7)

Nesta quarta-feira (28), tendemos a nos sentir mais acelerados, porque desde às 7 horas a Lua ingressa em Áries. As energias desse signo são bem diferentes da sensibilidade e introspecção que estavam nos influenciando no início desta semana.

É como se estivéssemos voltados para nós mesmos, para perceber as transformações e as ações que precisamos tomar agora, com a coragem e a força de Áries. Caso algum sentimento ou acontecimento tenha te abalado nos últimos dias, esse é o momento adequado para retomar suas energias e reagir, lembrando que apenas você mesmo pode alterar a sua realidade. Hoje à noite, às 19:20, a Lua em Áries forma um trígono com o Sol em Leão, fazendo com que hoje seja um dia bem interessante para lançamentos.

Aproveite essas energias para dar início a algo que você quer que dê muito certo, seja um hábito saudável ou um novo projeto profissional. Além disso, Júpiter retorna para Aquário pela manhã e forma uma oposição com Marte em Leão, despertando uma sensação de irritabilidade.

Áries

Lembre-se que apenas você pode se movimentar em direção aquilo que você deseja concretizar em sua vida. É preciso unir a sua fé na vida com a sua força interior, para criar novos projetos que, a longo prazo, vão te ajudar a chegar lá. O planejamento e a perseverança são aliados necessários nesse processo de crescimento pessoal.

Touro

Às 8 horas, a Lua em Áries forma um trígono com Mercúrio em Leão, o que traz mais coragem para falar algo para alguém, que você estava guardando e refletindo há algum tempo. Se você não se expressa muito bem através de palavras, escrever uma carta é um gesto de carinho que pode ser muito bem recebido.

Gêmeos

Tenha cuidado para não ser arrogante, demandando que tudo seja feito à sua maneira. O ângulo de 180 graus que está se formando entre Júpiter e Marte pode te deixar muito focado em si mesmo, o que prejudica a sua capacidade de se colocar no lugar do outro. Lembre-se que a empatia é fundamental para as relações.

Câncer

A oposição que Júpiter retrógrado Aquário forma com Marte em Leão se configura com um aspecto tenso, que te convida a conciliar as energias desses dois astros. Como Marte quer despertar confiança e criatividade e Júpiter é relacionado a expandir a autenticidade, esse é um momento importante para encarar e abraçar aquilo que você realmente deseja conquistar.

Leão

A conjuntura astrológica atual te convida a parar de ficar postergando aquilo que você sente que precisa fazer, mas fica constantemente encontrando desculpas para se ocupar com outras coisas. Esses gestos de auto sabotagem costumam ser motivados por alguma insegurança sua. Tente identificar isso para saber que padrão de pensamento precisa ser alterado.

Virgem

Tenha cuidado com extremismos, porque a oposição que se forma entre Júpiter e Marte pode te levar a ser inflexível nas discussões. Lembre-se que decisões abruptas quase sempre trazem consequências inesperadas. Principalmente quando suas escolhas afetam outras pessoas, é preciso haver diálogo.

Libra

Mantenha em mente que existe uma versão futura sua que tem muito orgulho de você e dos passos que você está dando para se tornar uma pessoa melhor e para construir sua realidade de forma que faça sentido para você. Aprenda a valorizar cada pequena conquista que está te levando a ser quem você deseja, no sentido pessoal e profissional.

Escorpião

A oposição que se forma entre Marte e Júpiter hoje tende a fazer com que você sinta vontade de expandir algo em sua vida, seja lançando uma nova proposta no trabalho ou buscando se libertar de algum padrão de comportamento que está te impedindo de ser a melhor versão de si mesmo(a). Tenha cuidado com a impulsividade, mas dê ouvido à intuição.

Sagitário

O trígono a Lua em Áries forma com o Sol em Leão pode despertar alguma atitude impulsiva hoje à noite. Por isso, tenha cuidado com possíveis desentendimentos e conversas que podem acontecer nesse horário. Apesar de a honestidade ser um pilar dos relacionamentos, falar tudo o que vem em mente é algo destrutivo.

Capricórnio

Desperte sua coragem interior através das atitudes que você vai manifestar no dia de hoje. Os aspectos que a Lua em Áries está formando com outros astros vão beneficiar tudo o que você fizer, com o intuito de superar a si mesmo(a) e de ser um profissional melhor. Adquirir um curso de inteligência emocional pode ser um bom investimento nesse momento.

Aquário

A oposição que Júpiter retrógrado Aquário forma com Marte em Leão pode fazer com que você perca a paciência com mais facilidade, principalmente nas situações em que for impedido de fazer as coisas do seu jeito. Tenha cautela para não descontar seus sentimentos nas pessoas ao seu redor.

Peixes

O trígono que se forma hoje entre Mercúrio e Leão logo pela manhã indica um bom momento para que você tome coragem para expor mais suas ideias no trabalho. Aproveite para mandar aquele e-mail para o seu chefe ou equipe, propondo uma alteração ou um novo projeto que poderá ser benéfico para vocês.

