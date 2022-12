Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (28/12)

Escorpião

Hoje a Lua continua transitando por Peixes em seu último dia de Lua Nova, que está formando vários aspectos entre outros planetas. Além disso, Mercúrio em Capricórnio está formando um sextil com Netuno em Peixes. Esse aspecto enfatiza sua a capacidade de estar mais presente para lidar com as situações que vierem à tona, lembrando da necessidade de lidar com os imprevistos com mais calma e atenção. Permita-se respirar fundo e buscar novas inspirações. No trabalho, alguns imprevistos podem surgir, e é importante achar mecanismos que te ajudem a lidar com essas dificuldades com mais paciência. Aproveite a Lua em Peixes para acolher suas emoções e agradecer pelos momentos mais felizes do ano. A intenção é celebrar seus momentos mais preciosos, e mostrar para o universo o que deseja atrair para o próximo ano.A Lua em Peixes traz uma leveza para os escorpianos, criando um momento para se permitir ir atrás dos seus sonhos e desenvolver novos projetos. Busque um meio termo entre sua criatividade, proporcionada por Peixes, e sua disciplina, ampliada por Capricórnio.O sextil que Mercúrio, seu planeta regente, está formando com Netuno influencia diretamente na sua comunicação e a forma que você vem ouvindo as pessoas à sua volta. Você pode acabar sugando as energias de quem está ao seu redor, e deixa seu humor instável ao longo do dia.A Lua em Peixes traz uma energia de transformações para esse momento de final de ano, possibilitando que você tire um momento do seu dia para direcionar sua atenção aos seus sentimentos e sonhos. É preciso fazer um balanço de tudo que você vem vivendo e como deseja estabelecer suas metas, sem deixar de lado suas emoções.A Lua em Peixes desperta nos sagitarianos um sentimento de bem estar e conexão com sua filosofia de vida, evidenciando seu lado mais criativo e generoso. Além disso, aproveite a Vênus em Capricórnio formando sextil com a Lua em Peixes para estar com quem ama e curtir um momento diferente nesta quarta.A Lua em Peixes desperta uma noção de liberdade e possibilidades para as pessoas de Aquário. Mesmo que você sinta que as coisas não estão indo muito bem, a energia pisciana te permite avaliar o caminho que já percorreu e as mudanças que são necessárias para sua vida.Durante a noite, a Lua em Peixes forma um sextil com Vênus e Mercúrio em seu signo, isso significa que seu lado romântico e sua comunicação ficam mais alinhados, e você consegue expressar melhor o que está sentindo. É um ótimo momento para se permitir relaxar ao lado de pessoas amadas.Mercúrio, seu planeta regente, está formando um sextil com Netuno em Peixes, enfatizando suas necessidades emocionais, e deixando você um pouco distante das suas obrigações. Cuidado para não deixar coisas importantes de lado, tire um tempo do dia para se organizar, isso pode aliviar seu medo e autocobrança.Aproveite a energia de Vênus formando um sextil com Netuno em Peixes para se conectar com coisas positivas e aconchegantes. Aproveite sua casa, seu cantinho e as delícias da vida. Conecte-se com o que te deixa leve, e aproveite para estar com quem você ama.A presença da Lua em Peixes, pode fazer com que você, ariano, se sinta mais emotivo. Tenha cuidado para não acabar caindo em uma 'vibe' baixa. A energia de um signo de água pode acabar deixando você mais dramático. Busque se inspirar em coisas que te motivam.A presença da Lua em Peixes traz a necessidade de buscar equilíbrio entre seu lado racional e seu lado emotivo, para que você não deixe de lado suas prioridades e suas obrigações. Além disso, a Lua está formando um sextil com Vênus, seu planeta regente, deixando o clima muito propício para estar ao lado de quem ama.A Lua em Peixes leva você, a perceber que, muitas vezes, acaba dando mais atenção para os desafios que está vivendo, do que para seu processo de evolução em si. É preciso se desprender do que te impede de reconhecer sua força. Ao mudar o foco das sensações ruins, muitas oportunidades podem surgir.A presença da Lua em Peixes enfatiza seu lado mais artístico, possibilitando que você busque se inspirar em coisas externas para promover mudanças em relação ao que vem sentindo ultimamente. Aproveite o clima de final de ano para buscar equilíbrio entre seus desejos e obrigações.