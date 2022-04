Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (27/4)

Capricórnio

Desde segunda-feira (25/04), a Lua esteve transitando por Peixes e a influência deste signo costuma direcionar à nossa atenção àqueles sentimentos que ainda não havíamos elaborado muito bem. Muitas vezes, na correria do dia a dia, é costumeiro deixar as nossas próprias emoções em segundo plano, para dar conta das milhares tarefas diárias em um ritmo quase frenético. Infelizmente, essa é a realidade da grande maioria de nós, o que acaba gerando um estresse em massa que afeta toda a sociedade. As energias piscianas nos voltam para nós mesmos e evidenciam a necessidade de nos cuidar mais em todos os sentidos. Porém, hoje a Lua ingressa em Áries por volta das 13h, logo após encontrar com Netuno em Peixes. Essa conjuntura astrológica indica certa ansiedade (que pode ter sido causada por algum desentendimento ou alguma descoberta inesperada). Além disso, podemos nos sentir um pouco mais desanimados, como se precisássemos estar mais recolhidos para nos sentir seguros.Os nativos de Capricórnio podem se sentir incomodados com os eventos que são desencadeados pela entrada da Lua minguante no signo de Áries. Isso acontece porque essa lunação indica um momento de reflexão e revisão, exigindo mudanças e libertação de maus hábitos para iniciar um novo ciclo.A entrada da Lua minguante em Áries faz com que você se irrite com mais facilidade. Por isso, você deve ter cuidado para equilibrar o seu humor e tirar um tempo para si mesmo. A presença do Sol em Touro, somada às energias dessa Lua, indica a necessidade de entender melhor o que não está lhe fazendo bem.Para os escorpianos, a entrada da Lua minguante em Áries representa a necessidade de mudanças profundas em sua vida, o que requer muita coragem e determinação. Esse é um bom momento para repensar o que você tem plantado, com base em seus objetivos. Não permita que a sua zona de conforto te impeça de evoluir.Os nativos de Câncer costumam ficar mais emotivos durante a Lua minguante, sendo necessário tirar um tempo para si mesmo e para compreender suas emoções. Essa é a última fase do ciclo lunar e, com a entrada da Lua em Áries, a necessidade de mudança se torna mais evidente. É preciso libertar-se do que não é mais benéfico para você.O recolhimento pode ser algo difícil para os nativos de Leão. Apesar de serem considerados egocêntricos, os leoninos costumam projetar suas emoções nas pessoas à sua volta e têm dificuldade em organizar seus pensamentos sozinhos. A Lua minguante que está acontecendo nesse momento te desafia a adentrar o processo de autoconhecimento sozinho.A introspecção é uma tarefa desafiadora para os nativos de Gêmeos. Como a Lua minguante coloca em evidência a necessidade de dar atenção aos seus próprios sentimentos, você tende a se sentir irritado e acabar projetando suas insatisfações em outras pessoas. É preciso encarar sua responsabilidade acerca dos processos que está vivendo.A entrada da Lua em Áries durante a sua fase minguante pode fazer com que você se sinta um pouco inseguro, porque representa um momento em que é preciso escolher o que permanecerá e o que você precisa se libertar para iniciar esse novo ciclo com mais leveza. É preciso dialogar consigo mesmo para entender suas próprias necessidades.Hoje a Lua minguante entra em Áries, fazendo com que seus pensamentos fiquem acelerados. Porém, é preciso manter um ritmo mais calmo, para que você consiga prestar mais atenção em suas emoções. A conexão consigo mesmo é essencial para o autoconhecimento e, consequentemente, para que você saiba quais os próximos passos quer seguir em sua vida e o que precisa ser transformado.Os virginianos podem ser considerados teimosos, porque depois que colocam algo na cabeça é difícil fazê-los mudar. Por isso, quando você toma alguma decisão ou estabelece certo padrão em sua vida, tende a segui-lo à risca. A Lua minguante, que está nos influenciando nesse momento, te convida a refletir melhor sobre o que pode não ser mais benéfico para você.A entrada da Lua minguante no signo de Áries se configura como um desafio para os nativos de Peixes saírem de sua zona de conforto e, finalmente, colocarem um ponto final nos hábitos que não estão lhe fazendo bem. É preciso saber impor seus limites e libertar-se da bagagem que você está carregando, para viver o novo ciclo que está se aproximando com mais leveza.A Lua minguante é um convite para revisão e fechamento de ciclos e, quando ela entra no signo de Áries, somos direcionados a refletir sobre que tipo de padrão de comportamento e de pensamento tem se tornado uma ‘pedra no caminho’. É preciso deixar o orgulho de lado para admitir as adequações que precisam ser feitas.O ingresso da Lua no seu signo, após ficar algumas horas fora de curso, a noite pode fazer com que você fique com dor de cabeça ou se sinta mal humorado. É importante respirar fundo, clarear a mente e fazer algo que te ajuda a desestressar para começar o dia bem e conseguir controlar suas emoções sem descontá-las nas pessoas ao seu redor.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.