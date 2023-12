Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (27/12)

Hoje o dia parece estranho e contraditório. Você pode se sentir à deriva, sem objetivos claros ou planos para o futuro. Existe uma tensão gerada pela ação de Mercúrio sobre Netuno. A falta de clareza no diálogo e a falta de concentração deixam a quarta-feira bem confusa. Se possível, evite qualquer atividade intelectual, discussão ou negociação, principalmente no período da manhã. Ainda bem que Sol e Júpiter se unem e aumentam a sua força de vontade e alegria. Você só precisa acreditar nas forças dos seus ideais e abrir a mente para o novo ano, novos tempos. Mas em meio a tanta contradição, Mercúrio chega pertinho de Marte e a temperatura se eleva e ninguém se entende. Tente não se exaltar ao falar, pois tudo será motivo de discórdia. Pondere suas palavras e respire antes de tomar qualquer decisão.

Áries

Hoje, Sol e Júpiter se unem e iluminam seus caminhos, objetivos ou a sua carreira. Você pode ser reconhecido(a) e valorizado(a) por aquilo que faz. Nos próximos dias, você pode ser surpreendido(a) por uma proposta interessante de trabalho. Mas muito cuidado, pois Mercúrio (que está retrógrado) se une a Marte trazendo possíveis conflitos e imprevistos.

Touro

Sol e Júpiter bem alinhados te cobrem de bênçãos e algumas oportunidades. Algo que você batalhou muito para conquistar, um sonho que você colocou no papel ou uma meta pela qual você estava se dedicando… sinto que os bons ventos sopram ao seu favor. Mas não se apresse, pois Mercúrio ainda está retrógrado, Júpiter também, ou seja, continue revisando seus planos, mas não perca a Esperança.

Gêmeos

Sinto que você pode receber uma ajuda que vem de longe, geminiano(a). Alguém pode indicar seu trabalho, abrir uma porta ou pode ser uma ajuda financeira. Mas muito cuidado com os desentendimentos. Marte e Mercúrio vão tumultuar um pouco seus acordos.

Câncer

Sol e Júpiter em harmonia favorecem seus relacionamentos. Faça novos planos, refaça os planos, talvez seja a hora de viver uma nova fase no seu relacionamento ou viver uma nova relação. Mas temos Marte, Mercúrio e Netuno super tensos no Céu e você vai ficar super confuso. Melhor não tomar nenhuma decisão agora.

Leão

Hoje o dia é perfeito para reuniões, apresentações e negócios. Pode ser um dia repleto de elogios e convites, do jeito que você gosta. Mas não tente resolver tudo hoje. Evite sobrecargas e tente descansar um pouco. Lembre-se que até janeiro o foco é sua rotina e saúde.

Virgem

Sua criatividade está em alta. O Sol e Júpiter iluminam suas ideias. Aproveite para buscar alguns prazeres, hobbies ou atividades leves para relaxar. A união entre Marte e Mercúrio pede cautela nas interações familiares, cuidado com os desentendimentos. Sinto que um problema doméstico ou um conflito com seu parceiro(a) vai deixar um clima chato. Evite mal-entendidos.

Libra

Algo me diz que o apoio que você estava precisando vem de um membro da sua família. Pode ser que uma figura paterna ou masculina te ofereça a ajuda que você tanto esperava. Mas atenção, porque Marte junto à Mercúrio, pode trazer algumas discussões com irmãos, primos ou parentes.

Escorpião

Hoje você pode fazer bons contatos ou obter vantagens através de uma pessoa influente. É hora de usar a sua influência e carisma para atingir seus objetivos. Mas muito cuidado para não perder a paciência. Mercúrio e Marte juntos te deixam mais reativo(a).

Sagitário

Hoje pode ser um dia de sorte! Pode ser que você tenha algum tipo de benefício pessoal ou privilégio. Quem sabe não surge uma nova oportunidade de trabalho? O Céu vai te ajudar, você só precisa ter calma e controlar a ansiedade, pois Mercúrio (retrógrado) e Marte estão juntos, mostrando que você guarda alguns ressentimentos ou incômodos com alguma situação mal resolvida. Tente esfriar a cabeça e respirar um pouco.

Capricórnio

Sol e Júpiter trazem algum tipo de benefício, permitindo que você se

destaque através da sua presença. Suba no palco, seja espontâneo(a) e verdadeiro(a), os resultados serão ótimos. Mas muito cuidado com o que fala e cuidado com os mal-entendidos. Vá com calma.

Aquário

O dia pede um momento de pausa. É no silêncio que você encontra a solução para um problema ou desafio deste momento. Uma ajuda ou notícia vinda de longe pode te encher de esperança. Mas evite contar seus planos, pois Mercúrio e Marte juntos trazem impulsividade, mas aguarde mais um pouco e não conte nada para ninguém.

Peixes

O Céu de hoje pode trazer oportunidades, especialmente através das redes sociais ou grupos com os quais você convive. Você pode ser convidado(a) para participar de um projeto empolgante ou um evento que é a sua cara! Mas muita cautela na sua comunicação.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.