Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (27/10)

Desde ontem, Vênus em Sagitário está formando uma quadratura com Netuno em Peixes, o que é considerado um aspecto desafiador na Astrologia.

Por mais que as energias sagitarianas despertadas pelo posicionamento de Vênus sejam relacionadas à expansividade, disposição e otimismo, o aspecto que esse astro está formando com Netuno representa alguns obstáculos para alcançar nossos sonhos, o que gera certo desânimo.

A Lua, que está transitando por Câncer, nos deixa mais emotivos e isso pode amplificar a influência dessa quadratura.

É muito importante que a gente se permita sentir, valide os próprios sentimentos e busque entender suas raízes.

A melancolia que sentimos por não alcançar aquilo que consideramos ideal nesse momento pode ser um motivo de auto sabotagem.

É preciso pensar com um pouco mais de racionalidade para entender que as condições atuais do mundo (sobre a saúde e a economia, principalmente) foram impeditivas para a maior parte das pessoas.

Então, não estabeleça metas inalcançáveis e busque fazer o melhor possível dentro da sua realidade.

Aquário

Como a influência de Câncer nos deixa mais sensíveis e carinhosos, é interessante aproveitar esse momento para se expressar um pouco melhor para as pessoas com quem você se relaciona. Os aquarianos não costumam ser muito bons em demonstrar o quanto se importam e isso pode acabar te levando a construir relacionamentos rasos.

Capricórnio

O posicionamento da Lua em Câncer te ajuda no processo de autoconhecimento, mas depende de você realmente refletir sobre os sentimentos que são evidenciados pelas energias cancerianas. Apenas ignorar as emoções desafiadoras não faz com que elas vão embora, apenas te leva a descontar isso em outras situações ou pessoas que não são relacionadas com o real motivo do seu desconforto.

Escorpião

O aspecto que está se formando entre Vênus e Netuno pode te levar a pensar que está fracassando de alguma forma, por não ter chegado exatamente onde achou que deveria nesse momento da sua vida. É preciso ter cuidado para não deixar a realidade de lado, esquecendo que as coisas nunca saem de acordo com os nossos planos, mas mesmo assim é possível fazer o seu melhor no contexto atual.

Câncer

Aproveite o posicionamento da Lua no seu signo para tentar identificar e nomear suas emoções. Busque entender quais são as dores que você tem carregado e que não te levam a lugar nenhum, seja uma mágoa do passado ou um sentimento atual que você não está encarando com coragem. Ficar preso ao sofrimento sem tomar atitudes a respeito dele faz com que você se sinta estagnado.

Gêmeos

Os geminianos tendem a ter um pensamento mais egocêntrico, porque acreditam que tem um modo de pensar único e privilegiado. O posicionamento da Lua em Câncer te ajuda a olhar para seus relacionamentos com mais empatia, se colocando no lugar do outro e percebendo que não existe esse ponto de vista privilegiado. As opiniões diferentes são resultado das experiências de vida de cada um.

Leão

O posicionamento de Vênus em Sagitário faz com que o nativo de Leão sinta de forma mais evidente a necessidade de priorizar a si mesmo. Porém, quando esse astro forma uma quadratura com Netuno, enquanto a Lua está em Câncer, você é convidado a refletir sobre a necessidade de equilibrar o quanto você tem respeitado suas necessidades e o quanto você tem valorizado as pessoas que são importantes.

Peixes

Como Netuno é o planeta regente de Peixes, você é diretamente influenciado pela quadratura que esse astro está formando com Vênus. Tenha cuidado para não deixar as energias mais baixas que esse aspecto pode despertar tomarem conta, te levando a questionar seu próprio valor e sua capacidade de alcançar aquilo que deseja. Se você pode imaginar, também pode fazer, mas é necessário confiança e perseverança.

Sagitário

Os nativos de Sagitário estão sendo diretamente afetados pela presença de Vênus no seu signo. Por isso, o aspecto desarmônico que esse astro está formando com Netuno pode te levar a se sentir um pouco desesperançoso sobre o desenrolar dos projetos que você está se dedicando agora. Não desvalorize suas conquistas por um sentimento passageiro.

Libra

Os nativos de Libra são regidos por Vênus, que está formando uma aspecto desarmônico com Netuno e pode te levar a dramatizar demais qualquer problema que aconteça. É importante refletir sobre o quanto você tem idealizado os seus relacionamentos e, consequentemente, qualquer situação diferente da que você imaginava acaba ganhando uma proporção muito maior do que realmente tem.

Touro

A passagem da Lua em Câncer gera uma melancolia que não é muito comum para os nativos de Touro. Uma forma de transmutar essas energias positivamente é aproveitando a influência canceriana para ter um momento de autocuidado, buscando identificar quais necessidades físicas ou psicológicas você tem negligenciado.

Virgem

O aspecto que está se formando entre Vênus e Netuno pode te deixar mal humorado, porque te leva a refletir sobre o quanto os relacionamentos que você está construindo são compatíveis com a sua ideia de relação ideal. Tenha cuidado para que isso não te leve a sabotar relações que são benéficas para você, mas que não são exatamente o que imaginava. O mundo ideal apenas existe em nossas mentes.

Áries

As frustrações que são evidenciadas pela quadratura que está se formando entre Vênus e Netuno te deixa mais irritado e pode fazer com que você desvalorize as coisas boas que já foram alcançadas na sua vida. Alcançar seus sonhos é uma meta muito importante, mas não é necessário deixar de valorizar o caminho até chegar ao destino que você deseja.