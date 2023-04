Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (26/4)

Leão

Hoje a Lua fica em Câncer até às 21 horas, enfatizando um movimento de introspecção e conexão com suas emoções. É uma oportunidade de plantar novas sementes e se movimentar para uma organização em função dos seus sonhos. Ao longo do dia, a Lua vai formar uma quadratura com Júpiter, despertando alguns conflitos entre o desejo de cuidar das suas emoções e a necessidade de agir de forma mais assertiva e responsável. Além disso, o sextil entre o Sol e Saturno também é um aspecto que acontece hoje, motivando reflexões e cobranças sobre suas noções de segurança, estabilidade e compromisso. Tenha cuidado para não ser duro demais consigo mesmo, respeitando seus limites no momento atual.O aumento da empatia proporcionado pelos trânsitos do dia podem ajudar você a ter mais sensibilidade em relação às necessidade dos outros, melhorando suas relações interpessoais. Contudo, a necessidade de aceitação e de reconhecimento pode acabar fazendo com que você se sinta frustrado.Os trânsitos do dia podem aumentar a conexão com o seu lado emocional, proporcionando uma maior capacidade de cuidar e acolher as suas próprias emoções e os sentimentos das pessoas amadas. Porém, tome cuidado para não acabar impondo sua opinião de forma 'intrometida'.Os trânsitos do dia podem gerar um desafio na busca por um equilíbrio entre suas questões pessoais e profissionais. Ao mesmo tempo que o sextil entre o Sol e Saturno pode ajudar a ser mais estratégico em suas abordagens, para alcançar seus objetivos profissionais.Os trânsitos do dia podem deixar você mais introspectivo, sendo necessário encarar suas emoções e desejos, para se conectar com seus conflitos internos e entender quais soluções são possíveis. Aproveite esse movimento para refletir sobre suas escolhas, expectativas e ideias.A quadratura entre a Lua e Júpiter te convida a refletir sobre o conflito entre o seu desejo de controle e poder, e a necessidade de abrir mão disso e confiar em sua jornada e nas pessoas que você encontra pelo caminho. Permita-se sentir e refletir sobre suas emoções e como isso afeta suas trocas.A Lua em Câncer traz desafios relacionados à comunicação e relacionamentos interpessoais, sendo importante ser cauteloso ao expressar seu ponto de vista. Aproveite o sextil entre o Sol e Saturno para fortalecer suas conexões com o outro, conversando sobre seus compromissos e expectativas.A Lua nova em Câncer pode proporcionar algumas oportunidades de renovação, impulsionando um movimento de busca por novos objetivos e projetos. É preciso ter cuidado para não acabar agindo por impulso, buscando sempre planejar e refletir sobre os prós e contras.A Lua em Câncer enfatiza a busca por um equilíbrio e harmonia em suas relações, sendo muito importante impor alguns limites sobre o quanto você vai se doar ou não ao outro. Tenha o cuidado de respeitar mais a si mesmo, estabelecendo suas prioridades e desejos.A quadratura entre a Lua e Júpiter em seu signo pode fazer com que se sinta mais impaciente, despertando a necessidade de resolver tudo o mais rápido possível, aumentando sua impulsividade. É preciso equilibrar suas ações com a reflexão, tentando perceber que a pressa é sinônimo de frustração.A Lua Nova em Câncer pode trazer à tona algumas questões do passado, e é importante se lembrar que nem as mudanças e o amadurecimento não acontecem 'do dia para a noite'. A busca por resultados imediatos pode acabar fazendo com que você tome atitudes impulsivas. Lembre-se de ter paciência.A Lua em Câncer traz desafios relacionados à sua vida financeira e material, pedindo que seja mais cuidadoso com seus gastos e investimentos. Aproveite o sextil entre Sol e Saturno para desenvolver soluções práticas para lidar com essas questões, mas não deixe de lado os cuidados emocionais.O trígono entre a Lua e Netuno, em conjunto com o sextil do Sol com Saturno, podem proporcionar uma energia de maior estabilidade, sensibilidade e empatia. Isso enfatiza sua conexão com o seu lado emocional, aumentando a capacidade de resolução de problemas com mais compreensão e acolhimento.