Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (26/10)

Hoje a Lua permanece em Escorpião, enfatizando a importância de deixar a intuição falar mais alto, dar atenção às tensões que têm surgido, principalmente após o Eclipse Solar em Escorpião que ocorreu ontem (25/10). Você pode se sentir mais indisposto, principalmente na parte da manhã, em que a Lua forma aspectos tensos com Urano e Saturno. Tente se recolher e não fazer muitas programações que necessitem de uma postura mais extrovertida. Esse é um momento para olhar para as questões do dia-a-dia que precisam ser resolvidas, e buscar mais fluidez. O Eclipse tem seu efeito reverberado por dias, por isso, essa semana tende a ser marcada por angústias e frustrações, evidenciando padrões que não dão mais certo e ciclos que precisam ser finalizados. Além disso, lembre-se de validar seus próprios sentimentos e sua intuição, isso pode te ajudar a mudar a forma como você tem compreendido as coisas.As pessoas cancerianas possuem uma sensibilidade muito forte, que pode ser ampliada para todas as áreas da vida com a influência do Eclipse em Escorpião. No trabalho, podem surgir pequenos conflitos de interesse ou mesmo a sensação de estar ficando para trás em relação às outras pessoas. Lembre-se de seus desejos e propósitos, e perceba que se comparar não te leva a lugar algum.O Eclipse Solar em Escorpião fala muito sobre sua forma de se conectar com sua espiritualidade. Aproveite esse momento para refletir sobre como você tem se conectado com você mesmo e com as energias à sua volta. Esse é um ótimo momento para praticar meditação, yoga ou mesmo se conectar a alguma prática espiritual.A Lua em Escorpião desperta uma necessidade de renovação para as pessoas de Peixes, configurando um momento em que você deve abrir as portas para o novo e conectar-se com a sua coragem e força interior. Aproveite para buscar aprimoramentos na carreira, novos estudos e cursos, ampliando seus horizontes.Hoje a Lua em Escorpião forma uma quadratura com Saturno, seu planeta regente, em Aquário. Isso pode fazer com que você, capricorniano, se sinta mais distante das pessoas e acabe perdendo um pouco do autocontrole. Além disso, fique atento aos seus sentimentos e a forma que você escolhe lidar com eles. Deixá-los de lado não é a melhor escolha.A conjunção entre Sol e Vênus, planeta regente de Touro, em Escorpião, está chegando ao fim. Durante a conjunção, os taurinos foram desafiados a dar mais ouvidos à sua intuição, a serem mais perceptivos e a buscarem entender sua sensibilidade. Agora é o momento de colocar tudo isso em prática, confiar mais em si mesmo e desfrutar dessa movimentação.Para as pessoas de Escorpião, a presença da Lua, do Sol e de Vênus no seu signo, num momento pós Eclipse, desperta muita intensidade emocional. Esse conjunto de energias desperta a busca por mudanças na sua identidade e na forma como você tem enxergado a vida. Uma mudança inesperada pode surgir para ajudar a buscar sua melhor versão.A Lua em Escorpião vai influenciar os geminianos a estarem mais atentos a pequenas coisas, que geralmente deixariam passar despercebido. A curiosidade e visão de outros pontos de vista podem ser ampliados, mas o Eclipse também desperta questionamentos sobre qual é o melhor caminho a ser seguido. Permita-se acolher essas dúvidas sem buscar respostas imediatas.A influência do Eclipse Solar que aconteceu ontem é sinônimo de grandes oportunidades para os aquarianos, mas também evidencia grandes responsabilidades que você pode estar deixando de lado. A influência do Eclipse em Escorpião pode deixar as pessoas de Virgem mais críticas em relação às suas próprias atitudes e desempenho no trabalho. Isso pode ser desafiador, principalmente porque esse fenômeno desperta a necessidade de observar o que vem sendo positivo ou não na sua vida. Lembre-se de não cobrar demais de si mesmo. A Lua em Escorpião nos direciona a identificar tudo aquilo que precisa fluir melhor em nossas atividades. Para os arianos, essa necessidade de movimento pode acabar acontecendo de forma impulsiva, sem que percebam seu real desejo e sentimento sobre o que está acontecendo. Esse é um momento para ter mais calma e se conectar com suas emoções.O Eclipse em Escorpião que ocorreu ontem permanece influenciando as energias da semana. Para as pessoas de Libra, ele traz um bom momento para mudanças na carreira ou na forma de planejar seus gastos. Uma dica é estar atento a novas oportunidades e ideias que possam surgir durante esses dias. Exercite a crença em sua própria intuição.