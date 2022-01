Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (26/1)

Capricórnio

Hoje é um dia muito poderoso, que movimenta muitas energias. No início da madrugada a Lua ingressa em Escorpião, signo conhecido por ser um dos mais intensos do zodíaco, e logo depois entra na fase minguante. É interessante prestar atenção nos sonhos desta noite e nos insights que estão vindo à tona, porque as energias escorpianas evidenciam o poder da intuição. Neste momento, as situações que se desenrolarem te direcionam a perceber aquilo que precisa ser liberado e superado em sua vida, para que você se purifique dessas coisas que estão dificultando o seu processo de evolução - pessoal e profissional. Essas adaptações de hábitos diários requerem determinação e perseverança.A influência das energias piscianas fazem com que você fique mais compassivo. Isso fica ainda mais forte agora, no começo do ano, quando Vênus estiver retrogradando (o que acontece até o fim de janeiro) você pode ser levada a encarar assuntos do passado. Tenha cuidado para não tentar evitar essas situações e se fechar emocionalmente.No âmbito amoroso, o trânsito de Vênus retrógrado no início do ano marca um período em que você pode estar um pouco desesperançosa e reflexiva acerca dos seus relacionamentos. A retrogradação do planeta do amor também pode trazer de volta alguma pessoa ou sentimento e será necessário encarar isso de frente, para fazer as pazes com o passado.Como estamos adentrando a Era de Aquário e este ano é regido por Mercúrio, você está sendo direcionado a viver situações que te farão transformar algumas crenças em relação a forma de enxergar o mundo e as pessoas. Aproveite para se libertar de padrões do passado e resolva os assuntos familiares que estão pendentes.O gosto pelo controle tende a fazer com que você se prive de certas coisas por medo do que vão pensar ou por medo de não achar que é algo que vale o esforço. É claro que precisamos pensar nas consequências das nossas decisões, mas muitas vezes você acaba olhando apenas para a possibilidade de tudo dar errado e esquece o quanto poderia aproveitar e aprender vivendo uma experiência nova.O regente do ano, Mercúrio, vai fazer com que as nativas de Gêmeos sejam mais racionais em seus relacionamentos. O emocional pode acabar sendo deixado de lado porque o foco será mais na vida profissional. A dica é ter atenção para não se reprimir e acabar perdendo chances de ser feliz.Os assuntos familiares precisarão de jogo de cintura e de muito diálogo. É importante estar disposto a realmente compreender as pessoas com quem você convive para que vocês consigam acertar as incompatibilidades. Aproveite todas as mudanças que acontecerão em sua rotina em casa e no trabalho para se reinventar.A forte influência de Mercúrio, como planeta regente de 2022, faz com que o seu intelecto seja impulsionado e ajuda no desenvolvimento de novas habilidades e de novos projetos. Porém, para as librianas, o foco no âmbito mental também pode ser sinônimo de ansiedade, fazendo com que você perca o controle emocional quando as coisas saírem de controle.O início do ano está favorável para interação entre amigos e grupos sociais, só não leve tudo ao pé da letra, perceba a hora de se posicionar e de observar. Em fevereiro, você pode se sentir mais estimulada, com coragem de finalmente conquistar o que deseja. Aprenda a se expor de maneira saudável, mostrando seus talentos e seu potencial.Em janeiro, você pôde perceber um up na sua sensibilidade e intuição, enxergando situações com mais clareza. É um momento de amadurecimento nas relações, de compreender o que você quer e valoriza, ajudando a focar no que lhe faz bem. Esse processo de relações e trocas ficará bem intenso em fevereiro, observe em que pontos você vem resistindo à mudança.É preciso ter sabedoria para entender que tudo aquilo que foge do seu controle é algo que precisa ser trabalhado internamente. Antes de procurar mudanças e melhorias na prática, é preciso cuidar de você no âmbito físico e, principalmente, mental.Para os nativos de Áries, o comportamento explosivo costuma ser muito comum, como se faltasse um filtro entre o que você pensa e fala. Porém, os assuntos que lhe causam inseguranças costumam não ser tão fáceis assim de comunicar e você tende a projetar isso em outras situações, como se estivesse mascarando o que realmente importa.Aproveite o estímulo através de grupos e redes já em janeiro, que proporciona um bom momento de expor seus resultados se quiser visibilidade. Ainda no início do ano, você pode perceber uma tendência de querer analisar tudo de forma exagerada e será preciso observar se você não está se ocupando demais com detalhes e procrastinando ou ignorando necessidades pessoais que são mais importantes.