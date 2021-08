Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (25/8)

Ontem a tarde a Lua ingressou em Áries e ela continua transitando por esse signo durante todo o dia de hoje.

É normal que esse trânsito tenha gerado dificuldades para dormir e até mesmo sonhos inquietantes, mas é preciso respirar fundo para não começar o dia com as energias mais baixas de Áries, que envolvem o mal humor e a ansiedade.

A influência ariana nos faz sentir mais pressa, como se houvesse uma urgência para resolver tudo que está ao nosso alcance. Ao mesmo tempo, podemos sentir uma vontade de fugir de todas as responsabilidades, mas esse sentimento é movido pela insegurança de não ‘dar conta’ de tudo.

Na verdade, esse posicionamento lunar representa um convite para assumirmos nossas vontades (e também nossas obrigações) com mais coragem e motivação.

Olhe para o quão longe você já chegou e reconheça todo o seu potencial, suas grandes e pequenas conquistas.

Foque em uma tarefa de cada vez e continue se movimentando, para que você consiga realizar coisas cada vez mais incríveis.

Capricórnio

A oposição que se forma entre a Lua e Vênus hoje no começo da tarde pode fazer com que você fique implicante com as pessoas que ama, buscando motivos para chamar a atenção, mesmo que não faça isso conscientemente. Por isso, é preciso ter o cuidado de prestar atenção nas suas atitudes e refletir sobre a necessidade de fazer alguns comentários.

Aquário

A Lua em Áries faz com que você se sinta mais ativo e, caso você não encontre formas de transmutar toda essa energia, pode acabar ficando mal humorado(a). Por isso, foque em si mesmo(a) e em suas tarefas, e busque também fazer alguma atividade física para descarregar a ansiedade despertada por esse posicionamento lunar.

Libra

Hoje às 13 horas a Lua em Áries forma uma oposição com Vênus em Libra, fazendo com que esse seja um horário mais propenso a conflitos. A impulsividade despertada pelas energias arianas pode levar você, libriano(a), a iniciar discussões sem ao menos compreender a intenção da outra pessoa que supostamente te magoou. Tenha cuidado com isso.

Escorpião

Hoje à tarde a Lua forma um aspecto desarmônico com Vênus, que indica um momento delicado principalmente para as suas relações afetivas. Por isso, é interessante evitar conversas importantes nesse momento. Caso você se sinta magoado(a) por alguma atitude ou fala de outra pessoa, dê a ela a oportunidade de se explicar antes de tirar conclusões precipitadas.

Câncer

Os nativos de Câncer costumam questionar sua capacidade de conseguir as coisas sem ter algum tipo de acompanhamento. Por isso, a presença da Lua em Áries te convida a refletir mais sobre todo o seu potencial e a acreditar que você pode alcançar tudo o que deseja se não ficar se sabotando ao longo do caminho. Está tudo bem pedir ajuda, mas é preciso aprender a superar seus medos por si mesmo(a).

Gêmeos

A presença da Lua em Áries tende a deixar você, geminiano(a), mais irritado(a), quase como uma bomba relógio. Busque prestar atenção nos seus sentimentos antes de expressá-los, para que você não acabe falando o que não deve e crie uma discussão desnecessária. É mais interessante focar em suas tarefas práticas e deixar os diálogos importantes para depois.

Sagitário

Para lidar com toda a energia despertada pela presença da Lua em Áries, é interessante começar o dia fazendo um exercício físico e também uma lista das tarefas que precisam ser cumpridas hoje. Assim, você consegue visualizar melhor como deve organizar o seu dia para que tudo saia conforme o esperado. Mas lembre-se que você não pode controlar os imprevistos e deve considerar essa possibilidade.

Peixes

Hoje às 13 horas a Lua em Áries forma uma oposição com Vênus em Libra, que pode fazer com que você leve tudo para o lado pessoal e acabe se magoando por motivos que não merecem o gasto de energia. Por isso, quando se sentir incomodado com algo, não se expresse imediatamente. É mais interessante deixar conversas delicadas para amanhã.

Leão

A presença da Lua em Áries faz com que você, leonino(a), se sinta mais disposto(a) e cheio de energia. Porém, esse excesso pode ser prejudicial para o seu humor, porque você tende a se irritar facilmente e a descontar esse sentimento nas pessoas ao seu redor. Por isso, é importante buscar formas de transmutar toda essa energia. Fazer um exercício físico pode te ajudar.

Áries

A presença da Lua no seu signo pode fazer com que você fique muito irritado(a) com qualquer coisa que não aconteça de acordo com a sua vontade. Tenha cuidado para não reagir de forma desmedida nessas situações, buscando apontar culpados para seus próprios problemas. Fazer uma atividade física te ajuda a equilibrar o seu humor.

Virgem

Como o Sol está no seu signo e a Lua em Áries desperta mais motivação para cumprir seus compromissos, esse é um ótimo momento para colocar as ideias em prática e correr atrás daquilo que você está postergando. Lembre-se que apenas você pode movimentar sua vida em direção ao que deseja alcançar. Comece o dia resolvendo tudo o que puder com determinação.

Touro

A influência de Áries pode fazer com que você se sinta pressionado(a) para cumprir seus compromissos. Você tende a querer desacelerar como resposta a isso, para organizar as ideias, mas isso apenas gera mais ansiedade quando existem muitas coisas a serem feitas. Por isso, é mais interessante focar nos pequenos passos que você deve tomar para atingir seus objetivos.

*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.