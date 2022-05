Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (25/5)

Capricórnio

No dia 10 deste mês, Júpiter ingressou em Áries e ontem Marte também ingressou neste signo - o que exalta as características arianas. Nesse momento, você se sente impulsionada a fazer as mudanças necessárias para transformar os pontos que não estão te agradando em sua vida. Porém, como Mercúrio estará retrogradando desde o dia 10, será preciso ter muita cautela para não 'meter os pés pelas mãos' e se perder no caminho, buscando cegamente um objetivo sem considerar todo o contexto da situação. Por isso, tenha cuidado com o excesso de orgulho e com a vontade de controlar as coisas - isso pode acabar causando novos problemas em seus relacionamentos.O ingresso de Marte em Áries faz com que seus impulsos se evidenciem neste momento. Aproveite para refletir sobre o que você está sentindo e o que está causando essas emoções. Além disso, esse posicionamento pode impulsionar um criticismo desnecessário. Tenha cuidado com pensamentos sabotadores.O trígono que está se formando entre Mercúrio e Plutão evidencia a sua capacidade inventiva e você deve dar ouvidos aos insights que virem à tona. Escrever suas ideias em um papel te ajudará a visualizá-las melhor, para conseguir colocá-las em prática. Essa também é uma ótima maneira de compreender melhor seus sentimentos.Neste momento, Mercúrio está formando um forte aspecto com Plutão, há alguns dias evidenciando alguns assuntos que são sensíveis para você. É preciso ter cuidado para não tentar se desviar desses processos, pensando que isso afeta o seu equilíbrio emocional. Apenas quando você lida com seus sentimentos, eles perdem o poder de mexer com o seu equilíbrio emocional.Os escorpianos são intensos emocionalmente, e o ingresso de Marte em Áries pode fazer com que você se precipite para compreender seus sentimentos. Por outro lado, como Mercúrio e Plutão estão formando um forte aspecto hoje, você deve compreender que suas emoções estão amplificadas e não é coerente tomar decisões agora.A sua criatividade torna-se evidente com a influência do trígono que está se formando entre Mercúrio e Plutão hoje e você deve dar ouvidos às suas ideias. Por outro lado, esse posicionamento também pode fazer surgir sentimentos que você não compreende, e é importante ter paciência e não tomar decisões com base nisso.Os nativos de Câncer são especialmente influenciados pelo trígono que está acontecendo entre Mercúrio e Plutão. Por isso, você deve ter paciência consigo mesmo em relação a tensão interna que está sentindo. Não se sinta culpado por não ter todas as respostas nesse momento.A presença de Marte em Áries pode evidenciar seu lado mais possessivo e intenso, o que pode acabar influenciando seus relacionamentos. A dificuldade para se comunicar sem deixar que os sentimentos tomem conta é algo a se ter cuidado, principalmente no ambiente de trabalho.A dualidade que você sente nesse momento, devido ao trígono que está acontecendo entre Mercúrio e Plutão, pode fazer com que você se sinta confuso e queira tomar alguma atitude acerca disso. Tenha cuidado para não fazer algo precipitado, baseado em emoções momentâneas. Foque nas tarefas práticas do seu trabalho.Neste momento, a aceleração mental pode fazer com que você se sinta irritado e foque apenas nos problemas. Ainda assim, é preciso se lembrar da importância da família, a qual pode ficar de lado na sua rotina, devido ao seu foco no trabalho. Uma simples ligação é uma forma de demonstrar carinho.Como a Lua estava no seu signo, você pode ter se irritado de forma exagerada com as pessoas com quem convive e, por isso, é necessário deixar o orgulho de lado para se desculpar. Esse não é um ponto forte dos arianos, mas é exatamente por isso que você precisa se esforçar para desenvolver essa habilidade.A entrada de Marte em gêmeos pode fazer com que você se sinta mais ansioso para lidar com suas emoções, e também pode evidenciar alguns pensamentos pessimistas, baseados em cobranças direcionadas a si mesmo. É importante refletir sobre as suas prioridades, mas lembre-se de ser compreensivo consigo mesmo.Hoje é um dia interessante para se dedicar a projetos no trabalho, traçando metas realistas que te levarão ao seu objetivo. Porém, lembre-se de reservar tempo para a sua família e, principalmente, para si mesmo - pequenos momentos de autocuidado durante o dia podem mudar muita coisa.