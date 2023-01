Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (25/1)

Capricórnio

Escorpião

Leão

Câncer

Peixes

Aquário

Gêmeos

Libra

Touro

Áries

Sagitário

Virgem

Ontem a Lua entrou em Peixes, despertando seu lado mais sonhador e otimista. É um ótimo momento para analisar os seus sonhos sem julgamentos, observando que nem tudo é tão difícil quanto parece. A energia do dia pede para que você tenha mais conexão com sua espiritualidade e seu lado artístico. Esse movimento pode trazer muitas inspirações e ideias, já que a Lua forma aspectos favoráveis com Mercúrio e Urano, enfatizando seu lado mais comunicativo e proporcionando trocas importantes. Além disso, o Sol forma um sextil com Júpiter hoje, te convidando a voar mais alto, trazendo um impulso para realizar os seus desejos. Busque semear tudo que deseja colocar em ação durante essa Lua Nova. É um bom momento para planejar viagens, compras e novas aventuras.A presença do Sol em Aquário traz muitos questionamentos em relação aos seus sentimentos e como tem se posicionado em suas relações. Aproveite a entrada da Lua em Peixes para compreender melhor suas emoções, conectando-se aos seus desejos e medos.A entrada da Lua em um signo de água, assim como o seu, traz mais leveza e fluidez para suas relações, sendo mais fácil ter conversas importantes e escutar a opinião do outro. Apesar disso, busque equilíbrio entre seu lado emocional e racional para não acabar caindo em uma vibe negativa.A presença da Lua em Peixes traz um foco maior para os seus sentimentos, te convidando a refletir sobre como tem se expressado, e sobre a aprovação que você está buscando em outras pessoas. Aproveite os trânsitos do momento para desenvolver sua melhor versão de forma mais autêntica possível.A entrada da Lua em Peixes traz mais coragem para ir em busca dos seus sonhos, mesmo que isso signifique caminhar sozinho muitas vezes. É preciso se preocupar um pouco menos com as outras pessoas, e se priorizar mais. Alinhe seus planos com quem ama, sem deixar de lado suas vontades.Os trânsitos do dia influenciam diretamente sua comunicação, sendo um ótimo dia para trocas e conversas relacionadas às suas prioridades. Busque estar em contato com o que te inspira e traz consciência sobre seus sentimentos, como sua espiritualidade, seu lado artístico ou exercícios de meditação.A entrada da Lua em Peixes faz com que você dê mais atenção aos seus sentimentos e a necessidade de cuidar mais daquilo que está se passando internamente. Isso não significa deixar de lado seu senso de cuidado coletivo, mas ter como foco suas necessidades básicas, antes de se doar aos outros.A entrada da Lua em Peixes desperta o lado mais emotivo das pessoas de Gêmeos, deixando um pouco de lado sua racionalidade. É importante se localizar em meio aos seus sentimentos e pensamentos para que não fique perdido em relação às suas prioridades.A presença da Lua em Peixes te convida a se conectar com a sua fé, focando no seu bem estar físico e espiritual. É um ótimo momento para estar ao lado de quem ama. Apenas tenha cuidado para não acabar se sentindo responsável pela dor do outro, esquecendo-se de si mesmo.O sextil entre a Lua e Urano enfatiza a necessidade de falar sobre suas ideias, sendo importante colocar para fora seu ponto de vista, mesmo que discorde de outras pessoas. Busque inspirar-se, para se conectar com sua essência e suas emoções.Os trânsitos do dia te convidam a ter ideias que fujam um pouco do cotidiano, sem medo de se arriscar. É um momento de usar sua criatividade e inspiração para determinar novos caminhos. Aproveite essa energia de ação para se movimentar em busca dos seus desejos mais íntimos.Os trânsitos do dia te convidam a se comprometer consigo mesmo, dando mais atenção para os seus sonhos. Busque visualizar seu futuro focando em tudo que deseja conquistar nos próximos meses. O autoconhecimento é a base para o seu crescimento pessoal e profissional.A entrada da Lua em Peixes, signo oposto ao seu, pode acabar deixando você muito focado em sentimentos negativos. Cuidado para não acabar caindo na vibe baixa, lamentando-se pelos pequenos problemas do dia-a-dia. Direcione sua energia e seus sentimentos para aquilo que deseja conquistar.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.