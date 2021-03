Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (24/3)

Lua aquece os corações



Hoje e amanhã a Lua transita por Leão, signo fixo e masculino do fogo, no qual nos torna mais quentes e promete momentos bastante intensos e gratificantes a dois. A passagem da Lua por esse setor zodiacal assinala um período em que estamos em condições de liberar mais facilmente aquele nosso lado ardente e apaixonado. Quem está só conta com grandes chances de receber uma poderosa flechada de Cupido. O fato da Lua transitar por Leão também favorece as atividades artísticas e possibilita que a gente se saia bem em tudo o que exige senso estético e criatividade. Esse trânsito faz com que este período seja ótimo para nos dedicarmos às atividades de lazer. Além disso, a influência de Leão nos torna mais abertos, expansivos e desejosos de curtir a vida no que ela tem de melhor. Pesquisar e assistir virtualmente espetáculos de música, dança e teatro tende a ser muito gratificante durante estes dias. A Lua cresce, por isso tudo o que a gente começar agora conta com excelentes chances de êxito.



Áries

Você ingressa em uma fase particularmente gratificante, graças ao trânsito da Lua pela sua casa da alegria e do prazer. Sua capacidade de ser feliz está em alta e os assuntos do coração vão de vento em popa. DICA: busque alternativas on-line e divirta-se plenamente, de preferência na companhia de quem você mais gosta.



Touro

A nova posição da Lua faz com que este período seja excelente para você se concentrar nos assuntos caseiros, curtir sua família e atuar no sentido de instalar-se melhor e mais confortavelmente em sua própria casa. DICA: os momentos de intimidade a dois prometem ser muito agradáveis e enriquecedores, curta-os devidamente.



Gêmeos

O fato de a Lua transitar pelo seu setor da comunicação facilita o entendimento com todos, especialmente com a pessoa amada, e possibilita que as tensões sejam eliminadas bem mais facilmente. DICA: a fase é excelente para você conversar francamente sobre os seus pensamentos, sentimentos e necessidades íntimas.



Câncer

A Lua passa a ativar o seu setor material, por isso facilita as questões concretas e faz com que sua capacidade de realização esteja ainda mais marcante. Durante estes dias você estará com ótima cabeça para incrementar seus rendimentos e conquistar uma situação financeira mais estável. DICA: tenha tato e não se deixe levar pelo ciúme.



Leão

Nosso satélite, a Lua, em seu trânsito mensal pelo seu signo, energiza você e faz com que esta fase seja ótima para os assuntos particulares. Nosso satélite reforça o seu charme pessoal e lhe dá condições de demonstrar claramente aquilo que sente. DICA: com seu romantismo em alta, os assuntos sentimentais estão em uma fase especialmente propícia.



Virgem

Agora a Lua passa a ativar o signo anterior ao seu, por isso esteja alerta para não rimar amor com dor e procure viver seus relacionamentos de modo saudável, sem dramas ou encucações. Aproveite estes dias para isolar-se com que você mais gosta. DICA: não se iluda e seja bastante prudente nos negócios e finanças.



Libra

A Lua ingressa em Leão e faz com que haja um clima de maior entendimento e camaradagem, principalmente no terreno amoroso. É até possível que uma relação de amizade se transforme em algo mais sério e pessoal. DICA: fazer planos e estabelecer metas a dois será particularmente gratificante e unirá você a quem ama.



Escorpião

O fato de a Lua ativar o ponto mais alto do seu céu natal faz com que a partir de agora as questões profissionais estejam especialmente beneficiadas. Você anda com boa cabeça para lutar pela realização de antigas ambições, portanto vá fundo! DICA: esteja alerta para não se descuidar de si nem de suas necessidades afetivas.



Sagitário

As vibrações lunares a partir de agora atingem harmoniosamente seu Sol natal, por isso dão a maior força aos assuntos pessoais e sentimentais. Além disso, nosso satélite faz com que os papos a dois estejam bastante beneficiados. Dialogue com franqueza. DICA: você tende a viver situações diferentes e muito estimulantes a dois.



Capricórnio

Hoje e amanhã a Lua transita pelo seu setor do inconsciente, onde lhe ajuda a compreender ainda melhor seus próprios sentimentos e a analisar objetivamente sua vida, inclusive no que se refere aos amores. DICA: inicia-se um ótimo período para você se abrir, trocar confidências íntimas e revelações com quem ama.



Aquário

Durante estes dois dias a Lua transita pelo signo complementar ao seu, por isso dinamiza sua vida sentimental e a torna muito mais harmoniosa e equilibrada. Nessa posição, a Lua acentua seu lado mais altruísta e conciliador e lhe ajuda a entender os outros. DICA: sua necessidade de se relacionar, dar e receber afeto está em alta.



Peixes

O fato de a Lua transitar pelo seu setor do serviço torna este período excelente para você se concentrar nas suas atividades e revelar todo seu espírito prático. Você está em condições de demonstrar seu lado mais realizador e eficiente e pode colocar tudo seu em dia com maior facilidade. DICA: seja tolerante com quem você ama.