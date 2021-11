Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (24/11)

A temporada sagitariana se iniciou nos minutos finais da última segunda-feira (22). Além de ser considerado um signo de fogo, Sagitário também é caracterizado por sua natureza mutável. Essa denominação está relacionada com o papel que esse signo desenvolve na natureza. O momento em que o Sol ingressa em Sagitário representa, na prática, o fim outono no hemisfério norte e o fim da primavera no hemisfério sul. Por isso, as energias desse signo marcam um momento de transição, que é cheio de espontaneidade, renovação e adaptabilidade. Todos esses efeitos podem ser observados na natureza, mas também são processos que acontecem internamente. A presença do Sol em Sagitário nos desafia a viver de forma mais leve e expansiva, nos dando a oportunidade de desapegar do que for preciso para crescer como pessoa.

Aquário

Hoje Mercúrio ingressa em Sagitário, se aproximando do Sol. O excesso de energias sagitarianas pode ser desafiador para os nativos de Aquário. Um dos ensinamentos que você deve buscar nesse momento é que prezar pela sua liberdade é muito diferente de não valorizar as pessoas e situações que te ajudaram a chegar até aqui.

Gêmeos

Os geminianos são regidos por Mercúrio, planeta das comunicações, que está se aproximando do Sol e ingressa em Sagitário hoje. O excesso de energia sagitariana pode ser perigoso e te fazer agir de forma irresponsável, principalmente em se tratando dos seus relacionamentos afetivos. Cuidado para não colocar relações importantes a perder.

Escorpião

A expansão não chega sem que antes você aprenda a dizer não para o que não deve mais estar presente em sua vida. Esse foi o desafio vivido no último mês, enquanto o Sol estava transitando pelo seu signo. Agora, é importante impor limites para criar o seu próprio espaço de evolução. Não perca tempo direcionando a sua energia para relações e situações que não te fazem bem.

Touro

Hoje a Lua fica fora de curso até às 13 horas, indicando que podem haver imprevistos no período da manhã. Devido à energia de fogo despertada pela presença do Sol em Sagitário, você tende a estar mais impaciente nesse momento e pode reagir de forma excessiva a situações relativamente pequenas, esteja atento.

Câncer

Hoje a Lua fica fora de curso até as 13 horas, o que indica que o período da manhã será menos produtivo para os cancerianos. Tente deixar as tarefas mais complexas para a parte da tarde, porque a entrada da Lua em Leão fará com que você se sinta mais disposto e confiante para fazer o que for necessário.

Peixes

Além do Sol, hoje Mercúrio também ingressa em Sagitário, signo relacionado à liberdade para pensar, agir e se expressar. Como os nativos de Peixes são pessoas apegadas por natureza, esse momento astrológico representa um convite para que você reflita sobre o quanto da sua personalidade é produto do seu apego nos relacionamentos.

Leão

Hoje a Lua ingressa em Leão após as 13 horas e desperta mais ânimo e disposição. Porém, quando o Sol e a Lua estão transitando por signos de fogo, os leoninos, em especial, precisam ter cuidado com atitudes impulsivas e conclusões precipitadas. Tenha cuidado para não perder a paciência com situações que não valem a pena o gasto de energia.

Libra

Além da presença do Sol em Sagitário, hoje Mercúrio também ingressa nesse signo, ativando a sua criatividade. Além disso, as energias sagitarianas te ajudam a ser mais otimista. Esse é um ótimo momento para perceber que de nada adianta ficar pensando em todos os cenários negativos que podem acontecer e deixar o momento presente passar.

Áries

A entrada do Sol em Sagitário representa alívio para os arianos, já que ambos são regidos pelo fogo. A temporada escorpiana te levou a mergulhar profundamente em si mesmo e, por isso, esgotaram-se as rotas internas. Agora é hora de crescer, expandir e ir além, buscando novas experiências, aventuras e fontes de conhecimento.

Capricórnio

Hoje a Lua ingressa em Leão após as 13 horas, fazendo com que você se sinta mais autoconfiante. Porém, como o Sol e a Lua estão posicionados em signos de fogo, é muito importante ter cuidado para não deixar o orgulho e o egoísmo guiarem suas decisões. A impulsividade é evidenciada por esses signos e indica conflitos no trabalho.

Sagitário

Os sagitarianos se sentem mais confiantes quando o Sol se encontra no seu signo. Porém, tudo em excesso faz mal e isso se torna nítido nesse momento, em que Mercúrio também está entrando em Sagitário. Por isso, é preciso ter cuidado com comportamentos impulsivos e egoístas nessas próximas semanas.

Virgem

Os virginianos são regidos por Mercúrio, planeta das comunicações, que está se aproximando do Sol e ingressa em Sagitário hoje. Além disso, a Lua ingressa em Leão após as 13 horas e, como esses dois signos são regidos pelo fogo, o seu humor tende a ficar mais inconstante. Tenha cuidado com atitudes impulsivas.



